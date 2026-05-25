Educación
3.500 profesores "toman" el centro de Alicante en el undécimo día de huelga
La marea verde reanuda la presión en la calle en una jornada decisiva para buscar un acuerdo con el Consell y en plena cuenta atrás para la Selectividad
La marea verde de profesores ha vuelto a tomar las calles del centro de Alicante en una nueva manifestación coincidiendo con el undécimo día de huelga indefinida. La marcha ha congregado esta vez a 3.500 personas, según la Subdelegación del Gobierno, coincidiendo con el inicio de la tercera semana de paro docente y en una jornada decisiva al reactivarse las negociaciones con la Conselleria de Educación en una nueva reunión convocada para las 16 horas, con la que la Generalitat aspira a llegar al menos a un principio de acuerdo.
Los docentes han partido desde distintos puntos de la ciudad en las ya clásicas columnas educativas, que agrupan al profesorado de los diferentes barrios y áreas de la capital de la provincia. Una de esas marchas ha contado con el despliegue de una bandera con el mensaje: "Esta lucha también es tuya, unidos venceremos" desde la pasarela peatonal del Plá por parte de profesores de Playa de San Juan.
Durante el recorrido, que ha incluido sentadas y cortes de tráfico, los trabajadores de la enseñanza pública han recibido el respaldo de otros sectores como el de los bomberos, así como de vecinos asomados en los balcones.
Desde las 12 del mediodía, los pitidos, las bocinas y las pancartas reivindicativas han vuelto a adueñarse del centro neurálgico alicantino para arrancar la manifestación desde las escaleras del IES Jorge Juan, el mismo punto que hace tan solo tres días volvió a ver partir a unos 4.000 profesores, familias y alumnos y que el primer día de la huelga, el pasado 11 de mayo, congregó a 12.000 personas en una movilización histórica.
A contrarreloj por la Selectividad
La nueva negociación tendrá lugar en plena cuenta atrás para el inicio de Selectividad. Las pruebas ordinarias de la PAU se celebrarán la próxima semana los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que la convocatoria extraordinaria tendrá lugar el 30 de junio y el 1 y 2 de julio.
Para estos exámenes decisivos ya hay profesores de instituto, que tienen que corregir las pruebas, y que se están movilizando para saber legalmente cómo actuar porque se están planteando renunciar a ello si la huelga de profesores se extendiera hasta entonces.
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