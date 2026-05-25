Educación propone bajar la ratio empezando por Infantil a 22 alumnos para dentro de dos cursos

Ratios y retribuciones, por este orden. Estos son los primeros temas que se abordan en la reunión extraordinaria de la Mesa Sectorial de Educación que se celebra en estos momentos presidida por la consellera de Educación, Carmen Martí, y por el secretario autonómico Daniel McEvoy, con representantes de las cinco organizaciones sindicales presentes en la mesa con el objetivo de llegar a un acuerdo y poner fin a la huelga de docentes, un conflicto enquistado que dura ya tres semanas en toda la Comunidad Valenciana.

McEvoy ha realizado una primera propuesta sobre las ratios, que sería ya para dentro de dos cursos, para el 27/28 ya que, según ha explicado, para el que empieza en septiembre no sería posible al estar en marcha el proceso de admisión. Consiste en comenzar por 22 alumnos por aula de forma progresiva en Infantil, se apruebe o no el anteproyecto de ley del Ministerio. Es decir, que se comprometen a una medida "progresiva e inmediata" con independencia de lo que haga la administración central.

"No la podemos asumir"

Asimismo, ha advertido que la bajada de ratios que quieren los sindicatos no la pueden asumir. En Infantil los docentes piden bajar a 15 alumnos por aula, y en Primaria y Secundaria, el máximo legal está fijado en 25 alumnos en Primaria y 30 en ESO, aunque la Conselleria permite incrementos excepcionales del 20%.

La propuesta de Educación es de una ratio máxima de 22 alumnos en Infantil, 22 en Primaria y 25 en ESO.

La reunión ha comenzado a las 16.15 horas con la llegada de la consellera de Educación, Carmen Martí; del secretario autonómico, Daniel McEvoy y de representantes de las direcciones generales de Formación Profesional, de Inclusión y de Centros. También está presente la inspectora general.

UGT ha criticado que no acudan a la negociación representantes de las áreas de Personal, ni de Política Lingüística ni de Infraestructuras así como tampoco la directora del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas (l'SEACV): este sindicato solicitó expresamente que estuviera.

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Sindicatos

En representación del profesorado, como ya se ha apuntado, asisten las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación que van interviniendo en función del peso representativo que tienen entre el colectivo.

La consellera ha dado la bienvenida, ha tomado el turno de palabra y ha pedido la colaboración de los presentes, antes de dar la palabra al secretario autonómico. Martí ha asegurado a los representantes de los docentes que quieren mejorar las condiciones laborales del colectivo. UGT ha interpretado que de las palabras de la consellera y McEvoy se desprende que quieren cerrar este lunes el acuerdo.

Horarios

“Nos han prometido no estar hasta las dos de la madrugada y que si se alarga mucho seguiremos mañana”, han comentado los sindicatos, para evitar reuniones maratonianas como las de la semana pasada, aunque tampoco han puesto tope horario.

El secretario autonómico espera que sea la última reunión “y que nos veamos más veces pero en otras mesas sectoriales, juntas de portavoces, etc.” Para ello, ha pedido acercar las posturas para llegar a un acuerdo y ha demandado también establecer una metodología de trabajo, fijando un límite temporal a la reunión, así como "no mezclar temas e ir cerrando capítulos", antes de dar la palabra a las organizaciones sindicales.