Concentración frente al Hospital de Alicante ante la "situación límite" de la sanidad pública

El sindicato UGT Serveis Públics del País Valencià ha convocado este martes concentraciones frente a algunos de los principales hospitales de la Comunidad Valenciana, entre ellos el Universitario Doctor Balmis de Alicante, para denunciar la situación límite que atraviesan las plantillas y lo que consideran deterioro continuado del sistema sanitario público.

El sindicato alerta de que, lejos de corregirse, los problemas se han agravado en el último año, con un impacto directo tanto en las condiciones laborales del personal como en la calidad asistencial que recibe la ciudadanía.

Incumplimientos

UGT denuncia el incumplimiento de acuerdos por parte de la Conselleria de Sanidad y la ausencia de respuestas eficaces ante cuestiones que afectan de forma estructural al funcionamiento del sistema. "Desde 2022 siguen pendientes compromisos adquiridos que no se han materializado, mientras la presión asistencial, la falta de personal y la sobrecarga de trabajo continúan creciendo", señalan.

A esta situación se suma "la excesiva burocracia, las dificultades para poner en marcha programas que reduzcan las demoras, el aumento de las listas de espera y la aprobación de decretos sin una negociación real y efectiva".

Concentración de trabajadores y sindicalistas este martes ante el Hospital de Alicante / Héctor Fuentes

Listas de espera

"Todo ello está provocando un deterioro progresivo de las condiciones laborales y un profundo malestar entre el colectivo de profesionales de la salud que sostienen cada día la sanidad pública con esfuerzo, responsabilidad y profesionalidad", asegura la misma fuente. Sin olvidar el de los pacientes que sufren las demoras.

UGT exige el cumplimiento inmediato de los acuerdos ya firmados y la apertura de una negociación efectiva que permita dar respuesta a las principales reivindicaciones del personal.

Aumento de plantillas

Entre ellas, el sindicato reclama la adecuada clasificación profesional del personal técnico medio y superior, la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas semanales, el incremento de plantillas para aliviar la sobrecarga asistencial y la retirada de decretos y medidas no negociadas.

Para UGT es inaceptable que la Conselleria de Sanidad siga adoptando decisiones sin consenso con los agentes sociales y sin atender una realidad cada vez más insostenible en los centros sanitarios.

Por ello, el sindicato ha iniciado estas movilizaciones para exigir "soluciones reales, respeto a la negociación colectiva y el cumplimiento efectivo de los compromisos pendientes".