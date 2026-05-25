La DGT lo confirma: esto es lo que más puntos del carné hace perder a los conductores alicantinos

Alicante cerró el año 2024 con 36.397 conductores sancionados con detracción de puntos, según el fichero anual de la DGT sobre sanciones firmes. La provincia aparece como la séptima con más infractores de España, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Sevilla, Girona, Valencia y Cádiz.

El dato no habla de simples multas: recoge sanciones que implican pérdida de puntos del carné, clasificadas por mes, tipo de infracción, puntos retirados, edad, sexo, organismo sancionador y provincia de tramitación.

La velocidad, el gran problema en las carreteras alicantinas

La infracción más frecuente en Alicante fue la velocidad, con 13.403 conductores sancionados, el 36,8% del total. Le siguen el bloque de “otros” incumplimientos, con 11.494 casos, y el alcohol, con 4.415 sancionados.

También destacan las sanciones por uso del teléfono móvil, con 4.138 infractores, y las relacionadas con el cinturón o dispositivos de seguridad, con 2.775 casos. Las sanciones por casco fueron mucho menos habituales: 172 conductores.

Más hombres que mujeres entre los sancionados

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico pide el carné a un conductor. / INFORMACIÓN

El perfil mayoritario sigue siendo masculino. En Alicante, 25.709 sancionados fueron hombres, frente a 8.123 mujeres. Otros 2.565 casos aparecen como sexo desconocido en el fichero.

Por edades, el grupo con más sanciones fue el de 35 a 44 años, con 8.121 infractores. Muy cerca aparecen los conductores de 45 a 54 años, con 7.676, y los de 25 a 34 años, con 7.585.

Más de 142.000 puntos retirados

En conjunto, las sanciones tramitadas en la provincia supusieron la retirada de 142.688 puntos. La mayoría de los expedientes implicaron pérdidas de 4 puntos, seguidos por sanciones de 2 y 6 puntos.

Los ayuntamientos tramitaron 17.371 sanciones, mientras que la Dirección General de Tráfico concentró 19.026. El reparto muestra que el problema no se limita a carreteras interurbanas: también pesa mucho la vigilancia municipal dentro de los cascos urbanos.

Alicante no lidera el mapa nacional, pero el volumen deja una fotografía clara: la velocidad, el alcohol y el móvil siguen siendo los tres grandes frentes de la seguridad vial en la provincia.