Antonio Sánchez toma posesión como nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante

El nuevo decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, Antonio Sánchez Sánchez, ha tomado posesión de su cargo en un acto presidido por la rectora Amparo Navarro, en el que también ha sido nombrado al equipo decanal que le acompañará en su mandato. El acto, celebrado en el Rectorado, ha contado con la asistencia de los miembros del equipo de dirección, decanos, decanas, director de la Escuela Politécnica Superior y autoridades académicas.

El secretario general de la UA, Josep Ochoa, ha procedido a la lectura de los nombramientos, que han dado comienzo con el nuevo decano, profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Alicante (UA), quien ha designado al equipo de personas que formarán parte de su equipo.

Equipo

Son Clementa Alonso González, secretaria; Yolanda Segovia Huertas, vicedecana de Estudios; Carlos Valle Pérez, vicedecano de Calidad; Mª del Mar Cerdán Sala, vicedecana de Postgrado, Innovación Académica y Políticas de Igualdad; Celia García Llopis, vicedecana de Prácticas Externas y Coordinadora Académica del Grado en Óptica y Optometría; José F. Baeza Carratalá, vicedecano de Transferencia y Extensión Universitaria y coordinador académico del Grado en Geología; Arántzazu Valdés García, vicedecana de Comunicación y Coordinadora académica del Grado en Gastronomía y Artes Culinarias; e Isidro Manuel Pastor Beviá, vicedecano de Movilidad y Coordinador Académico del Grado en Química.

Así como Pascual Martínez Peinado, vicedecano de Estudiantes y Coordinador Académico del Grado en Biología; Yolanda Fernández Torquemada, coordinadora académica del Grado en Ciencias del Mar; José Antonio Pons Botella, coordinador académico del Grado en Física; y Alma Albujer Brotons, coordinadora académica del Grado en Matemáticas.

Nombramiento del nuevo equipo decanal de Ciencias en la UA / INFORMACIÓN

Seis años de retos

Antonio Sánchez ha transmitido su agradecimiento por la acogida, en un acto que supone la culminación de un proceso electoral que se inició en marzo. El recién nombrado decano ha declarado que se inician para este equipo seis años de retos y oportunidades, en los que trabajarán para que la Facultad de Ciencias siga siendo un centro de referencia, desde la lealtad con la facultad y con la UA. Sánchez ha perfilado algunas de las líneas que centrarán el trabajo del nuevo equipo decanal, entre las que ha citado la modernización de títulos, la internacionalización y la movilidad, así como las relaciones con el tejido empresarial.

Del mismo modo, el decano ha añadido la igualdad y el compromiso social como líneas prioritarias, así como la reivindicación del papel de la ciencia en los tiempos actuales cargados de fake news, así como el uso responsable de la IA.

Renovación de equipos decanales

Por su parte, la rectora Amparo Navarro, ha querido dar una calurosa enhorabuena al nuevo decano y a su equipo, y ha subrayado la importancia del trabajo conjunto del equipo de gobierno con los decanos, ya que con esta toma de posesión, finaliza la renovación de los equipos decanales de todas las facultades y centros de la UA, “lo que perfila un panorama de estabilidad muy bueno para acometer los retos futuros de la universidad”, ha asegurado la rectora.

Amparo Navarro ha añadido que es el momento de hacer hincapié en la diferenciación entre las universidades públicas y las privadas, “ya que las públicas estamos muy por delante en resultados de investigación y debemos mantener nuestra excelencia en la calidad académica y docente”.