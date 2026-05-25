Barcala reivindica el homenaje municipal al bombardeo del Mercado entre reproches a los ausentes

Alicante ha vuelto a recordar este lunes el bombardeo del Mercado Central con un segundo homenaje. El Ayuntamiento ha celebrado su acto institucional en la plaza 25 de Mayo, el día exacto del aniversario del ataque de la aviación fascista italiana que en 1938 causó la muerte de alrededor de 300 personas, dos días después de la conmemoración organizada por la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica. La separación se repite por tercer año consecutivo y mantiene abierta la distancia entre el equipo de gobierno y la entidad que tradicionalmente ha impulsado este recuerdo.

El homenaje municipal ha reunido a menos de medio centenar de asistentes y ha contado con la presencia del alcalde, Luis Barcala, junto a varios concejales del PP, representantes del Mercado Central, de la hoguera del barrio y de la asociación vecinal. Aunque el alcalde no figuraba inicialmente en la agenda pública del acto, su equipo de prensa ha señalado que tenía previsto acudir y ha atribuído la ausencia en la convocatoria a un “error de transcripción”.

Barcala ha centrado parte de su intervención en reivindicar que el 25 de mayo debe ser una fecha compartida. “Esta fecha es de todos, no de algunos”, ha afirmado el alcalde, que ha asegurado intervenir como representante de todos los alicantinos. También ha aludido a quienes no han participado en la convocatoria municipal. “Lo hacemos con el dolor de los que voluntariamente no han venido hoy”, ha dicho, antes de expresar su deseo de que se aparten “banderas e ideologías” para poner en común “el dolor de todos los alicantinos”.

La Comisión Cívica rechaza esa lectura. Miguel Mauri, miembro de la entidad, defiende que el colectivo celebra su acto “siempre el sábado más próximo al 25 de mayo” para facilitar la asistencia, ya que “un lunes a las 11 de la mañana no puede acudir mucha gente”. “Nosotros no usamos siglas, solo hablamos de la recuperación de la memoria histórica”, ha señalado. Mauri ha recalcado que la Comisión Cívica invita cada año al Ayuntamiento, “sea Barcala el alcalde u otro”, y que nunca ha rechazado la presencia de nadie.

El representante memorialista también ha reprochado al gobierno local su falta de colaboración en la conservación de los espacios de memoria. “El Ayuntamiento tiene que preservar la memoria de estas personas”, defiende, tras recordar que la entidad ha presentado una reclamación por la autorización de actos sobre la losa conmemorativa de la plaza.

El acto municipal ha incluido también una intervención de la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, música a cargo de alumnos del Conservatorio Superior Óscar Esplá, un minuto de silencio y una ofrenda floral. Durante el cierre se han escuchado gritos de “Viva la República” y “Fuera los fascistas”.

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