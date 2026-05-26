El aviso de Aemet sobre el tiempo en Alicante: ascenso térmico, noches tropicales y temperaturas "muy anómalas" para finales de mayo

Con temperaturas más propias de mitad de junio que de finales de mayo y, además, a la espera de un nuevo ascenso térmico. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Noches tropicales desde el viernes en el litoral de la Comunidad Valenciana y, a partir del jueves, temperaturas de "pleno verano". Una situación "muy anómala" según señala la Aemet. "Aparte de lo anómalo del episodio, lo más significativo es la persistencia, porque es posible que el calor que se va a intensificar a partir del jueves se prolongue al menos los primeros días de junio", señalan.

Este calor y sensación de bochorno que suelen acompañar a las noches tropicales veraniegas ya se están haciendo sentir en la provincia, donde este martes se podrían alcanzar los 35ºC en zonas como Orihuela o Elda. Los municipios del litoral permanecerán con temperaturas más bajas pero con la contrapartida de la humedad sumada a las temperaturas, donde será más difícil conciliar el sueño.

Alicante

El día transcurrirá con cielos poco nubosos y ambiente plenamente estable, en una jornada marcada por el ascenso térmico. Las temperaturas subirán con fuerza hasta rozar los 31 grados, mientras la noche se mantendrá templada. El viento flojo, sin grandes cambios, favorecerá una sensación de calor más acusada en las horas centrales.

Elche

El calor será protagonista bajo un cielo despejado, con una tarde claramente veraniega. Los termómetros se acercarán a los 32 grados, tras una mañana suave. La ausencia de nubosidad y el ambiente seco marcarán un día de estabilidad y altas temperaturas.

Benidorm

La costa vivirá una jornada luminosa, con estabilidad y sol predominante. Las temperaturas alcanzarán los 29 grados, algo más contenidas junto al mar. El viento suave, más perceptible por la tarde, aliviará ligeramente la sensación térmica.

Elda

En el interior se notará con mayor intensidad el repunte térmico, con máximas que podrían rondar los 34 grados en un contexto de calor destacado para la época. La mañana comenzará templada y evolucionará hacia una tarde muy cálida. El cielo permanecerá despejado durante toda la jornada.

Torrevieja

El litoral sur disfrutará de tiempo estable y soleado, con temperaturas que subirán hasta los 30 grados. El ambiente será seco y cálido desde el mediodía. La brisa marina soplará floja, sin alterar la sensación general de calor.

Orihuela

La Vega Baja registrará algunas de las cifras más elevadas, con máximas que podrían alcanzar los 35 grados bajo un cielo completamente despejado. La jornada estará marcada por el calor intenso en las horas centrales. La noche, aunque más fresca, seguirá siendo templada.

Alcoy

El interior norte experimentará un día de estabilidad y temperaturas en claro ascenso, con máximas cercanas a los 33 grados. La mañana será agradable, pero la tarde resultará notablemente cálida. El viento se mantendrá flojo, favoreciendo la sensación de calor.

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Dénia

La jornada combinará cielos despejados y ambiente cálido, con temperaturas que se aproximarán a los 30 grados. El viento suave del litoral aportará cierta ventilación en la segunda mitad del día. Predominará la estabilidad sin riesgo de precipitaciones.