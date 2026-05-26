El Consell desvela su última oferta para bajar las ratios sin convencer a los sindicatos

La negociación para tratar de desactivar la huelga de profesores en su décimo segundo día comenzó este martes con una aclaración clave por parte de la Conselleria de Educación respecto a la mejora salarial ofrecida a los docentes.

El secretario autonómico Daniel McEvoy ha querido matizar cómo quedará la subida a la que se ha comprometido el Consell y que ya ha firmado con dos de los tres sindicatos (CSIF y ANPE): "la revisión en 2028 de acuerdo al IPC, se hará sobre el total de los 200 euros y no sobre los últimos 50 euros que se subirán ese año, atendiendo así a la petición de las organizaciones sindicales".

El responsable educativo ha resuelto una incógnita importante para el profesorado, ya que los sindicatos que se opusieron este lunes a apoyar el acuerdo habían interpretado de manera errónea que en enero de 2028 el aumento previsto de 50 euros brutos mensuales, y no el total del complemento autonómico, iba a estar condicionado a la inflación. Era una duda que STEPV, UGT y CC OO querían aclarar nada más arrancar la reunión ante la "ambigüedad" del documento autonómico presentado este lunes.

De este modo, el acuerdo que se ha firmado con el 30% de la representación sindical, implica lo siguiente: una subida salarial de 200 euros mensuales en tres años (75 euros en 2026, 75 en 2027 y 50 en 2028), con la novedad de que en 2028 podría ser mayor debido a la subida del IPC. Además de seis días de libre disposición para el profesorado y derecho a la desconexión digital.

Sin embargo, este matiz, lejos de rebajar la tensión, ha acabado elevando la temperatura de la sala de negociaciones, tal y como han transmitido organizaciones sindicales allí presentes. Y es que el secretario autonómico ha ofrecido a los tres sindicatos que se opusieron a adherirse al acuerdo o a denunciarlo si lo consideran oportuno.

STEPV ha exigido el acta de la reunión del lunes porque "cualquier negociación se ha de basar en el principio de buena fe" y ha asegurado que ha perdido la "confianza sobre una negociación justa. UGT ha tachado de "grave" cambiar las reglas del juego un día después y "firmar una cosa diferente a la tratada en la negociación".

Y es que la nota de prensa difundida por la propia Administración autonómica también recogía lo que habían entendido los sindicatos opuestos a firmar.: “El acuerdo recoge la cantidad junto al compromiso de revisión de los últimos 50 euros para 2028, lo que los sitúa entre los mejor pagados de España”.

Ratios

Tras la parte económica, la negociación se ha adentrado en las ratios y la conselleria ha presentado su nueva oferta. La propuesta de la conselleria plantea una reducción progresiva de las ratios máximas de alumnado por aula entre los cursos 2027/2028 y 2031/2032. En Infantil, el primer ciclo anuncia 18 alumnos por clase en 2 y 3 años a partir del curso 27-28 y de 22 en el grupo de 3 años, mientras que en el segundo ciclo la reducción sería gradual: en 4 años se pasaría de 25 alumnos en el 27/28 a 22 en 29/29, y en 5 años de 25 a 22 a partir del 29-30. En Primaria todos los cursos se quedarían como ahora en 25 alumnos por aula, excepto para el primer curso que se rebajaría a 22 escolares en el 30/31.

En la ESO, primero pasaría de 29 alumnos en 28/29 a 26 en el 31/32; segundo bajaría de 30 a 27; 3º de 30 a 28; y 4º de 30 a 29. En Bachillerato, primero descendería de 34 alumnos en 29/30, a 33 en 30/31 y a 32 en 31/32. En segundo bajaría de 35 a 34 alumnos por aula en el 30/31 y a 33 en el 31/32. El documento añade que estas medidas estarán condicionadas a la disponibilidad presupuestaria y prevé seguir negociando posibles reducciones adicionales mediante mesas de trabajo.

La nueva propuesta de Educación sobre las ratios en la negociación del décimo segundo día de huelga / INFORMACIÓN

Actualmente, las ratios máximas generales por aula en la Comunidad Valenciana son de 20 a 25 alumnos en Infantil, 25 en Primaria, 30 en ESO y 35 en Bachillerato. Sin embargo, estas cifras varían dependiendo de los acuerdos sindicales y del municipio, existiendo unidades reducidas.

El secretario autonómico ha insistido en que el anteproyecto de ley del Ministerio establece 22 primaria y 25 secundaria máximo, todos implementado para el curso 31-32. Sin embargo los sindicatos han asegurado que la nueva propuesta aumenta las ratios respecto a la normativa estatal y que está lejos de lo que había demandado la plataforma reivindicativa de la huelga.

Este lunes, en su contraoferta, STEPV, CC OO y UGT pidieron una reducción progresiva de las ratios en todas las etapas educativas, que empezaría en el curso 27-28 y que acabaría de culminarse en el 29-30, para lograr que las clases de Infantil tengan un máximo de 15 alumnos, mientras que las de Primaria, ESO y Bachillerato, un máximo de 20.

Según el CSIF, Educación ha insistido en que la bajada de ratios de aquí se producirá con independencia del Ministerio, con los fondos propios de la Generalitat, y que igual que en el tema salarial, ha dicho que han llegado al máximo con fondos propios. Además, ha anunciado que van a aumentar el presupuesto en Educación situándose entre las tres primeras comunidades de España.

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