Un accidente por alcance complica el tráfico en la A-70 en El Bacarot, en sentido Elche

La circulación está siendo especialmente complicada este martes en varios puntos de la provincia de Alicante. La incidencia más destacada se registra en la A-70, donde un alcance en la zona de El Bacarot, sentido Elche, está provocando importantes retenciones.

El accidente obliga al cierre del carril derecho y genera ya tráfico denso de unos cuatro kilómetros en la circunvalación de Alicante, uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico de la provincia.

Minutos antes de las ocho de la mañana se registró también un accidente en la A-7, a la altura de Elche y en sentido Murcia que ocasionó retenciones de 2 kilómetros, aunque la incidencia ya ha sido resuelta:

Atascos por las concentraciones de profesores

Además, varios puntos de la ciudad de Alicante registran importantes atascos por las concentraciones de profesores por la huelga indefinida.

El Ayuntamiento de Alicante lanzó ayer un aviso de movilidad ante las concentraciones y manifestaciones autorizadas para este martes 26 de mayo, que afectarán de forma importante al tráfico en distintos puntos de la ciudad.

Las primeras concentraciones comenzaron a las 08:00 horas en la avenida de Dénia, tanto en el tramo de Alejandra Quereda como en el cruce con Gran Vía, además de otra protesta prevista en la calle Andalucía.

A mediodía, las movilizaciones se trasladarán a otros puntos clave del centro urbano. A las 12:00 horas hay convocadas concentraciones en el cruce de la avenida de Salamanca con avenida de la Estación, en Plaza de España sentido avenida de Jijona y también en Alfonso X el Sabio, junto al Mercado Central.

Los avisos del Ayuntamiento de Alicante para la circulación hoy en Alicante. / INFORMACIÓN

Por la tarde, las manifestaciones continuarán desde las 18:30 horas en la zona de San Blas y en el barrio Virgen del Remedio.

Desde el consistorio recomiendan planificar los desplazamientos con antelación, utilizar vías alternativas y prever retenciones, especialmente en accesos al centro y principales avenidas de Alicante.