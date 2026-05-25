El aviso de Aemet sobre el tiempo: calor histórico para estas fechas en la provincia de Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) habla de "temperaturas extraordinariamente altas para mayo en buena parte de Europa occidental" y estas se van a notar también en Alicante, con un repunte de calor que irá en ascenso a lo largo de toda la semana. Los cielos, despejados o poco nubosos, serán testigos de una meteorología más propiade verano. Además, estas temperaturas vienen con dato histórico, y es que las masas de aire que sobrevolarán España la semana serán más cálidas que cualquiera de las registradas por estas fechas en el período 1991-2020 en algunas zonas del país. Ante este panorama: mucha hidratación y protección solar. A final de la semana se podrían rondar los 35ºC en el interior de la provincia y los 31ºC en zonas del litoral (como la capital alicantina, que podría alcanzar estos grados el viernes).

Alicante

La jornada se presenta con intervalos nubosos y ambiente templado, en un día tranquilo que irá ganando algo más de nubosidad con el paso de las horas. Las temperaturas se moverán entre una mínima suave y una tarde agradable, sin cambios bruscos. El viento moderado del sureste, más perceptible por la tarde, será el elemento más destacado en la fachada litoral.

Elche

El calor será protagonista bajo un cielo poco nuboso, con sensación plenamente primaveral durante las horas centrales. La mañana arrancará suave y la tarde dejará valores elevados para la época. El viento del sur, con rachas intensas en momentos puntuales, marcará la segunda mitad del día.

Benidorm

El ambiente será variable, con nubes alternando con claros y posibilidad de algún episodio débil de lluvia a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán contenidas junto al mar, con sensación agradable pese al aumento del viento. La brisa del sur soplará con cierta intensidad por la tarde.

Elda

Predominará la estabilidad y el cielo despejado, con una mañana fresca que dará paso a un mediodía cálido. El contraste térmico entre primeras y últimas horas será evidente. El viento moderado, más intenso en la segunda mitad del día, podrá sentirse en zonas abiertas.

Torrevieja

La costa sur disfrutará de tiempo estable y soleado, con ambiente luminoso durante toda la jornada. Las temperaturas serán suaves desde primera hora y agradables al mediodía. El viento del sur, con rachas fuertes en momentos puntuales, será el principal factor a tener en cuenta.

Orihuela

El día estará marcado por el cielo despejado y el calor moderado, con sensación veraniega en las horas centrales. La mañana comenzará templada y la tarde será cálida. El viento del sur, con intensidad destacable por momentos, acompañará la evolución del día.

Alcoy

En el interior, la jornada combinará claros con aumento de nubosidad hacia el final del día, sin descartar brumas nocturnas. El ambiente será más fresco al amanecer y templado al mediodía. El viento moderado, reforzado por la tarde, será perceptible en puntos elevados.

Noticias relacionadas

Dénia

El litoral norte vivirá un día de intervalos nubosos, con posibilidad de alguna lluvia débil en momentos aislados. Las temperaturas se mantendrán suaves y el ambiente será húmedo junto al mar. El viento del sur, con rachas intensas por la tarde, condicionará la sensación térmica.