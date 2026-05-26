Alicante se prepara para conocer a los primeros ganadores de los Premios Laik

Los Premios Laik ya están aquí. Mañana, Alicante se vestirá de gala para conocer a los ganadores de la primera edición de unos reconocimientos que nacen con el objetivo de poner en valor el talento, la creatividad y la capacidad de conexión de los influencers y creadores de contenido de la provincia.

La cita tendrá lugar en Puntapiedra, que se convertirá por una noche en el punto de encuentro del universo digital alicantino. Nominados, miembros del jurado, invitados y representantes del ámbito empresarial y de la comunicación se reunirán en una gala impulsada por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica, concebida para reconocer a quienes han encontrado en las redes sociales una forma de comunicar, entretener, divulgar e inspirar a miles de personas.

La creación de contenido vive un momento de plena consolidación. Detrás de cada vídeo, publicación, receta, recomendación, viaje o consejo hay perfiles que han logrado construir comunidades fieles y trasladar a la pantalla aquello que sucede en la calle, en los restaurantes, en los comercios, en los gimnasios o en los rincones más especiales de Alicante. Los Premios Laik quieren dar visibilidad precisamente a ese ecosistema creativo que crece en la provincia y que cada vez tiene una mayor influencia en la manera de descubrir lugares, consumir productos o compartir experiencias.

En esta primera edición, un total de 33 nominados optan a los galardones, distribuidos en once categorías: Humor y Entretenimiento, Moda, Gastro & Foodie, Viajes y Experiencias, Influencia Local, Salud, Deporte, Lifestyle, Motor, Belleza y Marketing Digital. Una selección amplia y diversa que refleja la variedad de contenidos que forman parte del día a día de las redes sociales y la pluralidad de perfiles que han conseguido destacar en Alicante.

Influencer del Año x INFORMACIÓN

Por otra parte, también se desvelerá el Influencer del Año x INFORMACIÓN, una de las categorías que más expectación ha generado desde que se pusieron en marcha los galardones. En este caso, la decisión ha estado en manos del público, que ha podido votar a su creador favorito.

Los ganadores del resto de categorías han sido elegidos por un jurado profesional vinculado al mundo de la comunicación, el marketing, la empresa y el entorno digital.

Además, la gala estará conducida por un presentador que conoce bien ese lenguaje digital. Pablo González, digital marketing manager en Prensa Ibérica y creador de contenido conocido en redes sociales como @pegameunviaje, será el encargado de guiar una noche en la que las publicaciones, los vídeos y las historias dejarán paso al escenario y a los reconocimientos.

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Con los I Premios Laik, INFORMACIÓN y Prensa Ibérica refuerzan su apuesta por un sector en pleno crecimiento y abren un escaparate para los creadores alicantinos.