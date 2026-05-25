Los equipos directivos que dimiten en colegios e institutos: "Esto no es un grito contra nadie. Es un grito de auxilio"

"Esto no es un grito contra nadie. Es un grito de auxilio. Es el dolor de profesionales que han dejado en la escuela pública horas, salud, vida familiar y emociones que nadie verá jamás. Es la desesperación de ver compañeros y compañeras romperse por dentro mientras continúan entrando cada mañana en sus escuelas intentando que el alumnado no note el peso que cargan encima". Así han justificado los equipos directivos de colegios e institutos de la Comunidad Valenciana su decisión de dejar su cargo por la falta de respuesta a sus necesidades y a la de sus alumnos en las aulas. Hasta ahora hay cerca de 300 cargos que han renunciado y que están registrando su decisión de manera telemática.

En un extenso comunicado, directores, secretarios, jefes de estudio y vicedirectores han desgranado las causas que les han llevado a dar este paso atrás desde la pasada semana como un claro gesto de rechazo a la postura del Consell para gestionar este conflicto laboral sin precedentes.

"Desde el pasado jueves muchas direcciones y equipos directivos estamos tramitando nuestras dimisiones conscientes de lo que supone. Lo hacemos sabiendo perfectamente el peso de cada firma, la responsabilidad que comporta abandonar un cargo que durante años hemos intentado ejercer con honestidad, cariño y un compromiso absoluto con nuestras comunidades educativas", relatan al comienzo de su manifiesto.

A continuación, aseguran que "nadie llega a este punto por impulso, ni por orgullo, ni por interés personal. Llegamos aquí después de mucho tiempo sosteniendo centros con más voluntad que recursos, asumiendo funciones que no nos corresponden, soportando una burocracia asfixiante e intentando proteger cada día a nuestro alumnado, nuestros claustros y nuestras familias frente a un sistema que hace demasiado tiempo que ha dejado de cuidarnos".

Han reconocido que son conscientes de que estas decisiones tendrán consecuencias. "Pero las dimisiones que hoy se formalizan, y las que pueden llegar durante los próximos días, nacen del cansancio profundo de quienes llevan años asumiendo responsabilidades inmensas sin escucha, sin recursos y sin respeto institucional. Nacen de la impotencia de ver cómo las necesidades reales de los centros son sistemáticamente ignoradas mientras se nos pide seguir sosteniéndolo todo con esfuerzo, silencios y renuncias personales", exponen.

Dimisión del equipo directivo del colegio Gastón Castelló de Alicante / Héctor Fuentes

"Todavía hay tiempo"

Se amparan en que durante estas semanas han intentado confiar en el diálogo: "Hemos esperado que alguien entendiera que detrás de cada reivindicación hay alumnado, hay docentes exhaustos, hay familias preocupadas y hay equipos directivos emocionalmente desbordados, intentando seguir cuidando de los demás mientras hace tiempo que han dejado de sentirse cuidados". Pero, lamentan la rotura de las negociaciones (que este lunes se reactivan desde que se zanjaron el pasado miércoles) y culpan a la Admininistración autonómica de considera insuficiente "todo el sufrimiento, toda la precariedad y toda la degradación que las escuelas públicas arrastran desde hace años".

También vinculan su decisión con su dignidad como profesionales y cargan contra "las distintas formas de gobernar" y los "silencios": "Nosotros no podemos continuar mirando hacia otro lado mientras las plantillas se agotan, mientras las bajas no se cubren, mientras hay centros con infraestructuras indignas, mientras se multiplican las cargas administrativas y mientras cada vez resulta más difícil garantizar la atención educativa que nuestro alumnado merece".

Con ello, los equipos directivos apelan a reconstruir puentes, recuperar la confianza y a volver a colocar la educación pública en el lugar que merece. "Todavía estamos a tiempo de que la conselleria escuche de verdad, retome las negociaciones con valentía y sensibilidad, y entienda que detrás de cada demanda no hay enemigos ni confrontación, sino profesionales que continúan amando profundamente su trabajo y sus escuelas", sostienen.