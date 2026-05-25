Barcala reivindica el homenaje municipal al bombardeo del Mercado entre reproches a los ausentes

Alicante ha vuelto a recordar este lunes el bombardeo del Mercado Central con un segundo homenaje. El equipo de gobierno ha celebrado su acto institucional en la plaza 25 de Mayo, el día exacto del aniversario del ataque de la aviación fascista italiana que en 1938 causó la muerte de alrededor de 300 personas, dos días después de la conmemoración organizada por la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica. La separación se repite por tercer año consecutivo y mantiene abierta la distancia entre el equipo de gobierno y la entidad que tradicionalmente ha impulsado este recuerdo.

El homenaje municipal ha reunido a menos de medio centenar de asistentes y ha contado con la presencia del alcalde, Luis Barcala, junto a los concejales Manuel Villar, Antonio Peral, Nayma Beldjilali, Lidia López, Carlos de Juan, Begoña León y Luis Morata. También han acudido representantes del Mercado Central, de la hoguera del barrio y de la asociación vecinal. Aunque Barcala no figuraba inicialmente en la agenda pública del acto, su equipo de prensa ha señalado que tenía previsto acudir y ha atribuido la ausencia en la convocatoria a un “error de transcripción”.

El acto, de unos veinte minutos de duración, ha incluido música a cargo de alumnos del Conservatorio Superior Óscar Esplá, un minuto de silencio y una ofrenda floral. Beldjilali ha recordado que Alicante sufrió aquel 25 de mayo “el mayor ataque” aéreo de la Guerra Civil sobre la ciudad, con 90 bombas lanzadas por la aviación fascista italiana. La concejala de Cultura ha defendido que la memoria permite transmitir “lo que fuimos” y ha reivindicado el valor de cada vida humana “por encima de banderas y siglas”, antes de cerrar su intervención con unos versos de Miguel Hernández.

Esta fecha es de todos, no de algunos, y debe unir el dolor de Alicante Luis Barcala — Alcalde de Alicante

Barcala ha centrado parte de su intervención en reivindicar que el 25 de mayo debe ser una fecha compartida. El alcalde ha reconstruido los primeros instantes posteriores al bombardeo, cuando, según ha relatado, resonaban las explosiones, había polvo, nadie sabía qué estaba sucediendo y “se pisaba sangre”. “Me dirijo como representante de todos los alicantinos para decir que este 25 de mayo venimos a conmemorar”, ha afirmado.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, interviene durante el acto de conmemoración del bombardeo del Mercado celebrado este lunes / Jose Navarro

El alcalde también ha aludido a quienes no han participado en la convocatoria municipal. “Lo hacemos con el dolor de los que voluntariamente no han venido hoy”, ha dicho, antes de remarcar que “esta fecha es de todos, no de algunos”. Barcala ha expresado su deseo de que se aparten “banderas e ideologías” para poner en común “el dolor de todos los alicantinos” y ha pedido reflexión a quienes, según ha sostenido, no son capaces de situar el respeto por encima de sus siglas.

La intervención del alcalde no ha estado exenta de tensión. Durante el acto, uno de los presentes ha increpado a Barcala con una referencia a la sanidad y otra persona le ha pedido que se callara al grito de “sinvergüenza”, mientras otros asistentes preguntaban por qué debía callarse. Ya durante la ofrenda floral se han escuchado gritos de “Viva la República” y “Fuera los fascistas”.

Recordamos el valor de cada vida humana por encima de banderas y siglas Nayma Beldjilali — Concejala de Cultura de Alicante

La Comisión Cívica rechaza la lectura planteada por el alcalde. Miguel Mauri, miembro de la entidad, defiende que el colectivo celebra su acto “siempre el sábado más próximo al 25 de mayo” desde hace muchísimos años para facilitar la participación ciudadana. “Lo importante es el recuerdo, la memoria y la dignidad de las personas, no que se haga el día 25”, ha señalado. Mauri recuerda que “un lunes a las 11 de la mañana no puede acudir mucha gente” y que el objetivo de la entidad es que el homenaje sea conocido y reúna al mayor número posible de personas.

El representante memorialista también ha rechazado el reproche sobre el uso de siglas. “Nosotros no usamos siglas, solo hablamos de la recuperación de la memoria histórica”, ha afirmado. Mauri ha recalcado que la Comisión Cívica invita todos los años al Ayuntamiento, “sea Barcala el alcalde u otro”, y ha recordado que en otras etapas hubo representantes municipales que sí asistían y depositaban una corona. “Puede participar quien quiera y nunca hemos rechazado la presencia de nadie, ni partidos ni sindicatos”, ha añadido.

Mauri ha reprochado además al gobierno local su falta de colaboración en la conservación de los espacios de memoria. “El Ayuntamiento tiene que preservar la memoria de estas personas”, ha defendido, tras recordar que la Comisión Cívica ha presentado una reclamación porque el Consistorio permite actos sobre la losa conmemorativa de la plaza 25 de Mayo. La entidad ya afeó este sábado que durante una jornada de dinamización comercial se instalaran estands de comida y una paella sobre ese espacio de recuerdo.

Nosotros no usamos siglas, solo hablamos de la recuperación de la memoria Miguel Mauri — Miembro de la Comisión Cívica

El miembro de La Cívica sostiene que la relación con el Ayuntamiento no es colaboradora y recuerda que el monumento ante el que la entidad celebra el homenaje fue sufragado por la propia Comisión Cívica. También critica que el Consistorio se desentienda de mantenerlo “limpio y aseado” y apunta a la situación del cementerio. Según Mauri, hasta hace unas semanas esa zona estaba llena de suciedad y solo ha sido limpiada recientemente para evitar críticas públicas.

El acto municipal ha llegado después del homenaje celebrado el sábado por la Comisión Cívica, al que acudieron sociedad civil, sindicatos y los grupos de izquierdas con representación en el Ayuntamiento. Aquella convocatoria no contó con miembros del equipo de gobierno. La división se consolida así por tercer año consecutivo en torno a una de las fechas más dolorosas de la historia reciente de Alicante, cuando la ciudad recuerda a las víctimas del bombardeo del 25 de mayo de 1938 sin un acto común entre el equipo de gobierno y la entidad que durante décadas ha sostenido esa memoria.