Compromís lleva al Tribunal de Cuentas los conciertos de Educación a siete colegios que segregan por sexo

Compromís ha llevado al Tribunal de Cuentas la financiación pública de siete colegios vinculados al Opus Dei que, según la coalición, mantienen modelos de segregación por sexo pese a recibir conciertos educativos de la Conselleria de Educación. La denuncia, presentada por el síndic de Compromís en las Cortes, Joan Baldoví, y el portavoz de Educación de la formación, Gerard Fullana, reclama que se investigue el destino de 72,6 millones de euros y que se determine si ha existido un perjuicio para los fondos públicos. Desde la Generalitat, sin embargo, defienden la legalidad de los convenios, que "se tramitaron conforme al decreto aprobado en la anterior legislatura", cuando gobernaba el Botànic.

La iniciativa de los valencianistas llega en plena huelga docente en la Comunidad Valenciana, con un amplio seguimiento de las movilizaciones y una comunidad educativa enfrentada a la gestión de la consellera Carmen Ortí. En ese contexto, Compromís sitúa ahora el foco en los conciertos concedidos o prorrogados a centros privados que, a su juicio, incumplen la normativa vigente al separar al alumnado por sexo.

Los colegios señalados por la coalición son los alicantinos Altozano y Aitana y Vilavella, El Vedat, Guadalaviar, Torrenova y Miralvent. Compromís sostiene que estos centros han sido beneficiarios de financiación pública pese a mantener modelos de escolarización que considera incompatibles con la LEY y con la normativa autonómica actual. La denuncia pide al Tribunal de Cuentas que investigue si se ha producido un perjuicio económico, que se depuren responsabilidades entre los titulares de los centros y los responsables políticos y administrativos que autorizaron o prorrogaron los conciertos y que se restituya el dinero público ejecutado de forma indebida si así se acredita.

La coalición ya había presentado previamente un requerimiento ante la Conselleria de Educación para que retirara los conciertos educativos a estos centros y exigiera la devolución de las cantidades abonadas. Ante la falta de respuesta del departamento que dirige Ortí, Compromís ha decidido dar un segundo paso y llevar el caso al Tribunal de Cuentas.

El gobierno del PP no ha mostrado interés en revertir una financiación que vulnera la ley Joan Baldoví — Síndic de Compromís

Baldoví ha acusado al gobierno valenciano de no mostrar interés en revertir una financiación que, según sostiene, “vulnera claramente la ley”. El portavoz parlamentario ha criticado que el presidente Juanfran Pérez Llorca “continúa de perfil y sin dar explicaciones” sobre la actuación de la consellera de Educación. Compromís atribuye a Ortí un papel directo en la tramitación de estos conciertos por su etapa anterior como subdirectora general de Centros Concertados y Privados.

Fullana ha sido especialmente duro con la consellera. “Exigimos a la consellera Ortí que retorne a las arcas públicas hasta el último céntimo con el que ha financiado a siete centros educativos del Opus Dei que segregan ilegalmente por sexo”, ha afirmado. El diputado ha añadido que Educación tiene la obligación de reclamar la devolución del dinero y revocar los conciertos “de forma inmediata”.

El portavoz de Educación de Compromís ha contrapuesto esta financiación con los recortes que sufre la escuela pública. “Es escandaloso ver que mientras se recortan recursos en la educación pública, la consellera de Educación continúe dando millones de euros públicos a centros que incumplen la legalidad para acceder a estos conciertos”, ha señalado. Fullana ha defendido que la reclamación de la coalición se apoya en una sentencia del Tribunal Constitucional que, según interpreta Compromís, avala que la legislación estatal prohíbe financiar con dinero público centros que segregan por sexo en alguna etapa educativa.

La denuncia incorpora también el caso del colegio El Vedat, después de que la Audiencia Provincial de Valencia haya ordenado reabrir la investigación al apreciar indicios de delito por presuntos abusos sexuales a once niños de entre 7 y 11 años. Compromís vincula este centro al paquete de conciertos cuestionados y recuerda que se trata de uno de los colegios que separan totalmente al alumnado por sexo.

Es una obligación que devuelvan el dinero y se les revoque el concierto educativo Gerard Fullana — Diputado autonómico de Compromís

Fullana ha criticado que Ortí, que fue inspectora de centros concertados en la comarca de l’Horta Sud, donde se ubica El Vedat, sostenga que no conocía lo ocurrido en el centro. El diputado ha afirmado además que este colegio recibirá más de 16 millones de euros públicos pese a tratarse, según Compromís, de un centro “100 % segregado”.

La coalición destaca que la actual consellera ocupó entre junio de 2024 y mayo de 2025 la Subdirección General de Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados, un cargo con competencias sobre la autorización de centros privados y la tramitación de conciertos educativos. Según Compromís, el procedimiento de renovación de los conciertos se inició en enero de 2025, cuando Ortí seguía en esa responsabilidad, y la resolución provisional que permitió su continuidad se firmó el 30 de abril de 2025.

Con ese argumento, la formación sostiene que la consellera participó en la supervisión y tramitación del proceso que permitió renovar la financiación pública a esta red de colegios. La denuncia ante el Tribunal de Cuentas pretende ahora que se analice si esas decisiones generaron un uso indebido de fondos públicos y si deben exigirse responsabilidades administrativas, políticas o económicas.

Respuesta de Educación

La Conselleria de Educación ha contestado a través de un comunicado en el que defiende la "legalidad" de la renovación de dichos conciertos. Además, aseguran que la tramitación se realizó conforme al Decreto 75/2023, de 19 de mayo, aprobado en la anterior legislatura, es decir, en la del Botànic, cuando precisamente Compromís ostentaba la Conselleria de Educación a través de Raquel Tamarit. "No tenemos nada que esconder porque no hay nada irregular", afirma el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo.

Además, desde el ejecutivo autonómico señalan que la anterior renovación de conciertos se llevó a cabo en julio 2021, bajo el mandato de Vicent Marzà en la conselleria, también de Compromís, "manteniendo un modelo de admisión segregada por sexo" pese a que la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) "era ya de obligado cumplimiento desde enero de 2021".

En total, según cálculos de Educación, el Botànic destinó 117 millones de euros "a los centros que ahora señala", a los que habría que sumar "otros 9 millones adicionales derivados de la retirada irregular del concierto de Bachillerato a determinados centros", y aseguran que "no existe ninguna inquietud sobre el examen" que el Tribunal de Cuentas deberá realizar ante la denuncia de Compromís.