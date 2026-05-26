El curioso caso de Benidoleig, el pueblo con 7.543 vehículos y solo 834 conductores

La provincia de Alicante tiene más vehículos que nunca circulando, aparcados o censados en sus municipios. Según los datos municipales de 2025 facilitados por la Dirección General de Tráfico, el parque móvil alicantino alcanza los 1.630.343 vehículos, una cifra que deja una fotografía muy clara: el coche sigue siendo una pieza central de la vida diaria en la provincia.

El dato impresiona más si se compara con la población. Alicante suma 2.033.566 habitantes y 1.166.685 conductores censados, lo que equivale a unos 802 vehículos por cada 1.000 habitantes.

Alicante, Elche, Orihuela y Torrevieja concentran el gran volumen

El municipio con más vehículos es Alicante, con 244.403, seguido de Elche, con 173.484. Por detrás aparecen Orihuela, con 89.477, y Torrevieja, con 77.750.

La lista continúa con Benidorm, que suma 55.059 vehículos, San Vicente del Raspeig, con 45.459, y Dénia, con 42.609. También destacan Alcoy, Elda y Xàbia, que superan o rozan ampliamente los 30.000 vehículos censados.

Más de un millón de turismos y más de 200.000 motos

El turismo sigue siendo el vehículo dominante en Alicante. La provincia cuenta con 1.112.366 turismos, frente a 206.515 motocicletas, 95.660 furgonetas y 92.308 camiones.

El parque móvil supera en varios municipios de la provincia a su número de habitantes. / Agencias

En motos, la capital vuelve a liderar con 38.392 motocicletas, por delante de Elche, con 22.204, y Benidorm, con 10.614. También tienen un peso importante Torrevieja, San Vicente, Dénia, Orihuela, La Vila Joiosa, Alcoy y Altea.

El curioso caso de los municipios con muchísimos más vehículos que vecinos

Al mirar la relación entre vehículos y población aparecen datos llamativos. Benidoleig destaca de forma muy clara, con 7.543 vehículos para 1.274 habitantes , una cifra anómala que dispara la ratio municipal. También sobresalen Finestrat, con 16.073 vehículos para 9.980 vecinos, y municipios como Benissa, Teulada, El Poble Nou de Benitatxell, Relleu o Tibi, donde el parque móvil pesa mucho más que en las grandes ciudades.

En el extremo contrario aparecen municipios urbanos como Alicante, Alcoy, Elda, Santa Pola, Villena o Elche, donde la ratio de vehículos por habitante es más contenida pese al gran volumen total.

Localidades con más parque móvil que habitantes

Benidoleig: Es el caso más extremo, con 7.543 vehículos para una población de solo 1.274 personas , de las cuales conducen 834.

Es el caso más extremo, con para una población de solo , de las cuales conducen 834. Finestrat: Cuenta con un parque de 16.073 vehículos frente a una población de 9.980 habitantes .

Cuenta con un parque de frente a una población de . Benissa: Registra 15.446 vehículos y una población de 12.524 habitantes .

Registra y una población de . Altea: Tiene 25.843 vehículos para una población de 24.731 personas .

Tiene para una población de . Orihuela: Incluso en municipios grandes ocurre esto; tiene 89.477 vehículos y 84.279 habitantes.

También se observa esta tendencia en muchas otras localidades, por ejemplo:

Algorfa: 4.170 vehículos vs. 3.749 habitantes.

4.170 vehículos vs. 3.749 habitantes. Algueña: 1.768 vehículos vs. 1.327 habitantes.

1.768 vehículos vs. 1.327 habitantes. Teulada: 15.262 vehículos vs. 12.932 habitantes.

15.262 vehículos vs. 12.932 habitantes. Rojales: 18.591 vehículos vs. 17.488 habitantes.

18.591 vehículos vs. 17.488 habitantes. Daya Nueva: 2.171 vehículos vs. 1.882 habitantes.

2.171 vehículos vs. 1.882 habitantes. Llíber: 1.223 vehículos vs. 952 habitantes.

1.223 vehículos vs. 952 habitantes. Fageca: 241 vehículos vs. 100 habitantes.

241 vehículos vs. 100 habitantes. Famorca: 71 vehículos vs. 44 habitantes.

71 vehículos vs. 44 habitantes. Alcoleja: 224 vehículos vs. 186 habitantes.

Casos como el de Benidoleig no reflejan que haya miles de coches “circulando” realmente por el municipio, sino un fenómeno administrativo y fiscal. Cuando aparecen ratios tan desproporcionadas —7.543 vehículos para 1.274 habitantes— normalmente hay detrás alguna de estas explicaciones:

Empresas de renting, flotas o alquiler domiciliadas allí fiscalmente.

domiciliadas allí fiscalmente. Gestorías o sociedades que matriculan vehículos en un municipio concreto.

que matriculan vehículos en un municipio concreto. Ventajas fiscales o administrativas vinculadas al impuesto de circulación.

vinculadas al impuesto de circulación. Direcciones sociales usadas para registrar grandes volúmenes de vehículos.

usadas para registrar grandes volúmenes de vehículos. O incluso actividad relacionada con compraventa, importación o distribución.

Es algo que ocurre en otros puntos de España. Hay municipios pequeños que aparecen de repente con cifras enormes de vehículos porque una empresa concentra allí miles de matriculaciones aunque los coches operen por todo el país.

La transición eléctrica avanza, pero sigue siendo minoritaria

El parque electrificado todavía representa una parte pequeña del total. En la provincia hay 19.306 vehículos electrificados, frente a 890.873 de gasolina y 693.955 diésel.

Coches eléctricos / Europa Press

Alicante capital lidera también este apartado, con 4.259 vehículos electrificados, seguida de Elche, con 2.073. Por detrás aparecen Finestrat, Orihuela, Torrevieja, Benidorm, San Vicente, Dénia, Mutxamel y Xàbia.

El dato deja una conclusión clara: la electrificación crece, pero el parque móvil alicantino sigue estando dominado por gasolina y diésel.

Casi 400.000 vehículos sin distintivo ambiental

Otro dato relevante es el de los distintivos ambientales. La provincia suma 399.275 vehículos sin distintivo, frente a 664.389 con etiqueta C, 437.124 con etiqueta B, 82.034 ECO y 29.977 con etiqueta 0.

La capital concentra 53.868 vehículos sin distintivo, seguida de Elche, con 41.224, y Orihuela, con 20.803. Torrevieja, Benidorm, Alcoy, Elda, San Vicente y Dénia también aparecen entre los municipios con más vehículos antiguos o sin etiqueta.

El mapa municipal muestra así una provincia muy motorizada, con un fuerte peso de las grandes ciudades, pero también con municipios turísticos y residenciales donde el coche tiene una presencia desproporcionada. Alicante avanza hacia una movilidad más moderna, pero los datos dejan claro que la transición será larga: hay muchos vehículos, muchos turismos y todavía demasiados coches antiguos en circulación.