Ya hay fechas para la plantà de las hogueras y barracas de Alicante

Aunque todavía no es oficial, ya que no se ha publicado el decreto, la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, ha avanzado este martes, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, las fechas en las que se autorizará el inicio de la plantà tanto de las hogueras como de las barracas, que a su vez conllevarán las primeras restricciones al tráfico. "Todo igual que el año pasado", ha avanzado.

Por tanto, las hogueras de categoría Especial y Primera, como sucede en los últimos años, serán las que dispongan de un mayor margen para plantar sus monumentos, con el acopio inicial de los materiales. Según la edil de Fiestas, los tiempos serán los mismos que en 2025. Es decir, se habilitarán las correspondientes restricciones al tráfico en sus entornos delimitados para facilitar el acopio, plantà y cremà de las hogueras de categoría Especial y Primera categoría desde la madrugada a las 6:00 horas del miércoles 17 de junio para hacer primera descarga y desde las 9:30 del día 17 hasta las 6:00 del día 25 de junio.

El resto de las hogueras (de Segunda hasta Sexta), tendrán permiso desde las 18:00 horas del mismo miércoles 17 a las 6:00 horas del día 25 de junio de 2025. Las barracas y racós, para evitar la coincidencia con el tráfico de primera hora de la mañana, podrán ocupar el espacio público delimitado de las 9:30 horas del jueves 18 de junio hasta las 7:00 horas del día 25 de junio de 2025, debiendo quedar en ese momento la vía pública totalmente desalojada y expedita de cualquier elemento o instalación. Este año, el periodo escolar acaba el día 18, por lo que el viernes 19 ya no habrá clases.

Pese a que los tiempos permitidos sean mayores para facilitar el montaje, la plantà oficialmente no cambia. Las fechas oficiales son dos noches muy especiales para los festeros: la del 19 al 20 de junio para las infantiles y del 20 al 21 de junio para las adultas en lo que se conoce como la Nit de la Plantà. El reto es tener el monumento montado y decorado antes de la visita del jurado, que será la mañana del 20 en el caso de las infantiles y del 21, en las adultas.

Cambios en 2025

Las hogueras de categoría Especial y Primera contaron el pasado año con más tiempo para su plantà respecto a las autorizaciones de 2024. El calendario publicado por el Ayuntamiento de Alicante amplió su margen de montaje, permitiéndoles comenzar los trabajos desde la medianoche del 17 de junio. Esta medida supuso una mejora respecto a 2024, cuando estas categorías no podían iniciar hasta las 06:00 horas del mismo día 17 de junio, según la información municipal.

El presidente de Fogueres Especials d'Alacant, Josep Amand Tomàs, manifiestó tras el aumento del horario de la plantà su conformidad, destacando que los tiempos acordados con el Ayuntamiento "están muy bien" y que el objetivo principal es "que el tiempo esté disponible para quien lo necesite". El dirigente también valoró especialmente la ampliación del horario hasta la madrugada, una medida pensada especialmente para facilitar el trabajo de quienes necesitan acceder a las zonas de plantà antes del inicio del horario escolar.

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¿Y el tráfico?

El Ayuntamiento de Alicante todavía no ha informado sobre el horario del dispositivo especial de tráfico. El pasado año, activó los cortes generalizados desde el 17 de junio, a las 7:00, y hasta las 8:00 del 25 de junio. En ese periodo, el acceso al centro tradicional fue permeable a través de siete puntos de control para vehículos de residentes y servicios públicos, con limitación a 20 kilómetros por hora con el objetivo de permitir a los peatones circular libremente durante todas las fiestas.