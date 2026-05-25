Alicante afronta un martes complicado: cortes de tráfico y manifestaciones en varios puntos de la ciudad

Alicante vivirá este martes 26 de mayo una jornada complicada para el tráfico. Varias concentraciones y manifestaciones provocarán cortes de calles en diferentes puntos de la ciudad desde primera hora de la mañana y hasta la tarde, con especial afección en la avenida de Dénia, Gran Vía, el entorno del Mercado Central, San Blas y Virgen del Remedio.

Según la previsión de cortes de tráfico comunicada para la jornada, se producirán desvíos y cambios en el recorrido de líneas de transporte público, por lo que se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y utilizar rutas alternativas. El Ayuntamiento de Alicante mantiene un apartado específico de previsión de cortes de tráfico para incidencias, obras y eventos en la vía pública.

Cortes de tráfico en Alicante desde las 8 de la mañana

Los primeros problemas de movilidad comenzarán a las 08:00 horas, coincidiendo con el inicio de varias concentraciones con corte de tráfico en puntos clave de entrada a la ciudad y circulación urbana. A esa hora están previstas concentraciones en la avenida de Dénia con Alejandra Quereda, en la avenida de Dénia con el cruce de Gran Vía y en la calle Andalucía.

Estos cortes pueden afectar especialmente a quienes se desplacen hacia el centro de Alicante o atraviesen la zona norte de la ciudad durante la hora punta de la mañana.

Nuevos cortes al mediodía en el centro de Alicante

La segunda franja complicada llegará a partir de las 12:00 horas. A esa hora están previstas nuevas concentraciones con corte de tráfico en el cruce de la avenida de Salamanca con la avenida de la Estación, en Plaza de España en sentido avenida de Jijona y en Alfonso X el Sabio, junto al Mercado Central.

Esta zona es especialmente sensible por su cercanía al centro, al eje comercial y a varios itinerarios habituales del transporte urbano.

Colapso del tráfico en Alicante por la huelga de profesores /

Manifestaciones por la tarde en San Blas y Virgen del Remedio

Por la tarde habrá dos manifestaciones con recorridos por barrios de Alicante. La primera saldrá a las 18:00 horas en la zona de San Blas, con recorrido por avenida Dr. Rico, Martín Trenco, Pintor Gisbert, Santa Felicitas, Condes de Soto Ameno, Poeta Garcilaso, Jaén y plaza Padre Fontova.

La segunda está prevista a las 18:30 horas en la zona de Virgen del Remedio. El recorrido anunciado pasará por avenida Unicef, Lugo, Escritor Dámaso Alonso, Cartagena, Pino Santo, Gastón Castelló, Agatángelo Soler, Germán Bernácer y plaza de Argel.

Recomendaciones para moverse por Alicante este martes

La previsión apunta a desvíos de tráfico y posibles cambios en líneas de transporte público de Alicante durante este martes. Para evitar retrasos, conviene consultar el estado del tráfico antes de salir, adelantar los desplazamientos y evitar las zonas afectadas en las horas indicadas. La DGT también dispone de información actualizada sobre incidencias de tráfico.

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Las principales complicaciones se esperan en tres franjas: primera hora de la mañana, mediodía en el entorno del centro y final de la tarde en San Blas y Virgen del Remedio.