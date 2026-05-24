Les Naus: cuatro meses de anuncios sin cambios en el proceso de adjudicación

Tres meses después de prometer que el arraigo local entraría en la Ley de Simplificación como respuesta al escándalo de Les Naus, esa medida sigue sin aparecer en la norma. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció en febrero que el Consell reforzaría los controles de adjudicación de las viviendas protegidas y que incluiría la prioridad para los vecinos del municipio en la tramitación del Simplifica. Pero la actualización ya se ha votado sin incorporar ese criterio y sin introducir el paquete de garantías que se presentó entonces como una de las respuestas políticas al escándalo.

El caso estalló el 29 de enero, cuando INFORMACIÓN destapó adjudicaciones a personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante y a la Generalitat en la primera gran promoción protegida de la ciudad en dos décadas. Desde entonces, Les Naus ha abierto una crisis de confianza sobre los visados, las listas de interesados, los vínculos previos y el margen de los promotores para seleccionar compradores.

La reacción institucional fue una cadena de anuncios. La Generalitat habló de crear un órgano colegiado para que la validación no dependiera de un único funcionario, de impulsar un registro por promoción, de reforzar la publicidad, la transparencia y los controles e incluso de introducir el arraigo como criterio de baremación. El Ayuntamiento, por su parte, prometió vetos a cargos y asesores, más filtros en futuras promociones y nuevas condiciones para evitar reservas opacas o adjudicaciones discrecionales.

Decreto de Mazón

La clave es que muchos de esos cambios no pueden quedarse en instrucciones políticas o compromisos genéricos. Para alterar de verdad el sistema habría que tocar el marco normativo que regula la vivienda protegida, especialmente el decreto autonómico aprobado bajo la presidencia de Carlos Mazón. Mientras ese decreto siga intacto, los promotores conservan un papel central en la selección de compradores y la administración mantiene su función de revisar después si se cumplen los requisitos, que es precisamente una de las grietas que Les Naus dejó al descubierto.

El Simplifica era la primera prueba normativa de ese compromiso. Pérez Llorca señaló esa vía para introducir los cambios y el debate de enmiendas ya ha pasado por las Cortes, pero el PP no ha incorporado el arraigo ni un refuerzo específico del control sobre las adjudicaciones. La promesa de más publicidad, transparencia y garantías queda así fuera del instrumento legislativo que el propio Consell había presentado como cauce para responder al caso.

El PP sí movió piezas en materia de vivienda protegida, pero no en el corazón de la adjudicación. Sus enmiendas aclararon la intervención de colegios profesionales en la certificación y elevaron a 30 años la protección máxima de las VPP privadas, diez más que hasta ahora. Es un cambio relevante sobre la duración del régimen protegido, aunque queda lejos del blindaje permanente y no responde a la pregunta central abierta por Les Naus: quién entra en las listas, quién ordena las solicitudes, quién selecciona y quién controla el proceso antes de que el piso tenga dueño.

La mayoría del PP también tumbó una enmienda del PSPV que sí entraba en ese terreno. Los socialistas planteaban que la VPP tuviera calificación permanente, que la Generalitat garantizara el control durante toda la tramitación y que el acceso quedara sujeto a principios de transparencia, igualdad, objetividad, no discriminación y baremación adecuada. También proponían que ocultar o falsear datos pudiera derivar en la revocación del visado, la resolución del contrato y la incorporación de la vivienda al parque público.

Carteles y placas

Lo que sí ha aterrizado en la Generalitat es una medida de alcance más limitado, la nueva orden sobre carteles y placas de las promociones protegidas. La norma obliga a incluir más datos visibles sobre cada actuación, desde el régimen de uso, la financiación, el promotor o la constructora hasta el plazo de ejecución, e incorpora códigos QR para consultar información pública sobre la obra y el proceso de adjudicación. Es un avance en publicidad pero no modifica los criterios de acceso ni los filtros previos.

Otra medida aprobada es la cesión al Ayuntamiento de Alicante del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto sobre vivienda pública. La herramienta permite al Consistorio tener prioridad para comprar inmuebles protegidos cuando salgan al mercado, con el objetivo de ampliar el parque municipal o evitar operaciones especulativas en segundas transmisiones. Pero también opera en una fase posterior y lateral. No cambia la adjudicación inicial, ni la selección de compradores, ni la publicidad de las listas, ni la validación de requisitos que puso bajo sospecha Les Naus.

Calle Ceuta

En Alicante, el avance más concreto está en la promoción de la calle Ceuta, en San Blas. El Ayuntamiento reinició el procedimiento para incorporar nuevas condiciones al pliego: declaración de ausencia de conflictos de interés, web de inscripción de solicitantes, plazo mínimo de publicidad, prohibición de comercializar antes de la calificación provisional y adjudicación mediante sorteo, baremación o antigüedad. Son controles más precisos, aunque limitados a una promoción municipal concreta.

También quedan cabos sueltos en el Ayuntamiento. El PSOE cuestiona que, incluso en la calle Ceuta, el promotor conserve margen para elegir entre sorteo, baremación o antigüedad y reclama que sea el Consistorio quien recoja, ordene y supervise directamente las solicitudes. Además, el veto a concejales y asesores anunciado el 10 de febrero sigue sin concreción conocida, pese a que el vicealcalde, Manuel Villar, aseguró entonces que se le daría forma «en los próximos días». La medida se presentó incluso con voluntad de extenderse a otras ayudas municipales pero por ahora no consta cómo se aplicará ni con qué instrumento administrativo.

Les Naus ha dejado más anuncios, nuevos carteles y algunos ajustes parciales, pero todavía no ha alterado el núcleo del modelo. La pregunta sigue siendo quién controla de verdad el acceso a la vivienda protegida, con qué criterios, con qué publicidad y con qué consecuencias cuando alguien falsea requisitos. Ahí, casi cuatro meses después, el sistema sigue esperando una reforma de fondo.