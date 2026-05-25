“No recuerdo un día peor que el del bombardeo del Mercado Central”: así recuerda Carmen Tormo, alicantina de 99 años, el 25 de mayo de 1938

Cuerpos sin vida, extremidades amputadas y heridos que compartían espacio en los camiones militares. Carmen Tormo Tormo, alicantina de 99 años, aún recuerda el testimonio de su padre, Juan, uno de los supervivientes del bombardeo del Mercado Central de Alicante. El atentado tuvo lugar el 25 de mayo de 1938, hace ahora 88 años, y dejó más de 300 muertos, hoy recordados con la placa en la que se inscribe el homenaje a las víctimas en el lugar de los hechos.

Su padre, por suerte, no elevó la cifra de fallecidos. Pero vivió un trauma del que le costó recuperarse. Aquel día, cuando Carmen Tormo tenía solo 11 años, se quedó el portal de la casa de su tía Isabel, en la Rambla haciendo esquina con la calle Altamira, escondidas después de escuchar las alarmas. "Sonaron muy temprano, antes de la hora de comer", recuerda esta mujer casi centenaria, que sitúa la hora del ruido de advertencia hacia las doce del mediodía, cuando lo más común era escucharlo por la noche.

El 25 de mayo era el aniversario de su padre, que cumplía 38 años. Los Tormo eran una familia con orígenes en Atzeneta d’Albaida, en la provincia de Valencia. Los progenitores de esta superviviente, que nació en la avenida Benito Pérez Galdós, se trasladaron a Alicante, donde el padre de familia se dedicó a la supervisión, reparación y venta de neveras.

Juan Tormo, que sobrevivió al bombardeo del Mercado Central, junto a su mujer, Carmen Tormo. / INFORMACIÓN

Era precisamente su oficio, y no la compra de víveres, lo que le llevó aquella mañana al Mercado Central. "Mi padre tenía que arreglar unas cámaras frigoríficas. Primero las miraba y después mandaba a los empleados para encargarse de la reparación. Él estaba allí cuando escuchamos la sirena y el ruido de las bombas", relata. En este momento de extrema angustia, con su hermano pequeño, Juan, y con otros familiares se resguardaron en la portería de la casa de su tía, donde los escondidos se abrazaban y rezaban. "Pensábamos qué podía haber pasado con mi padre", recuerda.

Pero su padre volvió, "contusionado y conmocionado". Se mareó y "lo tuvieron que sentar en una silla", explica Carmen Tormo 88 años después. Su hija, conocedora de los hechos por la transmisión familiar, le ayuda a recordarlos. Y la mujer casi centenaria, para visualizar y poder explicar lo ocurrido con todas las concreciones posibles, cierra los ojos para hacer memoria.

Carmen Tormo con una fotografía suya cuando era joven. / Rafa Arjones

"Ayudó a los heridos, que los metieron con los muertos en los camiones del ejército que fueron a ayudar. Mi padre estuvo mal muchos días. Trastornado por la impresión. Cuando volvió del Mercado vino corriendo a buscarnos. No pudo olvidar nunca lo que había visto", señala Carmen Tormo, quien también detalla que su padre pudo esconderse bajo los mostradores del Mercado, como tantos otros de los presentes, lo que garantizó su supervivencia.

Un mal recuerdo

Las bombas de la aviación fascista italiana, aliada de Francisco Franco, que un año más tarde se convertiría en el dictador de España, no provocaron bajas entre la familia de esta alicantina. Y sin embargo, y pese a no haber estado allí, aquél día aún pesa. "No recuerdo un día peor", sentencia. "Sobre todo por la hora. ¡Es que había mucha gente!", añade. Y es que el ataque, por la hora y por la contundencia, fue inesperado en una ciudad acostumbrada a las agresiones aéreas. Los más pequeños, de hecho, tenían a su alcance zapatos y ropa para huir con el sonido de las alarmas y protegerse en los refugios "o en las casas más consistentes" que resistieran mejor los ataques.

El del 25 de mayo superó las expectativas más pesimistas. "La gente se marchó de Alicante por miedo y se iba a Sant Joan, Mutxamel o a San Vicente", añade. También ella, con sus padres, que se fueron a Benimagrell. "Estuvimos en la finca la Ramona", dice en referencia a un espacio ahora habilitado para eventos y que en aquel momento era propiedad de unos amigos de la familia. "Nos dijeron de ir y fuimos, y mi tía Isabel, que era viuda, iba a Alicante cada dos días a comprar comida para evitar que fuera mi madre, que debía cuidar de nosotros", rememora.

Carmen Tormo con su hija, Carmen Soler, accediendo a la plaza del Mercado desde la calle Capitán Segarra. / Rafa Arjones

La finca, accesible gracias al tranvía después de unos minutos a pie, "era muy grande y muy bonita". El entorno rural facilitaba, también, alcanzar alimentos para paliar la escasez. Algunos prácticamente míseros, como las algarrobas. Otros más agradecidos, como algún conejo. Y los huevos, que llegaban de uno en uno, los hervían (el aceite era un bien casi inalcanzable) para que los más pequeños los pudieran compartir.

Los años pasaron y el pasado pasó, pero no escapó de la memoria. Carmen Tormo pudo estudiar en la Escuela de Comercio, en la avenida Ramón y Cajal, donde actualmente se halla la Sede Universitaria. Se casó con Juan Soler, fallecido ahora hace 17 años, con quien tuvo una única hija, Carmen Soler Tormo. Actualmente vive en la calle José Gutiérrez Petén, a escasos metros del Mercado Central. En 1938 residía en el pasaje de Amérigo, entre las calles Mayor y Altamira, que recientemente visitó para comprobar que había escalones que resistían inalterados desde su época. Primogénita de dos hijos, su hermano pequeño, Juan, ya faltó y otras dos hermanas suyas, Chelo y Puri, con las que compartió padre (que se volvió a casar después de enviudar), nacieron después del atentado, veinte años después de su otra hermana y viven actualmente en Madrid.

Carmen Tormo hizo vida en Alicante. Trabajó en la Protección de Menores, donde coincidió con el médico Pedro Herrero, actualmente en proceso de canonización; y con el párroco Antonio Vivo, el cura que reconstruyó la basílica de Santa María.

Casi un siglo, 99 años, dan para muchos recuerdos, pero ninguno es tan impactante como el de un bombardeo que solo pudo escuchar y sufrir a 500 metros de distancia. Y todo pese a su corta edad en aquel momento, y a que la transmisión de los hechos fue limitada por parte de su familia: "Era muy pequeña y no me lo explicaron mucho. Cada vez que lo contaban se ponían a llorar".