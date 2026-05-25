Vivienda admite que aún no ha cerrado cómo adjudicará los pisos protegidos de alquiler de Rabasa

Los vecinos de Rabasa vuelven a acudir al Síndic de Greuges tras recibir la respuesta de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA) a sus dudas sobre la adjudicación de las viviendas protegidas del Plan Vive previstas en el barrio. La Asociación de Vecinos Sagrada Familia considera que la contestación de Vivienda no despeja sus recelos sobre la transparencia del proceso y, de hecho, entiende que confirma parte de sus temores. Los criterios de acceso a las viviendas protegidas en régimen de alquiler todavía no están cerrados y el pliego no fijaba un procedimiento de adjudicación, aunque sí requisitos.

La entidad vecinal había presentado el pasado 4 de febrero un escrito ante la Conselleria de Vivienda para reclamar información sobre el sistema de adjudicación de las promociones protegidas de Rabasa. Al no recibir contestación durante tres meses, acudió al Síndic a principios de mayo para pedir amparo. La respuesta de la EVHA llegó finalmente el 13 de mayo, pero los vecinos han trasladado ahora un segundo escrito al defensor del pueblo valenciano porque consideran que la contestación no garantiza la transparencia previa que reclaman antes del reparto de las viviendas.

El punto más sensible está en las viviendas en alquiler. En su escrito, la EVHA señala que la respuesta se había demorado “a la espera de poder incluir” las conclusiones del “todavía inconcluso proceso” que se sigue para determinar los criterios de acceso a estas viviendas protegidas. La administración autonómica añade que las promociones en régimen de alquiler “seguirán los criterios que se determinen en su momento”, dado que el pliego “no fijaba procedimiento de adjudicación, aunque sí requisitos”.

Esa afirmación es la que ha vuelto a encender las alarmas vecinales. La asociación no denuncia irregularidades concretas en Rabasa, pero insiste en que el proceso debe nacer con reglas claras, criterios públicos y control administrativo suficiente, especialmente tras el caso Les Naus, que ha situado bajo el foco los mecanismos de adjudicación de vivienda protegida en Alicante. Para los vecinos, la falta de un procedimiento cerrado a estas alturas alimenta la incertidumbre sobre unas promociones que empiezan a acercarse a la fase final.

Respuesta

La respuesta de la EVHA también aborda la petición vecinal de hacer pública la lista de personas solicitantes de las viviendas protegidas de Rabasa. La entidad autonómica asegura que garantizará el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales y añade que la lista se hará pública “cuando se adjudiquen”. La asociación considera insuficiente esa fórmula, ya que su reclamación no se limita a conocer el resultado final, sino a disponer de garantías antes y durante el proceso de selección.

Los vecinos también habían solicitado que, si el número de aspirantes supera al de viviendas disponibles, la adjudicación se realice conforme a los criterios aprobados por el pleno del Ayuntamiento de Alicante o, de forma subsidiaria, mediante sorteo público ante notario. La EVHA responde que desconoce esos criterios municipales y sostiene que, en cualquier caso, las adjudicaciones se realizarán cumpliendo “fielmente” lo establecido en el pliego de bases técnico-administrativas y en el marco jurídico aplicable.

La contestación distingue entre las viviendas en alquiler y las de venta. Para estas últimas, la EVHA remite a los criterios establecidos en el Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, que regula el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunidad Valenciana. La indefinición principal, por tanto, se concentra en las promociones de alquiler, donde la propia administración reconoce que el procedimiento de adjudicación no estaba fijado en el pliego.

Nuevo escrito

En el nuevo escrito remitido al Síndic, la Asociación de Vecinos Sagrada Familia insiste además en la situación de la parcela R7-8, que identifica como la promoción más avanzada y la única edificada hasta la fecha. Según la entidad, esa actuación estaría terminada antes de agosto, lo que refuerza su petición de intervención urgente. Los vecinos alertan de que el proceso puede hacerse público cuando ya no tenga más salida que la vía judicial, “llegado el caso”, con los perjuicios que eso podría provocar.

La asociación introduce también una duda sobre la identificación de la empresa vinculada a esa parcela. Según su escrito, la R7-8 fue adjudicada a Sogevasa, pero en la web del Plan Vive figura a nombre de Vivasval 1 SL. Los vecinos remarcan que se trata, además, de la única promoción financiada con fondos europeos. A partir de esa situación, sostienen que existe una “dejación de funciones” de la administración en entidades privadas, una valoración que trasladan al Síndic para pedir su intervención “lo antes posible”.

La reclamación vecinal se extiende también a otras seis parcelas de Rabasa adjudicadas por la EVHA a la empresa Albaluz de Desarrollo Urbano SL, con 80 viviendas. La asociación insiste en que el papel de la administración debe ser determinante en la fijación de las bases, la supervisión del proceso y el control de las adjudicaciones. Su objetivo, recalcan, no es paralizar las promociones, sino evitar que el reparto de vivienda protegida avance sin reglas claras y sin garantías suficientes para los futuros solicitantes.