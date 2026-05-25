El malestar por la nueva hoguera de la Albufereta se instala en los balcones

La ubicación de la nueva hoguera de la Albufereta continúa generando rechazo entre vecinos y residentes de la zona. Representantes vecinales del entorno de la calle Diana, calle Olimpo, el entorno de la Torre Santiago y la dirección de la residencia de mayores Ballesol han presentado una queja formal ante el Ayuntamiento de Alicante para pedir que se descarte definitivamente la instalación del racó y la barraca en el parking Lucentum, junto a la Torre Santiago. En el escrito, alertan de posibles problemas de seguridad, riesgos para personas vulnerables, afecciones al patrimonio histórico y dificultades de evacuación en caso de emergencia.

Mientras, la protesta ya se ha trasladado también a las calles. En los últimos días han aparecido varias pancartas en balcones y fachadas de una urbanización de la calle Olimpo, en la propia Torre Santiago, en la calle Diana, y en algunas casas particulares donde los residentes muestran su oposición al posible traslado de la comisión festera a este enclave de la Albufereta con mensajes como "no a la hoguera" o "fuera de aquí". Todo ello ocurre mientras el Ayuntamiento sigue sin concretar una ubicación definitiva para la hoguera y mantiene abiertas las negociaciones para encontrar un espacio alternativo mientras la Federació de Fogueres y la propia comisión rechazan abiertamente la ubicación de calle Diana.

La oposición vecinal ha cristalizado además en una queja formal presentada ante el Ayuntamiento de Alicante por representantes de los residentes de la zona y por la dirección de la residencia de mayores Ballesol. El escrito, firmado por Pedro Guillena, en representación de vecinos y propietarios del entorno de la calle Diana, calle Olimpo, urbanizaciones Verdemar, Villa Irene y el entorno de la Torre Santiago, y por María Luisa Brotons Jaén, directora del centro sociosanitario Ballesol, solicita al gobierno de Barcala que descarte definitivamente esa ubicación.

Pancartas en la Albufereta en protesta por la ubicación de la nueva hoguera / Héctor Fuentes

Riesgo para mayores y problemas de seguridad

Uno de los principales argumentos expuestos en la alegación conjunta hace referencia a la cercanía de la residencia de ancianos, situada a unos 50 metros del emplazamiento planteado. En el escrito los representantes señalan que el ruido y la actividad festiva podrían afectar gravemente a personas mayores con patologías neurodegenerativas, especialmente pacientes con Alzheimer y otras demencias.

La dirección del centro considera incompatible una barraca multitudinaria con el descanso y la atención sanitaria que requieren los residentes. En la queja se advierte de posibles episodios de desorientación, crisis de ansiedad y alteraciones severas del sueño derivados de las emisiones acústicas durante las fiestas. "Es inaceptable e incoherentemente paradójico que el Ayuntamiento decida proteger el centro de salud de la calle Olimpo trasladando exactamente el mismo perjuicio sanitario a escasos 50 metros de un centro de ancianos dependientes y gravemente enfermo", destacan.

Los vecinos también alertan de problemas de seguridad y evacuación y aseguran que la configuración urbanística del entorno y la presencia de arbolado dificultarían el acceso de vehículos de emergencia en caso de incendio o rescate. El escrito incluso señala que las rutas de evacuación de la residencia y de varias urbanizaciones coincidirían con el espacio ocupado por la barraca y por las aglomeraciones de público.

Pancartas en la Albufereta en protesta por la ubicación de la nueva hoguera / Héctor Fuentes

El entorno patrimonial, otro foco del conflicto

El parking se encuentra junto a la Torre Santiago y frente al yacimiento arqueológico de Lucentum, ambos protegidos como Bien de Interés Cultural. La alegación presentada ante el Ayuntamiento sostiene que la instalación de una barraca y una hoguera en ese entorno podría vulnerar la normativa autonómica de protección patrimonial. Los firmantes consideran que la actividad festiva alteraría la contemplación y la conservación del entorno histórico, además de incrementar riesgos como incendios o acumulación de residuos junto a elementos protegidos.

Otra de las preocupaciones expuestas es la cercanía de las vías del TRAM y de la estación de Lucentum. Los denunciantes consideran que la afluencia masiva de personas junto a la infraestructura ferroviaria podría incrementar el riesgo de accidentes, especialmente durante las noches festivas. La ubicación propuesta también ha abierto un debate patrimonial. A ello se suma la pérdida de plazas de aparcamiento en una zona utilizada habitualmente como parking disuasorio para usuarios del TRAM. Los vecinos sostienen que eliminar ese espacio provocaría más tráfico, estacionamientos irregulares y problemas de movilidad en las calles próximas.

El Ayuntamiento mantiene abierta la búsqueda

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, aseguró este lunes que el Ayuntamiento de Alicante volverá a replantear la ubicación de la hoguera Albufereta, después de los problemas surgidos con los distintos emplazamientos propuestos para el estreno de la comisión. Cutanda defendió que el objetivo municipal es encontrar una solución "de consenso" que permita plantar sin agravar el conflicto vecinal abierto en el barrio.

"Siempre buscamos el consenso entre foguerers, barraquers, vecinos y toda la sociedad que engloba a un barrio", señaló Cutanda. La concejala explicó que el Ayuntamiento llegó a localizar un espacio que consideraba de consenso, en la calle Vial Flora de España, pero finalmente no resultó viable. En concreto, ha apuntado a la opción de la calle Olimpo 22, descartada por su proximidad a un centro de personas con alzhéimer. "Estas personas necesitan descanso y medidas de protección especiales porque es una enfermedad neurológica", indicó Cutanda.

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Cutanda insistió en que Fiestas trabaja ahora en una nueva alternativa que pueda "aunar al barrio" y no convertirse en "motivo de conflicto". "Queremos consenso y celebrar las fiestas como se merecen", añadió. La concejala de Fiestas, sin embargo, no concretó una nueva ubicación definitiva, aunque ha señalado que el margen máximo viene marcado por el inicio de la plantà, el próximo 19 de junio.