Tercera semana de huelga de profesores: Educación convoca a los sindicatos para negociar esta tarde

La Conselleria de Educación ha anunciado la convocatoria de una nueva reunión de negociación con los sindicatos para esta tarde a las 16 horas, la quinta que tendrá lugar cuando arranca la tercera semana de la huelga de profesores. El departamento de Carmen Ortí ha dado a conocer este mismo lunes la cita una vez que ha recepcionado la contraoferta de tres sindicatos de los cinco (STEPV, CC OO y UGT) que componen la mesa sectorial esta mañana.

Además, a las 11.30 horas está prevista la comparecencia del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, para realizar una valoración sobre la situación actual.

El undécimo día de paro docente ha arrancado con no solo con el anuncio de reactivación de las negociaciones, rotas desde el pasado miércoles, sino también con las puertas de la sede de la Conselleria de Educación cerradas, lo que ha desatado las críticas de los trabajadores de la enseñanza pública porque desde las 10 a las 14 horas había convocada una concentración.

Desde la Administración autonómica han justificado que la clausura se ha producido "para garantizar el funcionamiento ordinario del servicio que realizan los empleados públicos que trabajan en este complejo, sin perjuicio de que los representantes sindicales puedan presentar el documento". Además, se han escudado en que la petición de los sindicatos para la convocatoria de la protesta se recibió este mismo domingo.

Protestas en la provincia

En la provincia de Alicante hay convocadas manifestaciones en Elche desde la Plaça dels Algeps hasta el Ayuntamiento y en Alicante desde el IES Jorge Juan.

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