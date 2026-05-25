La recogida selectiva y la salida comercial de los residuos, clave en el futuro medioambiental de Alicante

Uno de los grandes retos de la sociedad a corto y medio plazo es el de la gestión de los residuos. En ciudades cada vez más pobladas, como es el caso de Alicante, que actualmente alcanza los 400.000 habitantes entre censados y no censados y que ha visto crecer la cifra de vecinos en un 30 % desde principios de siglo, abordar la cuestión resulta aún más urgente.

Este lunes, el Foro Cívica ha acogido un coloquio para analizar esta realidad en la ciudad. La charla, organizada por el grupo Cívica y por INFORMACIÓN, ha sido moderada por el director del diario, Toni Cabot, y ha contado con la participación de dos grandes conocedores de la temática tratada. Por un lado Manuel Marco, jefe del Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Alicante. Y por el otro Jorge Blanco, director general de Educación y Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat.

Con una situación “al límite” en cuanto a las exigencias de calidad de la planta de Alicante debido a la gran cantidad de residuos procedentes de otras zonas, como la Vega Baja o el interior de la provincia de Valencia, los expertos piden priorizar la generalización de prácticas como la recogida selectiva. “La incineración de rechazos u otros productos con escasa salida en el mercado debe ser el último recurso”, ha dicho Manuel Marco, que apuesta porque, con la implicación ciudadana a través de la concienciación, se logre que lleguen el menor número de residuos posible a las plantas de tratamiento. Porque “el mejor vertido es el que no se genera”, recordaba Toni Cabot en una de sus preguntas.

La concienciación en este aspecto es fundamental. Jorge Blanco daba importancia a las campañas desarrolladas para que la ciudadanía sea conocedora de su papel en este proceso. “Hay que dejar claro que depositar la basura en el contenedor correspondiente es necesario, aunque sea por un tema económico”, ya que una buena gestión ciudadana “repercute en el coste del Ayuntamiento” a la hora de tratar residuos y, en consecuencia, también afecta en el bolsillo del ciudadano, que debe afrontar estos gastos a través del pago de impuestos.

El Foro Cívica ha acogido un coloquio para analizar esta realidad en la ciudad. / Héctor Fuentes

A eso se le suma otra función económica que beneficia a los vecinos. Como ha indicado Blanco, la “correcta separación” de los residuos puede derivar en compostaje, con su correspondiente “salida comercial”. Un desenlace que puede contribuir, si no a lograr beneficios, a que los réditos obtenidos de esta práctica “hagan que no cueste dinero” el proceso de gestión de residuos, debido a la compensación correspondiente.

Por otra parte, uno de los materiales más frecuentes en los contenedores equivocados es el textil. “Entre un 10 y un 15 % de los restos sacados de los contenedores grises son de tejidos”, alertaba Blanco, recordando que los depósitos de ropa no solo están habilitados para las prendas que pueden tener un segundo uso automático, sino también para las que están rotas o desgastadas.

El futuro en Alicante

Con un objetivo establecido en Europa para que menos del 10 % de los residuos municipales generados acaben en vertedero a partir de 2035, la implicación ciudadana es fundamental para que la modernización de las plantas adaptadas a dicho propósito resulte totalmente eficiente.

En la ciudad de Alicante, según ha pronosticado Marco, la renovación de la planta de Fontcalent, instalada desde 1972 y que ha ido evolucionando adaptándose a las diferentes normativas de cada época, podría empezar a a vislumbrarse de manera más definitiva a partir del año que viene, con la adjudicación del contrato.

El Foro Cívica analiza la gestión de residuos en Alicante / Héctor Fuentes

Todo, eso sí, teniendo en cuenta los retrasos que puede acarrear el proceso de licitación. Antes debe llegar la aprobación del Ayuntamiento, cuando disponga de los informes favorables y el proyecto de gestión esté acabado. El jefe de Servicio de Limpieza del Consistorio calcula que esta etapa previa culminará en otoño.

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(Noticia en ampliación)