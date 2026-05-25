Accidentes y retenciones complican el tráfico este lunes en varias carreteras de Alicante

El tráfico está dejando este lunes una jornada complicada en distintos puntos de la provincia de Alicante, especialmente en carreteras costeras y accesos urbanos con gran volumen de circulación. La vía más afectada vuelve a ser la N-332, donde coinciden retenciones, accidentes y obstáculos en varios tramos.

Las mayores complicaciones se registran en Santa Pola y Torrevieja. En la N-332, a la altura de Santa Pola, se mantiene una retención activa en el kilómetro 92, mientras que en Torrevieja la circulación es lenta en ambos sentidos en el entorno del kilómetro 57.

La situación también se ha complicado en Elche y Alicante por varios accidentes registrados en la propia N-332. Además, en la antigua N-332a, a su paso por La Vila Joiosa, se mantienen diferentes incidencias relacionadas con vehículos obstaculizando la calzada y accidentes activos.

A esto se suman problemas de circulación en otras vías importantes de la provincia. La DGT mantiene incidencias por obstáculos en carretera en la A-7 a la altura de Orihuela y Crevillent, en la A-31 en Villena y en la A-77 en San Vicente del Raspeig. También hay incidencias activas en carreteras de Elche, Dénia, Teulada o Pedreguer.

La jornada está marcada además por numerosos tramos en obras. Los trabajos afectan a distintos puntos de la AP-7, especialmente en Alicante, Altea, El Campello y Rojales, además de la A-7 en municipios como Cox, Crevillent, San Isidro o Alcoy. También siguen activos trabajos de mantenimiento en la A-31 en Monforte del Cid y en varias carreteras del interior de la provincia.

Entre los accidentes destacados figuran varios siniestros en la CV-70 a la altura de Polop y La Nucía, otro en la AP-7 en Senija y varios más en Elche y Santa Pola.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, consultar el estado del tráfico antes de iniciar desplazamientos y prestar especial atención en los accesos a zonas costeras, donde el volumen de vehículos sigue siendo elevado desde primera hora del día.