Odisea para comprar el álbum del Mundial en Alicante

Todo vendido. A tan solo 17 días de que comience el Mundial de fútbol, en Alicante hace más de dos semanas que no hay existencias del álbum de cromos, que desde un primer momento se ha convertido en un artículo de colección codiciado por un público más adulto que antaño.

Buscarlo es una odisea a través de los quioscos y tiendas de conveniencia de la ciudad. Después de un largo recorrido por el populoso barrio de Carolinas, regresamos a la redacción con las manos vacías. "Álbumes no me llegan desde hace más de dos semanas, pero es que no hay, y la culpa es de Panini", explica José Navalón, quien atiende el quiosco Las Torres.

Agotado en todos los quioscos

Resulta que buena parte de los ejemplares se agotaron porque se vendían en una promoción que incluía cuatro sobres por 5 euros, cuando cuatro sobres sueltos valen 6 euros. "La gente compraba el álbum por los sobres y ya luego regalaba o revendía el álbum, si por cada cuatro sobres me ahorro un euro, entonces compro la promoción y agoto todos los álbumes", detalla Navalón.

Expositor vacío de cromos del Mundial en una tienda de productos latinos en el barrio de Carolinas. / Jose Navarro / Jose Navarro

Después de esa primera promoción, las imprentas de la empresa editora italiana no logran abastecer toda la demanda que hay de álbumes y cromos de la Copa del Mundo. "Este Mundial se están vendiendo tres o cuatro veces más cromos que hace cuatro años", relata el quiosquero, que también asegura que algunos clientes le han contado que "hay cartas que valen 55 o 60 euros en el mercado de reventa".

«Este mundial se están vendiendo tres o cuatro veces más cromos que hace cuatro años» José Navalón — Quiosquero

El precio oficial del álbum, por separado, es de 5 euros. En la web de Panini y otros distribuidores oficiales está completamente agotado. En plataformas web de compraventa hay quien lo revende a su precio, y quien lo ofrece hasta por 10 euros. Algunos espacios de la ciudad, como la Plaza de la Pipa, se han convertido también en centros de intercambio y reventa de cromos.

«El distribuidor no tiene y solo me dice que imprimirán más, pero no sabemos cuándo vendrán» Sonia Oviedo — Quiosquera

"Si lo tuviéramos lo venderíamos, pero no hay en ninguna parte. Hemos ido a los almacenes donde habitualmente compramos y no hay tiradas del álbum", comenta Paco Díaz desde la caja de su tienda de alimentación. Cerca, en el quiosco Donde Marco's, Sonia Oviedo recibe una llamada telefónica para preguntar por el álbum: "Hace más de una semana y media que no sé nada, el distribuidor no tiene y solo me dice que imprimirán más, pero no sabemos cuándo vendrán".

Cartel que anuncia a un local distribuidor del coleccionable del Mundial en Carolinas. / Jose Navarro

Una de las últimas tiradas que llegó a la ciudad vino encartada el pasado domingo con dos diarios deportivos de Madrid. "Algunos quiosqueros se quedaron con lo que sobró y lo han revendido por cinco euros", afirma Oviedo.

Para la comunidad latinoamericana coleccionar el álbum es una manifestación de nostalgia

Enfrente, una tienda de productos latinos cuelga en su puerta el cartel del Mundial, pero dentro de ella el estante se encuentra vacío desde hace varios días. "No me llega desde hace más de una semana y media, y no tengo ni sobres. Es una locura, sobre todo para los latinos que nos encanta coleccionarlo. Este año juega Colombia y estamos muy emocionados", confiesa Jenny Ávila.

Un coleccionable cada vez más adulto

Justo un cliente, Edinson Muñoz, añadía a la conversación que él tuvo suerte de hacerse con el cuadernillo: "Lo vi hace como una semana en un quiosco por el Mercado Central". Tiene hijos, pero reconoce que lo disfruta tanto o más que ellos: "Cada cuatro años yo lo llenaba en Colombia y para mí es una tradición llenarlo, pero hay cromos que no se consiguen y hay que buscarlos en reventa".

"Si me salen Messi o Cristiano no los pego, incluso si se me repiten. Ellos dos son recuerdos de mi niñez" Antonio Díaz — Coleccionista

La búsqueda del álbum nos lleva incluso hasta bares y restaurantes. En un local de comida venezolana cercano a la plaza Séneca, Antonio Díaz lleva consigo sus cromos incluso mientras trabaja. Es el último Mundial de las leyendas del fútbol contemporáneo: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y él ha decidido vivirlo también como coleccionista: "Si me salen Messi o Cristiano no los pego, incluso si se me repiten. Ellos dos son recuerdos de mi niñez". Aunque tuvo que preguntar en muchas tiendas, él adquirió el álbum hace casi tres semanas. Ahora su problema está en hacerse con los cromos: "Hace dos semanas se veía más cantidad de pegatinas, pero ahora está difícil de conseguir".

El presupuesto para llenar el álbum supera fácilmente un mínimo de 300 euros, sin tope de precio

Luis Maurete, compañero de Díaz, agrega que en la dinámica de ventas "este álbum es para adultos, no para niños", porque "llegan los adultos con dinero y se compran una caja entera de sobres y vacían las tiendas".

Con 48 selecciones por primera vez en la historia, el coleccionable del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá se compone de 980 cromos, 300 más que hace cuatro años, repartidos en 112 páginas. Incluso intercambiando y en un escenario afortunado, el presupuesto para llenar el álbum supera fácilmente un mínimo de 300 euros, sin tope de precio.

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Un desembolso de récord que, visto el sold-out que cuelgan todos los establecimientos, no aplaca la fiebre mundialista de los alicantinos.