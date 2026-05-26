El autobús de Alicante al aeropuerto refuerza su servicio desde junio con más expediciones

El autobús que conecta el centro de Alicante con el aeropuerto Miguel Hernández reforzará su servicio a partir del próximo 1 de junio para atender el incremento de viajeros que registra la terminal alicantina y mejorar la conexión en transporte público con una de las infraestructuras clave de la provincia. La línea C-6 incorporará un autobús adicional y pasará de las 80 expediciones actuales a 92 trayectos diarios, según ha informado Vectalia.

El refuerzo permitirá mejorar las frecuencias de paso durante el día y también en horario nocturno. La línea contará con seis vehículos en circulación de manera ininterrumpida entre la mañana y la tarde, lo que permitirá reducir en dos minutos la frecuencia diurna. Además, el servicio nocturno pasará a circular cada 30 minutos. La medida busca dar respuesta al crecimiento de la demanda tanto por parte de los pasajeros que llegan o salen del aeropuerto como de los trabajadores que utilizan esta línea a diario para desplazarse hasta la terminal.

La C-6 es la principal conexión colectiva en transporte público entre Alicante y el aeropuerto, a la espera de una futura conexión ferroviaria con la terminal. Esa ausencia de tren ha convertido el autobús en una línea especialmente sensible, ya que absorbe buena parte de los desplazamientos de viajeros, empleados del aeródromo y usuarios que buscan una alternativa al vehículo privado o al taxi. El aumento de expediciones llega, además, en plena aproximación a la temporada alta turística, cuando la presión sobre los servicios de movilidad suele incrementarse.

Refuerzo

El refuerzo anunciado pretende mejorar la calidad del servicio, hacerlo más ágil y reducir los tiempos de espera en una línea que ha ido ganando peso en los últimos años al mismo ritmo que el aeropuerto alicantino ha incrementado su volumen de pasajeros. La compañía destaca que la ampliación permitirá una conexión más fluida y frecuente, con especial incidencia en las franjas de mayor uso y en los desplazamientos laborales vinculados al aeropuerto.

La mejora llega después de unos meses en los que la C-6 ha concentrado distintos episodios de saturación y quejas de usuarios en momentos de alta demanda. El año pasado 2025, trabajadores y pasajeros habituales alertaron de que los autobuses se llenaban en las primeras paradas del recorrido, especialmente en periodos de fuerte afluencia turística, lo que impedía subir a algunos usuarios en puntos posteriores. Aquellas quejas incidían también en las dificultades para viajar con equipaje en vehículos de carácter urbano y en la falta de alternativas de transporte público colectivo entre Alicante y el aeropuerto.

Durante el verano, la línea volvió a situarse en el centro de las quejas por los retrasos derivados de los desvíos provisionales vinculados a las obras en las faldas del Benacantil, en el entorno de Vázquez de Mella. El cambio de recorrido, activo desde finales de julio, trasladó la parada de esa zona al Hotel Maya y obligó a los autobuses a atravesar puntos de mayor densidad de tráfico en el centro urbano. Algunos usuarios trasladaron entonces su preocupación por demoras, cambios de parada y falta de información en determinadas marquesinas.

Malestar

El malestar también llegó a la plantilla. El comité de empresa de Automóviles La Alcoyana, concesionaria del servicio, denunció entonces desajustes horarios, presión sobre los conductores y problemas de seguridad, especialmente en los turnos nocturnos. La empresa respondió que disponía de los recursos necesarios para prestar el servicio y que adoptaba las medidas provisionales exigidas por las incidencias temporales de tráfico, mientras el Ayuntamiento defendía su colaboración para facilitar la operativa dentro del entorno urbano.

Ese contexto explica la relevancia del nuevo refuerzo, aunque la medida se presenta ahora vinculada sobre todo al crecimiento estructural de la demanda del aeropuerto. La ampliación de expediciones y la incorporación de un vehículo adicional buscan absorber mejor el aumento de usuarios y reducir la presión sobre una línea que funciona como puerta de entrada y salida para miles de viajeros, pero también como transporte cotidiano para empleados de la terminal.

Con el nuevo esquema, la C-6 mantendrá su servicio durante todo el día y toda la noche, pero con una oferta más amplia. La mejora de la frecuencia nocturna hasta los 30 minutos refuerza especialmente una franja importante para quienes trabajan en horarios irregulares, toman vuelos de primera hora o llegan a Alicante fuera del horario diurno. La reducción de la espera durante el día, por su parte, pretende facilitar una conexión más estable entre el centro de la ciudad y el aeropuerto en los meses de mayor actividad.