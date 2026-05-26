El Ayuntamiento de Alicante propone a la hoguera Albufereta su quinta ubicación tras el aluvión de quejas

¿A la quinta será la definitiva? El Ayuntamiento de Alicante ha trasladado a la hoguera Albufereta una nueva alternativa para que planten en su estreno en la Fiesta. Se trata de la misma calle Olimpo, la elegida para una tercera propuesta que fue finalmente rechazada por su proximidad al centro de enfermos de Alzheimer y criticada por vecinos de urbanizaciones próximas, pero junto al polideportivo.

Así lo ha confirmado a INFORMACIÓN la presidenta de la comisión, Julia Ñeco, tras mantener una nueva conversación con el gobierno de Barcala. "Es en la misma calle olimpo, pero detrás del polideportivo. No nos movemos por los vecinos sino por la notificación de Sanidad por el centro de Alzheimer. Echaron para atrás el permiso porque Sanidad no se había dado cuenta de las molestias a estas personas", ha señalado la festera, quien ha mostrado su compromiso público con reducir al máximo las posibles molestias: "Nos comprometemos a reubicar el escenario para reducir el impacto. Tampoco haremos pasacalles en las proximidades de la residencia. No hemos llegado al barrio para estar en contra de nadie, sino hacer fiesta de la mejor forma posible. No se va a tener ninguna queja de ruidos".

Desde la comisión ven con buenos ojos la nueva ubicación propuesta, tras rechazar la anterior (la cuarta), en el aparcamiento de la parada Lucentum del TRAM. "Hemos llegado a un acuerdo y ahora vamos rápido a hacer el proyecto para su aprobación. Por nuestra parte queremos solucionarlo todo de la mejor manera. Entre todos hemos visto esta ubicación y Sanidad no ve problema, ve buena voluntad por nuestra parte porque sabemos que lo primero son los enfermos", ha apuntado la presidenta de la comisión.

A la espera

Este martes, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la portavoz del ejecutivo municipal y concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha avanzado que había una nueva propuesta de ubicación, aunque sin concretarla: "Esta mañana hemos hecho una propuesta a la presidenta de Albufereta, que está valorando con sus técnicos, y estamos a valoración para qué, tal y como dijimos, plante en su distrito".

De finalmente ser aceptada, la ubicación será la definitiva tras cuatro anteriores rechazadas por distintas razones: Colonia Romana con Remo, el vial Flora de España, Remo con Olimpo, la calle Diana número 19 y, parece que la definitiva, la calle Olimpo a la altura del polideportivo.

Las últimas propuestas habían generado protestas de diferente índole en la zona. De hecho, en los últimos días han aparecido numerosas pancartas en balcones y fachadas de una urbanización de la calle Olimpo, una en la propia Torre Santiago, junto a la calle Diana, y alguna en casas particulares donde los residentes muestran su oposición al posible traslado de la comisión festera a este enclave de la Albufereta con mensajes como "no a la hoguera" o "fuera de aquí". La oposición vecinal había cristalizado además en una queja formal presentada ante el Ayuntamiento de Alicante por representantes de los residentes de la zona y por la dirección de la residencia de mayores Ballesol.

Previamente, fue la Asociación Alzheimer de Alicante la que había alzado la voz. La entidad, situada en la avenida Deportista Miriam Blasco y a escasos 350 metros distancia del lugar elegido para instalar el monumento, reconoce la importancia cultural de las Hogueras, pero advierte de de que la convivencia entre la comisión y el funcionamiento de un centro sociosanitario requerirá mucha atención. "Los horarios de nuestros usuarios no cambian por las hogueras, resumía el gerente de la asociación, Pablo López.

Desde la Asociación Alzheimer explicaron que el principal temor está relacionado con el impacto del ruido durante los días grandes de las Hogueras. El gerente recordó recientemente que los usuarios mantienen rutinas muy estrictas y necesarias para su bienestar. “Ellos se acuestan a las 22.00 horas y no pueden acostarse más tarde porque haya hogueras", señaló López, quien también insistió en que el descanso de mediodía, especialmente entre las 14 y las 16 horas, podría verse afectado por la actividad festera en la zona.

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La nueva ubicación propuesta por el Ayuntamiento, en la misma calle Olimpo pero más alejado del centro de enfermos de Alzheimer, intenta busca el consenso entre todas las partes implicadas.