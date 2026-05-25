El cartel “La Fiesta que nos une” anunciará las Hogueras de Alicante de 2026

El cartel oficial de las Hogueras 2026 ya tiene nombre, autora e imagen. “La Fiesta que nos une”, obra de la alicantina María Martínez Esteban, anunciará las próximas fiestas oficiales de Alicante tras imponerse en el concurso convocado por la Federació de Fogueres, al que se han presentado 31 propuestas procedentes de distintos puntos de España. La creación ha sido presentada este lunes en el Salón Azul del Ayuntamiento y descubierta por la Bellea del Foc, María Pastor, y la Bellea del Foc infantil, Leire Arellano.

La propuesta plantea una mirada coral de las Hogueras, con el foco puesto en las personas que hacen posible la fiesta cada año. La autora ha explicado que no quería que el cartel fuera solo una imagen representativa, sino también “un merecido homenaje al conjunto de las personas que las hacen posibles”. La obra busca transmitir, desde la cercanía, la convivencia, la tradición, la emoción y el sentimiento colectivo de una celebración que marca el calendario festero y social de Alicante.

El cartel está construido a partir de ilustraciones digitales sencillas y expresivas, inspiradas en la estética de los dibujos populares y en los personajes tradicionales de la fiesta. Cada figura representa una escena vinculada a las Hogueras, como la música de la dolçaina y el tabalet, la pólvora, la dançà, el banderín, la construcción de los monumentos o la devoción a la Virgen del Remedio. Todas esas imágenes se integran en una gran llama, en una composición unitaria que aporta movimiento y personalidad al conjunto.

María Martínez Esteban ha defendido que ve la fiesta como un símbolo de unión, tradición y alegría y ha destacado que para ella este trabajo supone “un premio” y un reconocimiento como alicantina y festera. La autora ha combinado dibujo manual y composición digital, con una paleta de colores cálidos y contrastes suaves.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha destacado que la imagen elegida es “muy diferente” a la de años anteriores y la ha definido como un cartel familiar, pensado para llegar a todos los alicantinos. “El cartel es una clase de fogueres en un solo vistazo”, ha señalado durante la presentación.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha asegurado que el nivel de las propuestas presentadas al concurso ha sido “máximo” y ha sostenido que todos los alicantinos y festeros podrán verse reflejados en la obra ganadora. El alcalde, Luis Barcala, ha valorado el “dinamismo” del cartel, su claridad visual y su capacidad para funcionar como “tarjeta de presentación” de las Hogueras 2026.

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