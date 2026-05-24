Una mascletà que activa las ganas de las noches de Hogueras en Alicante

¡Preparados, listos... ya! Las Hogueras de Alicante dejan de ser un sueño para convertirse en una realidad que ha hecho palpitar los corazones de foguerers y barraquers con una nueva ilusión. Pirotecnia Valenciana ha disparado una mascletà nocturna que ha recordado a los terremotos en Luceros y las noches de verano en la playa alicantina con el resplandor de los castillos de fuegos artificiales.

Este espectáculo pirotécnico nocturno, con la participación de Down Alicante, puso el broche a la recta final del ciclo "Pólvora tot l'any" que la Federació de Fogueres ha llevado durante los últimos meses a distintos puntos de la ciudad, fuera del escenario habitual de la plaza de los Luceros durante los días grandes de la fiesta oficial.. Tras los disparos celebrados en enclaves como Pla-Garbinet, la plaza de España, Teulada, Casa Mediterráneo o San Gabriel, finalmente la pólvora se trasladó hasta la zona de La Condomina con un formato poco habitual y que se echa de menos en el calendario alicantino.

Las mejores imágenes de la mascletà nocturna de las Hogueras de Alicante / Reme Fotógrafas

Una mascletà con olor a Luceros y fuegos artificiales

Manolo Crespo, gerente de Pirotecnia Valenciana, explicó antes del disparo que la empresa había preparado una propuesta adaptada a las características de la zona habilitada en La Condomina. La firma estudió el entorno para trabajar la acústica y la sonoridad, con el objetivo de que la mascletà pudiera apreciarse desde los distintos puntos de vista del público. Y así ha sido el resultado; un disparo “ruidoso, muy luminoso y con ritmo ascendente”, acompañado además de varios efectos sorpresa que dificultaron anticipar la evolución del montaje que obtuvo el 10 de los asistentes.

La pirotecnia empleó alrededor de 50 kilos de pólvora en un disparo de unos cuatro minutos de duración. Pirotecnia Valenciana ejecutó así un show en el que la luz no fue un simple acompañamiento, sino una parte esencial de la estructura. La oscuridad de la noche permitió jugar con cambios de intensidad, diferenciar mejor los distintos tramos y construir una mascletà más imprevisible. La progresión ascendente, la combinación de truenos, color y efectos aéreos y el ritmo del espectáculo dieron la identidad propia dentro de un concurso que sigue consolidándose año a año y manteniendo una calidad que juega con las ganas de Hogueras.

La programación prevé otra mascletà el 7 de junio en San Nicolás de Bari, a cargo de Pirotecnia Alto Palancia, y una última mascletà el 13 de junio en la plaza del Alcalde Agatángelo Soler, en Garbinet, con Pirotecnia Ferrández. Serán los últimos estallidos previos al calendario oficial de Hogueras.

La agenda pirotécnica oficial de las Hogueras 2026

A las 14.00 horas y desde la plaza de Luceros, como manda la tradición, se hará vibrar a los alicantinos y visitantes con las mascletás de Hogueras 2026. La primera de ellas tendrá lugar el jueves, 18 de junio, como espectáculo de exhibición y correrá a cargo de Fuegos Artificiales del Mediterráneo.

Le seguirán en el calendario, ya dentro del concurso; el viernes 19 de junio con Pirotecnia Crespo, de Alzira (Valencia); el sábado 20 será el turno de Pirotecnia Turis, de Turis (Valencia); el domingo 21 disparará Fuegos Artificiales del Mediterráneo, de Vilamarxant (Valencia); el lunes 22 lo hará Pirotecnia Pibierzo, de León; el martes 23 participará Hermanos Ferrández, de Beniel (Murcia); y el miércoles 24 cerrará el ciclo Pirotecnia Alto Palancia, de Altura (Castellón).

La programación de castillos de fuegos artificiales desde la playa del Postiguet arrancará el jueves 25 de junio con Pirotecnia Zaragozana; el viernes 26 será el turno de Pibierzo; el sábado 27 disparará Hermanos Ferrández; el domingo 28 lo hará Pirotecnia Alto Palancia; y el lunes 29 cerrará el ciclo Fuegos Artificiales del Mediterráneo.