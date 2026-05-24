Los tuctucs reinan en Alicante mientras la regulación espera

Los tuctucs ya son los reyes del centro de Alicante. Se les ve en la plaza de la Puerta del Mar, en las inmediaciones del Meliá, junto al Postiguet, en la rotonda de Canalejas, en la avenida de Eusebio Sempere, en Gabriel Miró o en la Explanada, donde han convertido algunos puntos de paso en paradas de hecho. Uno llega, otro se va, cargan turistas y vuelven a circular. La escena se repite a diario en los espacios más rentables de la ciudad turística, como si Alicante hubiera asumido ya su presencia antes incluso de decidir cómo debe regularla.

La paradoja es que esa conquista de la calle se ha producido mientras la regulación sigue en espera. El Ayuntamiento anunció hace un año que modificaría la ordenanza para regular la actividad, inició los trámites en enero y ahora mantiene que los técnicos de Movilidad siguen trabajando en el texto. Entretanto, los tuctucs han dejado de ser una curiosidad turística para convertirse en un negocio visible y expansivo, con rutas, precios, puntos habituales de captación y una presencia diaria en el corazón de Alicante.

Son vehículos pequeños, similares a carritos de golf, con un asiento delantero para el conductor y dos filas traseras, con capacidad para hasta seis viajeros. Su oferta va mucho más allá del paseo improvisado. Las empresas venden rutas cerradas de 30 minutos, una, dos o incluso tres horas, con precios que parten de los 49 euros y atención en varios idiomas. El producto está pensado para un visitante internacional que quiere ver Alicante deprisa, sin caminar demasiado y con la ciudad convertida en un recorrido cómodo por el frente litoral, el centro y los castillos.

Rápida y amable

La ciudad que venden es una Alicante rápida, amable y panorámica, pensada para quien acaba de desembarcar, tiene pocas horas por delante o no quiere recorrer el centro a pie. Alfredo Garzón, conductor de tuctuc desde hace seis meses, explica que la mayoría de sus clientes son extranjeros, sobre todo del norte de Europa y de habla inglesa, mayores de 50 años que buscan una visita cómoda. "La mayoría no tienen ni idea de dónde están", resume. Casi todos preguntan por el castillo de Santa Bárbara, el icono más visible; si no pueden subir, la ruta se adapta hacia San Fernando, el centro, el frente litoral y los monumentos.

La Explanada funciona como punto informal de carga donde antes aguardaban los taxis

Garzón habla de su trabajo más como guía que como transportista. Explica que en cada recorrido cuenta la historia de Alicante, señala monumentos y recomienda lugares para comer o visitar. "Yo trato de hacer un viaje como me gustaría que me lo hicieran", afirma. También reconoce que cada vez hay más empresas y más competencia y que no siempre pueden parar donde quieren: "No nos dejan aparcar y nos vamos moviendo". Sus puntos habituales coinciden con los de mayor presión turística: el Postiguet, el Meliá, la Explanada y Canalejas.

Tuctucs en la rotonda de Canalejast, uno de los enclaves donde estos vehículos han venido ganado presencia a lo largo de los últimos tiempos / Pilar Cortés

La fricción aparece cuando ese negocio se instala sobre la calle. En la Explanada, en el entorno donde antes estaba la parada de taxis, los tuctucs encadenan esperas breves: uno se marcha, otro llega y carga clientes. En otros puntos se les ve junto a aceras, pasos de peatones, hoteles o zonas de llegada de cruceristas. No es solo circulación, es una actividad económica usando espacio público sin una ordenación cerrada.

El sector del taxi ve ahí un agravio directo. Paco Sánchez, presidente de la Asociación Alicantina de Radio Tele Taxi, asegura que llevan tres años alertando al Ayuntamiento y reclama una ordenanza que fije dónde pueden parar, qué tarifas aplican, qué circuitos realizan y qué sanciones afrontan. "Es una actividad económica que se desarrolla en la calle y a la que no le ponen coto", sostiene. Su queja apunta al corazón del conflicto. Mientras el taxi opera con licencias, conductores certificados y vehículos visados, los tuctucs siguen moviéndose en un terreno todavía pendiente de ordenar.

Respuesta municipal

La respuesta municipal ha ido siempre por detrás de la calle. En junio de 2025, el edil de Movilidad, Carlos de Juan, anunció que el Ayuntamiento trabajaba en modificar la Ordenanza de Circulación para fijar límites y condiciones de uso. En octubre, el alcalde, Luis Barcala, admitió que los tuctucs operaban aprovechando "lagunas legales" y generaban un "agravio comparativo". En enero se abrió la consulta previa para cambiar la norma, pero el texto aún no se ha aprobado. La versión actual del Consistorio es que los técnicos de Movilidad siguen trabajando en la modificación y que se elevará a aprobación cuando esté ultimada.

La ordenanza pendiente deja en el aire paradas, rutas, tarifas y posibles sanciones

El único freno llegó en el Casco Antiguo. El Ayuntamiento prohibió allí la entrada de tuctucs en noviembre, amparándose en la ZBE, después de admitir que los permisos anteriores chocaban con su propia ordenanza. La medida respondió a meses de quejas por la saturación en calles estrechas y accesos sensibles. Fue un límite real pero parcial, no ordenó el conjunto de la actividad y solo expulsó los vehículos del punto donde el conflicto vecinal era más evidente.

Vehículos de transporte turístico en la plaza de la Puerta del Mar, uno de los puntos donde se concentran para captar visitantes junto al frente litoral / Pilar Cortés

En el Casco Antiguo, los vecinos admiten que la situación ha mejorado, aunque no ha desaparecido del todo. Joaquín Gangoso, presidente vecinal, explica que ya no entran "de forma cotidiana", como antes, pero sí se ve alguno "de vez en cuando" por la plaza de Quijano o por Santa Cruz. Noemí Quiles, residente en el barrio, coincide: dejaron de subir tras la prohibición de noviembre, reaparecieron en diciembre y enero, los vecinos volvieron a quejarse y ahora solo se cuela alguno puntualmente. El barrio sirve como prueba de que una restricción concreta reduce la presión pero exige control.

La última vuelta la ha dado Competencia, que cuestiona las sanciones aplicadas como si fueran VTC y también la prohibición del Casco Antiguo si se justifica solo por la ZBE. La CNMC no impide regularlos pero obliga a hacerlo con una base más sólida, justo cuando la ordenanza municipal sigue pendiente. El debate ya no va solo de vehículos turísticos, sino de quién ordena el centro, qué usos admite en el espacio público y si Alicante regula a tiempo o cuando el negocio ya circula con ventaja por sus calles más visibles, rentables y disputadas.