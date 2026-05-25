El museo de las Cigarreras y otros proyectos "a medias" en Alicante

Al margen de las promesas pendientes de ejecución, el gobierno municipal de Luis Barcala sí ha avanzado (con distinto grado de cumplimiento) en el desarrollo de algunas de sus promesas electorales y compromisos adquiridos durante el mandato. No obstante, varias de estas actuaciones se encuentran en una fase incipiente de su desarrollo y deberán experimentar un «acelerón» para llegar a tiempo antes del final del mandato.

En este listado, destaca la remodelación del edificio del Ayuntamiento y de su entorno. La peatonalización de la plaza ya ha avanzado (al menos técnicamente) aunque con retraso respecto a la previsión inicial, que era que las obras concluyeran a tiempo para las Hogueras de este 2026. Por el momento, el Consistorio ha adjudicado los dos estudios previos necesarios para su desarrollo: uno sobre la configuración de las obras y otro relativo a los futuros cambios en las líneas de transporte público, que verán suprimido su paso por la zona.

También se prepara contra reloj la rehabilitación de las torres del Ayuntamiento, en la que el gobierno municipal de Luis Barcala, está obligado a «volar» si no quiere perder 200.000 euros de la Generalitat Valenciana. A principios de marzo, la Conselleria de Cultura anunció que concederá una subvención al ejecutivo local para la reparación del histórico edificio, con varios elementos precintados desde la caída de una cornisa en noviembre de 2024. Sin embargo, la convocatoria autonómica obliga a concluir los trabajos antes del mes de noviembre, algo que parece poco probable dado que el contrato contempla 8 meses de plazo de ejecución. No obstante, desde el departamento autonómico aseguran ser conscientes de esta situación y apuntan que se hará todo lo posible por acortar los tiempos.

Por último, la tercera actuación relativa al Consistorio (la rehabilitación integral del edificio) se encuentra también necesitada de impulso. Por ahora, el ejecutivo local solo ha actuado en la aplicación de un informe elaborado por los técnicos municipales, que ha obligado a limitar el máximo de visitantes en los actos que acoge el Salón Azul, por motivos de seguridad, a la espera de la actuación definitiva.

Más avanzada se encuentra la apertura del futuro museo pictórico de Las Cigarreras, donde el alcalde Luis Barcala anunció una exposición con obras de Sorolla o Toulouse-Lautrec. El Ayuntamiento ya ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de ejecución y la posterior realización de las obras de adecuación de espacios expositivos en la antigua Casa de Misericordia, dentro del complejo cultural. La actuación ha sido concedida a la empresa Abala Infraestructuras por un importe de 1,18 millones, IVA incluido, y se espera que permita la apertura del espacio para el segundo semestre de este mismo año.

Del mismo modo, se han registrado avances en las obras del Plan Edificant, con las del CEE El Somni ya en marcha mientras La Cañada sigue esperando; en el desarrollo de un centro sociocomunitario en Benalúa, que el PP plantea integrarlo en un edificio intergeneracional mientras los vecinos exigen un inmueble exclusivo para este espacio; o la ampliación del parque municipal de vivienda, al concluir el bloque de El Portón, tras veinte años con el proyecto pendiente de finalización.