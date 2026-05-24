Diez días de frustración y presión

Entre el ruido de las sonoras y multitudinarias protestas educativas que desde hace dos semanas toman las calles de la provincia; entre los gritos de “consellera, dimisión”, las pancartas que denuncian los “dramas” que se viven en las aulas y los encierros en los institutos; entre toda esa rabia y ambiente combativo, hay docentes que aseguran estar agotados mental y emocionalmente, y que ya no pueden más. Algunas maestras han sido incapaces de contener las lágrimas durante las concentraciones, reflejo de la frustración que sienten en estos momentos y que difícilmente parece fingida o exagerada en la batalla que libran un malestar acumulado. Un descontento que ha terminado por estallar ante la falta de interlocución desde el inicio de la legislatura, con José Antonio Rovira como conseller (ahora también con la llave del presupuesto educativo al dirigir Hacienda) y por los recortes que el colectivo viene denunciando desde hace tres años.

Han pasado ya dos semanas desde que comenzara una huelga histórica en la provincia de Alicante y el conjunto de la Comunidad, un paro sin precedentes, desde la movilización educativa que tuvo lugar en marzo de 1988. Aquella fue a nivel nacional y duró 22 días. Una maestra jubilada recordaba esta semana en las calles, junto a su hijo, también docente, que consiguieron «mucho» y les dio aliento para seguir adelante. Por aquel entonces reclamaron al Ministerio de Educación mejoras salariales y de las condiciones de jubilación, así como el aumento del presupuesto en la enseñanza pública. Aquella protesta masiva llegó a sentar las bases para la dignificación de la profesión docente y se consiguieron gran parte de las demandas, aunque de manera progresiva, tal y como recuerdan profesores en activo durante esa época.

Aquí, tras cuatro reuniones de negociación, las posturas de ambas partes están enrocadas, mientras el desgaste juega en contra de los docentes, que cada día que faltan a su trabajo pierden casi 200 euros brutos, y la presión es cada vez mayor en el seno del Consell de Pérez Llorca ante la crisis que sigue sin poder resolver y que llega a un año de las elecciones.

Algunas maestras han sido incapaces de contener las lágrimas durante las concentraciones, reflejo de la frustración que sienten

Aún así, lejos de pacificar la tensión de los últimos días, el PP de la Comunidad ha optado por acusar a los docentes en su cuenta oficial de X de «estar enfermos en invierno y sanos en verano» insinuando que hay bajas falsas durante el curso. Auténtica gasolina para encender todavía más el fuego tras unas negociaciones rotas desde el miércoles al decidir liquidar la consellera de Educación, Carmen Ortí, junto a su equipo la reunión en diez minutos, porque los cinco sindicatos (STEPV, CC OO, UGT, CSIF y ANPE),con perfiles y corrientes ideológicas distintas, rechazaron coger lo que la Conselleria de Educación les ofrece. Esa actitud tampoco ha servido para aplacar la tensión e indignación en las calles de un profesorado que se siente tratado como «mercenario» y que ha acusado de «autoritarismo» a la dirigente autonómica y, también, a su número 2, Daniel McEvoy, el encargado de dirigir todas las negociaciones.

La oferta y las pretensiones

Por encima de todo, la Generalitat se aferra a que su oferta «es la más ambiciosa» y está pensada para «convertir la educación valenciana en la mejor de España», mientras profesores y sindicatos coinciden en que, aunque la propuesta ha mejorado respecto a la posición inicial, es un cúmulo de ambigüedades, de medidas insuficientes y de declaraciones de intenciones, supeditadas al Gobierno que tome las riendas del Consell.

En su último ofrecimiento, anunciado como el «definitivo» en un ultimátum el martes, la Generalitat ha propuesto una subida salarial de 200 euros mensuales progresiva, que pasa por un aumento de 75 euros al mes este 2026; otros 75 en 2027 y 50 euros mensuales más en 2028. Con estas cantidades, el Consell defiende que los docentes de la Comunidad estarán entre los cinco mejor pagados del país. Sin embargo, los docentes, que han reclamado entre 300 y 550 euros de subida mensual bruta, para recuperar, dicen el 20 % del poder adquisitivo perdido, porque, entre otras cosas, en 19 años la Generalitat ha congelado la parte autonómica (de lo que también culpan al Botànic), insisten en que el aumento se quedará corto antes de que sea una realidad y reclaman que vaya sujeto al IPC.

Respecto a las ratios, Educación quiere acogerse básicamente a lo que fija la normativa estatal y no las reducirá hasta el extremo que piden los sindicatos, partidarios de que sea desde el próximo curso. La conselleria se compromete a bajar 22 el número máximo de escolares por aula en Infantil (ahora son 25) en el curso 27-28, mientras que en el resto de etapas la reducción queda vinculada a una ley todavía sin desarrollar, con lo que no serían realidad, si es que es así, hasta el año 2030. Se han anunciado la creación de 120 aulas para niños con necesidades especiales en colegios e institutos en lo que queda de legislatura, al comprometerse a bajar también las ratios de 10 a 8, junto a la creación de 135 plazas extra de especialistas en Audición y Lenguaje.

La conselleria se aferra a que la oferta es la más ambiciosa de España, pero los profesores se niegan a firmar un cheque en blanco

Además, se ha anunciado una convocatoria antes de final de curso de "una mesa monográfica" para conocer el estado de los centros, obras menores y mayores, así como los planes de climatización. Sin embargo, la mejora de las instalaciones educativas carecen hoy por hoy de plazos y de presupuesto.

Frente al aumento del personal en las aulas que han demandado los docentes con la creación de 2.000 plazas más, junto a la derogación de la orden de plantillas de 2025, Educación se ha mostrado dispuesta a introducir "mejoras", pero también a expensas de hacer números y estudiar su viabilidad económica para concretar algo más.

Los sindicatos, conscientes de las limitaciones económicas que hay por la infrafinanciación de la Comunidad, se niegan a firmar un "cheque en blanco" y están apretando por atar las mejoras con cifras y plazos, además de mejorarlas, porque las siguen viendo insuficientes, pese al "esfuerzo gigante" del que ha advertido el Consell para las cuentas autonómicas con lo que ha ofrecido. Y así, ya van diez días sin clases a menos de un mes de un final de curso que ya se da por amortizado.