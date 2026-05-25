El Consell se planta en la subida salarial y sigue ofreciendo 200 mensuales más en tres años

El inicio de la negociación decisiva para tratar de poner fin a la huelga del profesorado en su tercera semana dejó otro mensaje clave de la Conselleria de Educación para los docentes: "no podemos aumentar la oferta, es el máximo a lo que podemos llegar". Así lo anunció este lunes el secretario autonómico Daniel McEvoy a los sindicatos, lo que implica que la Administración autonómica se mantiene firme en su ofrecimiento de subir hasta 200 euros brutos mensuales de manera progresiva de cara a 2028 (75 euros en 2026, 75 en 2027 y 50 en 2028).

Educación tampoco estaría esta vez dispuesta a ceder a la petición de que la subida salarial vaya aparejada al aumento IPC para que no se quede corta antes de ser una realidad. La novedad que ha introducido el Consell es adelantar a enero de 2028 el plazo para que los docentes cobren ese máximo, junto a una cláusula de revisión en esa fecha, que sería para poder subir los 50 últimos.

En su nueva contraoferta, los sindicatos STEPV, UGT y CC OO, sin dar esta vez cifras de los aumentos mensuales (hasta ahora habían reclamado incrementos de hasta 550 euros al mes), han pedido este lunes la subida de complementos autonómicos desde septiembre de 2026 para compensar pérdida de poder adquisitivo desde 2010; el pago de dichos complementos en las pagas extra, mejoras en bajas médicas y permisos retribuidos, así como medidas de bienestar laboral y salud mental frente a las agresiones. También se contempla un protocolo de desconexión digital y reducciones horarias y de jornada para docentes mayores de 55 años. En el caso del profesorado interino, se proponen mejoras específicas como el cobro del verano a partir de 150 días trabajados.

Según los sindicatos presentes en la cita, Educación acepta las peticiones introducir tres días de libre disposición (2 lectivos y un no lectivo) y la demanda de desconexión digital y de teletrabajo.

La quinta reunión de negociación desde el inicio de la huelga de profesores / JM LOPEZ

Las ratios, mañana

La oferta salarial se comenzó a negociar una vez la conselleria decidió dejar para este martes la presentación de otra oferta ante las discrepancias que sigue habiendo con los sindicatos. Educación se sigue aferrando a su última oferta, seguir los plazos y límites que contempla la normativa estatal y no ve posible, por ahora, hacer realidad las pretensiones ni el calendario de los sindicatos.

La conselleria se compromete a bajar 22 el número máximo de escolares por aula en Infantil (ahora son 25) en el curso 27-28, mientras que en el resto de etapas la reducción queda vinculada a una ley todavía sin desarrollar, con lo que no serían realidad, si es que es así, hasta el año 2030.

Por su parte, tres de los cinco sindicatos han propuesto una reducción progresiva de las ratios en todas las etapas educativas, que empezaría en el curso 27-28 y que acabaría de culminarse en el 29-30, para lograr que las clases de Infantil tengan un máximo de 15 alumnos, mientras que las de Primaria, ESO y Bachillerato, un máximo de 20.

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