Un tercio de la población de la provincia de Alicante es extranjera

La provincia de Alicante sigue creciendo y ya roza los 2,1 millones de habitantes. Según los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha de 1 de abril de 2026, el territorio alcanza las 2.089.554 personas residentes y se consolida como la cuarta provincia más poblada del país, solo por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia.

El crecimiento continúa además a gran velocidad. En enero de 2026 la provincia contaba con 2.080.243 habitantes, lo que significa que en apenas un trimestre ha ganado alrededor de 9.000 nuevos residentes. Hace solo un año, en enero de 2025, Alicante superaba por primera vez la barrera de los dos millones de habitantes de forma oficial.

Uno de los datos más destacados es el peso de la población extranjera. De los más de 2 millones de residentes actuales, 646.778 tienen nacionalidad distinta a la española, frente a 1.442.776 personas de nacionalidad española. Esto supone que prácticamente uno de cada tres habitantes de la provincia es extranjero, reflejando el fuerte carácter internacional y cosmopolita de Alicante y su capacidad de atracción tanto para trabajadores como para residentes llegados de otros países, muchos de ellos con vivienda en el territorio. En 2022 la cifra era de 388.748 personas, es decir, prácticamente se ha duplicado en cuatro años. En este parámetro Alicante supera a Madrid (16,9 % de extranjeros del total); Barcelona (18,95 %) y Valencia (17 %).

En cuanto a volumen de habitantes en general, Alicante supera ya a provincias históricamente más pobladas como Sevilla y refuerza su posición como uno de los grandes polos demográficos de España.

Un total de 646.778 censados tienen una nacionalidad distinta a la española en un territorio que alcanza los 2,1 millones de residentes

Migraciones

Las migraciones internacionales siguen siendo uno de los grandes motores de este crecimiento que afecta a gran parte del país. Las principales nacionalidades de los inmigrantes llegados a España durante el primer trimestre de 2026 fueron la colombiana, con 38.600; seguida de la marroquí, con 25.700, y la venezolana, con 21.200. También destacaron los flujos procedentes de Perú, Italia, Honduras, Argelia o Brasil.

En cuanto a las salidas del país, las nacionalidades con mayor número de emigrantes fueron la marroquí y la colombiana, ambas con más de 11.000 salidas registradas, seguidas de la venezolana y la rumana. Estos movimientos reflejan la elevada movilidad internacional que mantiene España tanto como destino de llegada como de salida.

El crecimiento de la población se extendió prácticamente a todo el territorio nacional. Todas las comunidades y ciudades autónomas ganaron habitantes durante el primer trimestre de 2026 salvo Canarias y Melilla, que registraron ligeros descensos.

La Comunidad Valenciana lideró el aumento poblacional relativo del país con un crecimiento del 0,39 %, consolidándose como uno de los territorios con mayor capacidad de atracción demográfica. Le siguieron Castilla-La Mancha, con un aumento del 0,36 %, y la Región de Murcia, con un 0,33 %.

En cabeza

La evolución de algunas ciudades refleja de manera especialmente visible esta tendencia. Entre los principales municipios españoles, Torrevieja se convirtió en la ciudad con mayor crecimiento relativo de población durante 2025, tras aumentar un 4,6 %. La localidad alicantina confirma así su fuerte expansión demográfica y su consolidación como uno de los grandes focos de atracción residencial del Mediterráneo español, impulsada tanto por la llegada de población extranjera como por el traslado de residentes nacionales.

Tras Torrevieja aparecen L'Hospitalet de Llobregat, con un incremento del 2,9 %, y Roquetas de Mar, con un 2,6 %. También destacaron los aumentos de población en Elche, con un 2,18 %; y Castellón de la Plana, con un 2,13 %, confirmando el fuerte crecimiento demográfico de varias ciudades mediterráneas.

Además del aumento de habitantes, España también continúa incrementando su número de hogares. A 1 de abril de 2026 se contabilizaban ya 19.812.292 hogares, tras crecer en 52.943 durante el primer trimestre del año. Esta evolución refleja tanto el crecimiento poblacional como los cambios sociales y familiares que se vienen produciendo en las últimas décadas, con hogares cada vez más pequeños y una mayor diversificación de modelos de convivencia.

Con estos datos, España mantiene una dinámica demográfica expansiva en la que la inmigración, la movilidad internacional y el crecimiento de determinadas zonas del litoral mediterráneo continúan siendo factores clave para entender la evolución de la población del país.

La Comunidad Valenciana lideró el aumento poblacional relativo del país con un crecimiento del 0,39 %

50 millones

La población de España continúa creciendo a un ritmo sostenido y ha vuelto a alcanzar un máximo histórico. Según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el país sumó 97.021 nuevos habitantes durante el primer trimestre de 2026, situándose en 49.687.120 residentes a fecha de 1 de abril. Se trata de la cifra más alta registrada hasta ahora en la serie histórica del organismo estadístico.

El incremento no es algo puntual. En comparación con el mismo periodo del año anterior, España ha ganado 459.462 habitantes, consolidando una tendencia de crecimiento demográfico que se mantiene desde hace varios ejercicios y que está estrechamente ligada al aumento de la inmigración y a la llegada de población extranjera.

Alicante tiene porcentualmente más personas de otros países que Madrid, Barcelona y Valencia aunque le superen en población

De hecho, los datos del INE muestran con claridad que el crecimiento poblacional actual se explica principalmente por la incorporación de personas nacidas fuera del país. Mientras la población nacida en España descendió en 31.822 personas durante el trimestre, la nacida en el extranjero aumentó en más de 123.000. Actualmente, residen en España más de 10,15 millones de personas nacidas fuera del territorio nacional, una cifra que refleja la profunda transformación demográfica y social experimentada en los últimos años.

En paralelo, el número de ciudadanos con nacionalidad extranjera también continúa aumentando. Entre enero y marzo de 2026, España ganó 94.182 residentes extranjeros, alcanzando un total de 7.346.414 personas. Por el contrario, la población con nacionalidad española apenas creció en 2.839 habitantes durante el mismo periodo,