Llega la medicina nuclear

Modélico en su género, el único centro de medicina nuclear de Alicante. En mayo de 1976 abría sus puertas la Clínica San Carlos, hoy conocida como Vithas Medimar, en el número 78 de la avenida de Denia. Era la gran obra de Federico Manero Guardiola, miembro de una ilustre saga de médicos alicantinos. Su padre, Carlos Manero Pineda, había creado el célebre Hospital de la Gota de Leche para evitar la malnutrición de lactantes huérfanos o de familias pobres. Y su abuelo, Evaristo Manero Mollá, fue clave en 1870 en la erradicación de la fiebre amarilla en la ciudad.

En la flamante nueva Clínica San Carlos también trabajarían más hermanos Manero Guardiola (Carlos y Evaristo), así como otros doctores como Fernando Chillón, Germán Alonso, Antonio Sillero, Antonio González Ayela, Anastasio Martín, Andrés Baldó, Miguel Andrés Torrubia… Aquel centro contaba en su inauguración, a la que no faltó el obispo, con 3.500 metros cuadrados de edificación y 5.000 de aparcamiento y jardinería.

El Ayuntamiento comenzaba la semana con una vasta compaña de fumigación contra los mosquitos

Amén de aquella nota positiva en el ámbito de la salud, los alicantinos miraban preocupados, otro año más, las múltiples plagas de mosquitos que se originaban en los entornos de aguas estancadas como piscinas, charcas o depósitos. Por ello el Ayuntamiento comenzaba tal semana como ésta una vasta campaña de fumigación, sobre todo en las playas. Era aquél un esfuerzo doble porque las lluvias de las últimas semanas habían anulado la acción de los insecticidas.

La provincia continuaba con sus particulares luchas; llegaba la llamada de auxilio del sector de la almendra, «el más necesitado de apoyo» decían, que producía anualmente 30.000 toneladas y tenía un significado económico anual superior a los mil millones de pesetas. También este diario se hacía eco de la situación de la patata, «un artículo de lujo» titulaba INFORMACIÓN al verlas en el mercado a 32 pesetas el kilo. «Se han llegado a pagar jornales superiores a 1.500 pesetas para recogerlas; las prisas…», decía un empresario del gremio.

En la actualidad política, la Diputación iniciaba una consulta a todos los pueblos de la provincia en busca del «régimen administrativo especial que la región necesita». El presidente provincial, Jorge Silvestre, se expresaba así: «Necesitamos oír su voz y conocer su voz, queremos lograr una autonomía administrativa que reconozca la posibilidad del reino de Valencia». Mientras, en el Ayuntamiento se decidía que los castillos artificiales de después de Hogueras se realizarían desde el Cocó: «Se quiere evitar el peligro de incendios en el Benacantil y también, problemas de tráfico».

Seguía la huelga de basureros, que denunciaban retrasos en los pagos salariales e irregularidades

Aquellos días continuaba la huelga de basureros en la ciudad, que denunciaban irregularidades y retrasos en los pagos salariales. También los penenes entraban en el paro, aún sin nombramientos para el próximo curso escolar… Además, dos inauguraciones más en la ciudad. Era el turno del nuevo colegio profesional de los aparejadores, sito en Ferré Vidiella número 7, donde estaría al frente el nuevo presidente electo, José Ignacio Sánchez Velázquez. También la casa de Alcoy, en Reyes Católicos, arrancaba su andadura gracias a la añoranza de muchos alcoyanos instalados en Alicante, liderados todos por el político Juan Antolí. Aquel centro sería punto de encuentro cultural y de reunión de multitud de ámbitos. Y en el séptimo arte destacaba la proyección de Cría cuervos en el Novedades, donde todo el país quedaría prendado de aquella niña de ocho años que era Ana Torrent.

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En fútbol, la liga de Primera División tocaba a su fin y el Hércules de Arsenio continuaba con su salud de hierro al quedar sexto clasificado. Una era que efectivamente hoy suena a otro siglo. Por su parte, el otro equipo de la ciudad, andaba en otros menesteres: el Alicante, que jugaba como local en la Ciudad Deportiva, luchaba por no bajar de Preferente a Regional en una temporada a la que aún le quedaba carrete. El técnico era José Mejías, conocido como Manero, nada que ver con los médicos, y algún agorero ya comenzaba a decir «a este Alicante no lo salva ni Manero». Pero sí, lo consiguió salvar.