La huelga de técnicos sanitarios amenaza con paralizar más de 5.000 analíticas en Alicante

Los técnicos medios y superiores del sistema sanitario público han retomado las movilizaciones con una jornada de huelga y concentraciones convocadas por UGT y CCOO para exigir al Gobierno central el cumplimiento de la reclasificación profesional comprometida en el estatuto básico del empleado público y en el acuerdo marco para una administración del siglo XXI. Esta huelga supondrá, en la provincia de Alicante, que se dejarán de procesar más de 5.000 analíticas, labor que corresponde, entre otras a los técnicos superiores sanitarios.

Estos profesionales procesan muestras biológicas (sangre, orina) y realizan análisis clínicos, microbiológicos o genéticos para detectar enfermedades. Operan equipos de rayos X, resonancias magnéticas, TACs y ecografías para obtener imágenes del interior del cuerpo. También procesan biopsias y muestras de tejido para que los patólogos puedan analizarlas al microscopio; y aplican tratamientos de radioterapia bajo supervisión médica para combatir tumores y otras enfermedades. Los técnicos medios son los de emergencias sanitarias y los técnicos de cuidados de enfermería, entre otros.

Los trabajadores se movilizan para exigir al Gobierno central el cumplimiento de la reclasificación profesional prometida

La protesta vuelve a poner sobre la mesa una reivindicación histórica del colectivo: el reconocimiento profesional y salarial acorde con la formación, competencias y responsabilidad que desempeñan dentro del Sistema Nacional de Salud.

El precedente más reciente ya evidenció el impacto directo de estos paros en la actividad sanitaria de la provincia. Durante la huelga de técnicos superiores sanitarios celebrada el pasado mes de noviembre, cerca de 20.000 analíticas quedaron sin procesar en solo cuatro días de paro en Alicante, según datos sindicales. Este lunes 25 de mayo se han celebrado además concentraciones de protesta a las puertas de hospitales como los generales de Alicante y Elche, entre otros.

Concentración de técnicos con motivo de la huelga a las puertas del Hospital General de Alicante / INFORMACIÓN

Laboratorio

En la anterior huelga, que fue casi de toda una semana laboral, la incidencia afectó especialmente a los servicios de laboratorio hospitalario y provocó retrasos en pruebas diagnósticas programadas en distintos departamentos de salud de la provincia, obligando a repetir miles de analíticas.

Los sindicatos sostienen que estas cifras demuestran que los técnicos sanitarios son “imprescindibles” para garantizar diagnósticos, tratamientos y calidad asistencial, ya que participan directamente en gran parte de los procesos clínicos del sistema sanitario público.

Durante la concentración celebrada ante el Hospital Doctor Balmis, Francisco Tévar, secretario general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en la comarca de l’Alacantí–Les Marines, ha denunciado que “la clasificación actual de los técnicos está completamente obsoleta”, ya que para acceder al empleo público “se exige una titulación específica y altamente cualificada, pero posteriormente se les remunera como si pertenecieran a categorías inferiores”.

Tévar responsabiliza además al Ministerio de Hacienda del bloqueo de la reclasificación profesional al no autorizar la dotación económica necesaria para ejecutar el acuerdo firmado.

Cartel de la huelga que realizan este lunes los técnicos sanitarios / INFORMACIÓN

Reconocimiento

“Los profesionales de la sanidad merecemos respeto y reconocimiento. Somos quienes cuidamos a la sociedad y lo hacemos muchas veces soportando sobrecarga de trabajo, presión asistencial y falta de recursos”, afirmó.

UGT y CCOO recuerdan que la reclasificación profesional en los grupos B y C1 debía haberse implantado plenamente durante el año 2023, tal y como recogía el acuerdo marco firmado con el Gobierno.

Sin embargo, miles de técnicos superiores y medios continúan encuadrados en categorías profesionales consideradas “obsoletas y discriminatorias”, que no reconocen adecuadamente ni su formación ni las funciones que desempeñan.

Reclasificación

“La reclasificación no es una opción, es una obligación legal y un compromiso firmado”, insisten las organizaciones sindicales. Estos representantes advierten de que las movilizaciones continuarán e incluso podrían intensificarse si el Gobierno mantiene el bloqueo actual.

“Solo falta voluntad política”, señalan desde UGT y CCOO, que exigen la aprobación inmediata de la financiación necesaria para ejecutar la reclasificación y acabar con la discriminación profesional del colectivo.

“Sin técnicos no hay calidad asistencial. Sin reconocimiento no hay futuro profesional. Y sin igualdad no hay derechos”, concluyen los sindicatos.