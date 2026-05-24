Mercedes Gallego y Carolina Pascual, nuevas subdirectora y redactora jefa de INFORMACIÓN de Alicante

Editorial Prensa Alicantina, a propuesta del director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, ha acordado reforzar el equipo directivo del diario con los nombramientos de las periodistas Mercedes Gallego y Carolina Pascual como subdirectora y redactora jefa, respectivamente, junto al de Victoria Ferrá, nueva responsable de Eventos del grupo en Alicante.

Mercedes Gallego

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid en 1986 y procedente de Camuñas, un pequeño pueblo de la Mancha toledana, Mercedes Gallego recaló hace casi cuatro décadas en Alicante, provincia en la que desde entonces ha desarrollado su carrera profesional. Primero en Canfali, un semanario local de Benidorm en el que realizó las prácticas y continuó hasta su marcha al gabinete de Prensa del Ayuntamiento de esa localidad.

En la primavera de 1989 se incorporó a la Redacción de INFORMACIÓN como redactora de Sucesos y Tribunales, sección en la que permaneció hasta mediados de los 90, cuando se hizo cargo del área de información Local durante una década, periodo en el que fue nombrada jefa de sección y redactora jefa.

Tras esta etapa se ocupó del suplemento dominical del diario durante dos años regresando después a sus orígenes «jurídicos», en esta ocasión como responsable de la sección en la que compaginó la coordinación con la cobertura periodística de grandes temas tales como el vía crucis judicial de la CAM en la Audiencia Nacional, las múltiples ramas de la operación Brugal o el seguimiento del proceso por el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala.

En 2024, el Gobierno la distinguió con el premio Meninas por su labor periodística contra la violencia machista y llevan su firma trabajos de investigación que han destapado escándalos como el de las viviendas protegidas de Les Naus, las obras sin licencia y fuera de ordenación de la sede de la Cámara de Comercio de Alicante en Panoramis, paralizadas a raíz de las informaciones publicadas por este medio, o la gestión de los bono consumo de la Diputación, que ahora está investigando la Justicia.

Carolina Pascual

Por su parte, Carolina Pascual, nacida en la ciudad de Alicante en 1984, se licenció en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández (UMH) en el año 2010, obteniendo el certificado universitario Cinco Estrellas que acredita una formación integral. Posteriormente, avanzó en su formación académica con el Máster en Gestión de la Comunicación Política y electoral por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en 2011 y el Máster oficial de Comunicación e Industrias Creativas de la Universidad de Alicante (UA) en 2012. Previamente, cursó estudios en Ingeniería de Telecomunicación, por la UMH, y en Piano, por el Conservatorio de Música.

En lo profesional, su carrera empezó con prácticas en Localia TV y Radio San Vicente, hasta que en julio de 2007 se incorporó a la Redacción de INFORMACIÓN en calidad de becaria. A lo largo de estos últimos años, ha desarrollado su labor como redactora en secciones como Deportes, Política y Local, donde ha sido responsable del área de Política Municipal desde 2017. En noviembre de 2023, fue nombrada jefa de sección de Alicante, un área encargada de la actualidad del Ayuntamiento, la ciudad, su gente y sus fiestas, y posteriormente también de Política. Además, colabora en el programa Les notícies del matí de À Punt Mèdia desde 2021.

Victoria Ferrá

Por otro lado, Victoria Ferrá Ordinas, nacida en Mallorca, es informadora, conductora y directora de eventos, presentadora y creadora de contenidos, con más de veinte años de trayectoria ligada a la comunicación. A lo largo de su carrera ha liderado formatos de entretenimiento, divulgación y actualidad, combinando el periodismo, la dirección y presentación de programas y una intensa actividad en la moderación, producción, coordinación y conducción de eventos institucionales, culturales y corporativos.

Ha desarrollado gran parte de su carrera en televisión y radio, donde ha estado al frente de espacios en cadenas como IB3 TV, TV3, TVE e Información TV. Entre los programas que ha conducido, destacan Cinc Dies, Fer dissabte, Punt x Punt o No perdis el compàs, y actualmente presenta Doble Sentido. Cuenta además con una amplia experiencia en el ámbito de la música y el teatro, una faceta que ha enriquecido su perfil como comunicadora y conductora de formatos y actos en directo.

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Desde 2024 colabora con Prensa Ibérica, INFORMACIÓN e Información TV como moderadora, presentadora y coordinadora de eventos, una etapa que culmina ahora con su nombramiento como directora de Eventos del grupo en Alicante.