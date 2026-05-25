El Consell cree que entre hoy y mañana se podrá alcanzar un acuerdo para zanjar la huelga de profesores

Tras la tensión y frustración alcanzada la pasada semana por la rotura de las negociaciones, seguida del tuit incendiario del PP de la Comunidad Valenciana sobre las bajas laborales del profesorado, la tercera semana de huelga de profesores ha arrancado con expectativas de cerrar un acuerdo más pronto que tarde. Al menos esa es la sensación que ahora comparten el Consell y los sindicatos, después de que la Conselleria de Educación haya realizado este lunes una primera revisión de la contraoferta entregada por tres de las cinco organizaciones sindicales representadas en la mesa sectorial esta misma mañana, como antesala de la nueva reunión convocada para las 16 horas de este lunes.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que le gustaría que esta tarde o, a lo sumo, este martes se pueda alcanzar un acuerdo "porque aquí todas las partes quieren lo mismo, mejorar el sistema educativo, por lo tanto, creo que es hora de llegar a un entendimiento". De nuevo, el jefe del Consell ha apelado a dejar a un lado " las discrepancias políticas" y ha dicho que si se consigue esto "soy optimista". También ha asegurado que asume el compromiso de atender esas reivindicaciones, pero "hay que entender que tenemos que marcar unos plazos y en esa línea estamos".

Por su parte, el secretario autonómico, Daniel McEvoy, ha reconocido que "es un paso muy importante de cara a intentar solucionar el problema en el que todos estamos inmersos y del que todos esperamos el mismo resultado, que en definitiva es una mejora para nuestro profesorado, que eso lo queremos todos, una mejora para que cada familia valenciana se sienta acompañada y una mejora para lo más importante, y es a lo que nos dedicamos todos los que hemos dedicado nuestra vida profesional, y prácticamente personal, a la educación pública, que es el bienestar del alumnado".

En una línea similar se han pronunciado los sindicatos. Han visto voluntad y predisposición de la conselleria en aceptar, al menos el 65 %, de sus peticiones, tras haber revisado por encima el paquete de medidas que le han entregado, porque ya estarían integradas en el documento autonómico, según ha trasladado el coordinador del STEPV, Marc Candela, a su salida de la sede autonómica.

Es un paso muy importante de cara a intentar solucionar el problema en el que todos estamos inmersos y del que todos esperamos el mismo resultado, Daniel McEvoy — Secretario autonómico de Educación

"El tema de ratios, que hemos concretado más, es muy difícil, por lo tanto, entiendo que tendremos una contraoferta que tendremos que estudiar, pero en principio tienen mucha voluntad en conseguir a un acuerdo, que si hoy no podemos cerrarlo, continuaremos mañana con una nueva negociación, etc", ha explicado.

Como primer gesto de acercamiento, la consellera Carmen Ortí y su número 2 han decidido recibir en primera persona a los representantes del STEPV, UGT y CC OO que han acudido a primera hora a entregar a la sede autonómica el documento con un calendario de medidas para atender las reivindicaciones laborales y salariales del profesorado.

"Hemos querido tener la deferencia, como no puede ser de otra forma, de recibirlos para que nos entregaran en registro el documento que iban a traer y que tuvieran la ocasión de dárnoslo en mano a la consellera y a mí, que estábamos en esa reunión y que nos lo explicaran someramente", ha señalado McEvoy.

La consellera de Educación y el secretario autonómico, este lunes en un breve encuentro con tres sindicatos / INFORMACIÓN

La contraoferta

En primer lugar, los tres sindicatos han propuesto una reducción progresiva de las ratios en todas las etapas educativas entre 2026 y 2030, para lograr que las clases de Infantil tengan un máximo de 15 alumnos, mientras que las de Primaria, ESO y Bachillerato, un máximo de 20. La conselleria se había comprometido en su última oferta a bajar 22 el número máximo de escolares por aula en Infantil (ahora son 25) en el curso 27-28 y en el resto de etapas la reducción quedaba vinculada a una ley estatal todavía sin desarrollar, que prevé 22 alumnos en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales).

Los tres sindicatos también se eliminan la posibilidad de aumentar un 10 % las ratios máximas, en casos de escolarización fuera de plazo, una realidad que golpea especialmente a la provincia, y se establece que el alumnado con necesidades educativas especiales reduzca automáticamente 3 plazas por aula (ahora se reducen 2). Además, se contemplan apoyos adicionales, desdobles y medidas específicas para zonas despobladas, Formación Profesional, EOI y centros singulares.

Para reducir la burocracia, la contraoferta recoge una auditoría oficial de carga documental, encargada a una entidad externa independiente, finalizada antes del 31 de diciembre de 2026 y publicada íntegramente en el DOGV.

En tercer lugar, respecto al personal, exigen negociar las plantillas de todas las etapas antes de finalizar el curso 2026/27, mantener las plantillas acordadas previamente y recuperar recortes realizados en 2025 FP, escuelas de idiomas, de adultos y conservatorios. Además, se reclama cubrir vacantes y sustituciones en un máximo de tres días lectivos y reforzar las plantillas de escuelas infantiles y especialidades concretas.

Para mejorar las instalaciones educativas, piden mesas de negociación monográficas sobre infraestructuras antes de finalizar el curso 2026/2027. Antes de finalizar 2026, reclaman la aprobación de un Plan Director de Infraestructuras Educativas con un Plan de Confort Térmico (para la climatización de los centros), así como un plan de accesibilidad. También demandan el impulso del Pla Edificant y la recuperación de 121 millones recortados; reuniones trimestrales de seguimiento de inversiones e infraestructuras, así como un plan extraordinario de reconstrucción de centros afectados por la dana.

Respecto a la inclusión educativa, el texto pide revisar y ampliar los recursos de atención a la diversidad, aumentando personal de orientación, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, educadores y especialistas. También propone mejorar la atención a salud mental, simplificar los procedimientos de inclusión y ampliar la orientación educativa a enseñanzas artísticas, escuelas de idiomas y de adultos.

Para la FP, se plantea blindar los ciclos financiados con fondos europeos para evitar su desaparición, mantener la oferta actual de FP pública y reforzar la orientación y el seguimiento de la Formación en Empresa. También se pide negociar desdobles y mejorar recursos materiales y organizativos.

La mejora salarial y el valenciano

Ya en el séptimo punto, se aborda la mejora salarial. Sin dar esta vez cifras de los aumentos mensuales (habían reclamado incrementos de hasta 550 euros al mes), piden el incremento de complementos autonómicos desde septiembre de 2026 para compensar pérdida de poder adquisitivo desde 2010; el pago de dichos complementos en las pagas extra, mejoras en bajas médicas y permisos retribuidos, así como medidas de bienestar laboral y salud mental frente a las agresiones. También se contempla un protocolo de desconexión digital y reducciones horarias y de jornada para docentes mayores de 55 años. En el caso del profesorado interino, se proponen mejoras específicas como el cobro del verano a partir de 150 días trabajados.

Para el valenciano, defienden un modelo plurilingüe con el valenciano como lengua vehicular principal y piden retirar el nuevo decreto curricular de Bachillerato propuesto por la conselleria en el que se excluyen a los autores catalanes y baleares. También se reclama recuperar certificaciones lingüísticas eliminadas, como son los certificados de Capacitación en Valenciano y Diploma de Mestre en Valencià.

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