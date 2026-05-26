Cascada de bajas de profesores afiliados de CSIF y ANPE de Alicante en rechazo al acuerdo salarial con Educación

Primeras consecuencias tras la decisión de CSIF y ANPE, dos sindicatos de corte conservador, de desmarcarse del resto de sindicatos de la mesa de negociación y aliarse con la Conselleria de Educación para tratar de desactivar la huelga indefinida en su tercera semana. Ambas organizaciones sindicales están recibiendo desde el lunes por la noche una cascada de bajas de profesores afiliados al rechazar contundentemente el acuerdo que firmaron con la Generalitat para subir 200 euros el sueldo a los docentes en tres años (junto a la revisión del complemento autonómico en función del IPC en 2028).

Por si fuera poco, delegados de CSIF Alicante han mostrado su malestar con la decisión tomada por la directiva de València, e incluso están planteando dejar el cargo, al ver que la central autonómica ha ido por libre al firmar el pacto con el Consell de Pérez Llorca, pese a no a haber consultado previamente con las bases la determinación de rubricar el acuerdo, y a pesar del rechazo manifiesto en el seno del sindicato.

Los que están renunciando en CSIF hablan de "desilusión y de pérdida de credibilidad" por haber sellado el ofrecimiento de la Generalitat rápidamente en un despacho encerrados con los responsables autonómicos y la otra organización sindical, que forma parte de la mesa de negociación pero que no está entre los convocantes de la huelga. Además, lamentan que el acuerdo ofertado por la Conselleria de Educación desoye las reivindicaciones de la mayoría del profesorado y que es insuficiente ante el poder adquisitivo perdido. A ello se suman los reproches hacia el presidente de Educación en CSIF, José Seco, negociador del sindicato en la mesa sectorial autonómica, por haber formado parte de la candidatura del PP para gobernar el Ayuntamiento de Cheste en 2015.

Representantes de CSIF y ANPE con la consellera y el secretario autonómico en la firma del acuerdo este lunes / INFORMACIÓN

En mitad de este revuelo, a lo largo de este martes está circulando en masa un mensaje a través de whatsapp, bajo la firma de CSIF Alicante, en el que se está pidiendo disculpas a los afiliados por el acuerdo firmado y en el que se reconoce el rechazo hacia el mismo. También se advierte de la ola de renuncias.

"Entendemos vuestra decepción, frustración, desconfianza y cuantos más calificativos penséis sobre la decisión tomada por la firma del acuerdo. Queremos haceros saber, que hacemos nuestra vuestra opinión, y desde CSIF Educación Alicante , os pedimos disculpas por la firma de dicho acuerdo económico., manifestando que dicha decisión es totalmente contraria a nuestra opinión", dice el mensaje.

Frente a ello, el presidente del CSIF de Educación ha negado a INFORMACIÓN estar al tanto de su difusión y lo ha vinculado con una posible "usurpación de identidad" contra el sindicato. En cambio, ha condenado rotundamente la vandalización sufrida en las últimas horas en la sede de Castellón donde han aparecido pintadas con el nombre de "ratas".

La quinta reunión de negociación desde el inicio de la huelga de profesores / JM LOPEZ

El testimonio de la decepción

Alejandra Martínez, profesora de Secundaria en un instituto de la provincia de Alicante y afiliada durante diez años a ANPE, es una de las docentes que ha decidido darse de baja del sindicato tras el acuerdo firmado con el Consell. La profesional asegura que la decisión "se tomó sin pedir consenso" y explica que este mismo martes envió el correo solicitando formalmente su baja. "Ya llevan varias ocasiones en las que no se ponen del lado del docente. Se han apuntado a última hora, pero esto ya es el colmo", afirma. Martínez considera que el sindicato "lleva tiempo poniéndose de perfil" y critica especialmente que "se hayan quedado los últimos para firmar", algo que califica de "muy rastrero y no acorde con nada".

La profesora sostiene además que las prioridades del profesorado no pasan actualmente por las cuestiones salariales. "Lo primero que teníamos que tratar no es el sueldo", señala, e insiste en que las principales reivindicaciones deberían centrarse en "las ratios y las plantillas, lo que de verdad nos interesa".

En este sentido, cuestiona el alcance del acuerdo económico: "¿De qué me sirve que solo vinculen 50 euros al IPC? No es lo primordial". Martínez explica que inicialmente se afilió a ANPE por los cursos de formación que ofrecían y porque veía en ello "una puerta de entrada para sacar puntos", pero asegura que la firma del acuerdo ha sido "el momento definitivo" para romper con el sindicato. "Me niego a seguir con esta gente. Han aprovechado la situación para hacer la cama al resto de sindicatos y a los docentes. Estamos diciendo que no queremos el dinero y haciendo esto nos están dejando a la altura del betún", concluye.