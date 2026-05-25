“La Fiesta que nos une”, el cartel de las Hogueras de Alicante de 2026 que es obra de una Dama del Foc

El cartel oficial de las Hogueras 2026 ya tiene nombre, autora e imagen. “La Fiesta que nos une”, obra de la alicantina María Martínez Esteban, Dama de Honor de la Bellea del Foc 2024, anunciará las próximas fiestas oficiales de Alicante tras imponerse en el concurso convocado por la Federació de Fogueres, al que se han presentado 31 propuestas procedentes de distintos puntos de España. La creación ha sido presentada este lunes en el Salón Azul del Ayuntamiento y descubierta por la Bellea del Foc, María Pastor, y la Bellea del Foc infantil, Leire Arellano.

El cartel homenajea a quienes hacen posible las Hogueras desde la unión y la alegría María Martínez Esteban — Autora del cartel ganador

La propuesta plantea una mirada coral de las Hogueras, con el foco puesto en las personas que hacen posible la fiesta cada año. La autora ha explicado que no quería que el cartel fuera solo una imagen representativa, sino también “un merecido homenaje al conjunto de las personas que las hacen posibles”. La obra busca transmitir, desde la cercanía, la convivencia, la tradición, la emoción y el sentimiento colectivo de una celebración que marca el calendario festero y social de Alicante.

El cartel está construido a partir de ilustraciones digitales sencillas y expresivas, inspiradas en la estética de los dibujos populares y en los personajes tradicionales de la Fiesta. Cada figura representa una escena vinculada a las Hogueras, como la música de la dolçaina y el tabalet, la pólvora, la dançà, el banderín, la construcción de los monumentos o la devoción a la Virgen del Remedio. Todas esas imágenes se integran en una gran llama, en una composición unitaria que aporta movimiento y personalidad al conjunto.

La imagen resume las Hogueras en una sola mirada y desde el corazón festero David Olivares — Presidente de la Federació de Fogueres

Martínez Esteban ha defendido que ve la fiesta como un símbolo de unión, tradición y alegría y ha destacado que para ella este trabajo supone “un premio” y un reconocimiento como alicantina y festera. La autora ha combinado dibujo manual y composición digital, con una paleta de colores cálidos y contrastes suaves. También ha empleado la tipografía Bodoni-72, con la que busca aportar a la creación un estilo elegante, sofisticado y editorial.

María Martínez Esteban, autora del cartel de las Hogueras de 2026, posa este lunes en el Ayuntamiento junto a su obra / Jose Navarro

La elección de Martínez Esteban llega, además, un año después de que la diseñadora trasladara su malestar, junto a la publicista Nieves López, por las similitudes que ambas apreciaban entre una propuesta presentada al concurso del cartel de 2025 y una campaña institucional posterior del Ayuntamiento para promocionar las Hogueras. Aquella propuesta, no seleccionada por el jurado, se basaba en el lema “La llama, llama” y en una estructura de frases que, según defendieron entonces las dos creativas, resultaba “demasiado parecida” a la utilizada después en autobuses, cuñas de radio y publicaciones municipales.

Mantiene una estética alegre y contemporánea, sin perder la esencia popular Luis Barcala — Alcalde de Alicante

Ambas señalaron en aquel momento que no cuestionaban ni el fallo del jurado ni la elección del cartel ganador de 2025, sino el uso posterior de un concepto que el Ayuntamiento había podido conocer durante el proceso del concurso, en el que formaba parte del jurado. “No tenemos dudas de la buena labor del jurado en general y de su elección del cartel ganador, ni tampoco de la gestión de la Federació de Fogueres”, señalaron entonces. Sí reclamaron, en cambio, respeto y valoración hacia el trabajo creativo de los participantes.

Un año después de aquel episodio, Martínez Esteban firma la imagen oficial de las próximas Hogueras con una propuesta que cambia el foco respecto a otros carteles recientes. Si en 2025 el fuego actuaba como gran símbolo de transformación, la obra de 2026 apuesta por una composición más narrativa, con distintas escenas de la fiesta integradas en una sola imagen. El resultado, según ha defendido la autora, nace desde el “corazón festero” y busca que alicantinos y foguerers puedan reconocerse en los gestos, sonidos y símbolos que acompañan a los días grandes de junio.

Todos los alicantinos y festeros podrán verse reflejados en la obra ganadora Cristina Cutanda — Concejala de Fiestas de Alicante

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha destacado que la imagen elegida es “muy diferente” a la de años anteriores y la ha definido como un cartel familiar, pensado para llegar a todos los alicantinos. Olivares ha recordado que el cartel forma parte del patrimonio tangible que dejarán para el futuro las Hogueras de 2026, junto a los ninots y las miles de fotografías que se tomarán durante esos días. “El cartel es una clase de fogueres en un solo vistazo”, ha señalado durante la presentación.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha valorado el “dinamismo” del cartel, su claridad visual y su capacidad para funcionar como “tarjeta de presentación” de las Hogueras 2026. El regidor ha destacado la técnica utilizada por la autora, con una combinación entre dibujo manual y composición digital que, a su juicio, permite desarrollar una imagen “dinámica y llena de vida”, sin perder una estética reconocible y vinculada a la esencia popular de la fiesta.

Representa la esencia de la Fiesta y de los alicantinos en sus días grandes María Pastor — Bellea del Foc

Barcala también ha resaltado que el cartel reúne numerosas escenas con las que la ciudad puede identificarse y ha enmarcado su presentación en la cuenta atrás hacia las próximas fiestas oficiales. “Vamos teniendo elementos que construyen las Hogueras de 2026”, ha señalado, después de recordar que la ciudad inauguró el pasado viernes la Exposición del Ninot. El alcalde ha felicitado a la autora por su “arte” y su “talento” y ha asegurado que Alicante está cada vez más cerca de vivir “las mejores Hogueras” de su vida.

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha asegurado que el nivel de las propuestas presentadas al concurso ha sido “máximo” y ha sostenido que todos los alicantinos y festeros podrán verse reflejados en la obra ganadora. La edil ha situado la presentación del cartel en unos días de nervios, trabajo e ilusión, a pocas semanas de la llegada de las Hogueras. También María Pastor, Bellea del Foc, ha defendido que la imagen representa la esencia de la fiesta y de los alicantinos y ha mostrado sus ganas de compartir la ilusión de los días grandes con toda la ciudad.