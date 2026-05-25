El Ayuntamiento de Alicante propone una solución para retirar las vías del Parque del Mar

Una propuesta esperada. El Ayuntamiento de Alicante ha remitido a la entidad pública Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, dependiente del Ministerio de Transportes, un convenio para desarrollar el sector urbanístico Parque del Mar, en el litoral sur del término municipal donde se hallan las vías ferroviarias que enlazaban con la antigua Estación de Murcia.

En esta zona, donde actualmente se encuentra Casa Mediterráneo y donde los vecinos han solicitado en reiteradas ocasiones una solución para retirar el entramado ferroviario, que interrumpe el acceso a pie y acumula maleza, residuos e incluso poblados de personas sin hogar, el gobierno municipal que preside el alcalde Luis Barcala propone adelantar el acondicionamiento provisional de los terrenos “mediante actuaciones de jardinería y arbolado y accesos peatonales a la zona verde existente en terrenos portuarios colindantes”.

Así lo explican desde el Ayuntamiento, que después de más de un año con sin mostrar el estudio pese a las exigencias de los vecinos anuncia ahora la intención de establecer “un marco de colaboración” con Adif para “promover la regeneración urbana de los terrenos correspondientes de este ámbito” e incorporarlos, así, “a la estructura urbana de la ciudad con la modificación del planeamiento urbanístico vigente”.

La modificación afectaría a este ámbito de 113.000 metros cuadrados, ocupado actualmente por las vías del tren, y la previsión del Consistorio es “habilitar un gran corredor verde que integre la trama urbana con el litoral e implantar usos residenciales, terciarios y dotacionales de forma equilibrada”. Son palabras del concejal de Urbanismo, Antonio Peral, que recuerda que dicho tramo, que será intervenido en el futuro, ocupa “una posición estratégica en el acceso sur” de la ciudad.

Detalles

Las conversaciones entre Ayuntamiento, Adif y Autoridad Portuaria habrían servido para llegar a la conclusión, según informan desde la máxima institución municipal, de considerar “viable” la “ejecución de una nueva solución ferroviaria” a través de “un ramal interior y apartadero en terrenos portuarios”, que permitiría “liberar la práctica totalidad de los terrenos actualmente afectados al uso ferroviario en el ámbito de Alicante-Benalúa”.

Como estos terrenos ya son innecesarios para el servicio ferroviario de interés general, dado que llevan más de medio siglo sin utilizarse, el Ayuntamiento propone una “actuación coordinada de regeneración urbana que permita la integración efectiva del ámbito en la estructura urbana de la ciudad”, la protección e integración de los elementos patrimoniales existentes y la obtención de recursos derivados de la puesta en valor urbanística de los suelos liberados, destinados a contribuir a la financiación de estructuras ferroviarias, además del citado corredor verde y de la implantación de usos en este suelo.

Las actuaciones, según el convenio, se desarrollarían conforme a criterios de sostenibilidad urbana, racionalidad territorial, integración paisajística, viabilidad económica y equilibrio entre beneficios y cargas urbanísticas. Se recuerda, a su vez, que la ordenación del ámbito debe ser rentable para permitir “la efectiva transformación urbana de los terrenos” y evitar, de esta manera, “situaciones de inviabilidad económica derivadas de cargas desproporcionadas”, como “soluciones de sobreintensificación edificatoria”.

Una anticipación al futuro PGE

Actualmente, el Ayuntamiento de Alicante está tramitando el nuevo Plan General Estructural (PGE), que prevé un nuevo ámbito de regeneración urbana en el Parque del Mar. Sin embargo, para anticipar el proceso de cambio en esta zona, se ha decidido impulsar, de forma paralela, una modificación puntual del planeamiento vigente para avanzar en la transformación urbanística de los terrenos citados.

De esta manera, el Ayuntamiento impulsará la tramitación de una modificación del puntual del plan vigente, que data de 1987, para excluir los terrenos de Adif del ámbito OI/3 y delimitar un nuevo sector de regeneración urbana, el OI/8 “Parque del Mar”, que se tramitará “de forma coherente y coordinada” con el futuro PGE.

Mientras el Consistorio facilitará la disponibilidad de terrenos para la ejecución del nuevo ramal ferroviario y de acondicionar los territorios liberados de vías a través de actuaciones de jardinería, arbolado, itinerarios peatonales y espacios de estancia y “esparcimiento ciudadano”, Adif, según el Ayuntamiento, iniciaría los trámites de desafectación de los terrenos ferroviarios innecesarios y procedería a las autorizaciones legalmente exigibles y al levantamiento de las instalaciones ferroviarias existentes, además de autorizar a la institución municipal para el uso temporal de los terrenos liberados.

El Ayuntamiento, eso sí, no ha concretado las compensaciones que deberá brindar a Adif a cambio de la cesión de unos terrenos cuya remodelación está pendiente desde hace tres lustros y por los que los gobiernos municipal y estatal se han responsabilizado mutuamente.