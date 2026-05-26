Educación
Educación avisa de que habrá sanciones para los profesores que se nieguen a corregir los exámenes de Selectividad
La conselleria asegura que habrá suplentes si la plantilla se ve afectada por la huelga y que poner las notas es "de obligado cumplimiento" para los tribunales
Ante la amenaza de una asamblea de 250 profesores correctores de Selectividad de no poner las notas de los exámenes si no hay un acuerdo "digno" para atender las reivindicaciones de los docentes, la Conselleria de Educación ha respondido con el aviso de posibles sanciones, además de garantizar la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad con el calendario previsto.
"La conselleria recuerda que el compromiso de corrección de la prueba para aquellos docentes que se han prestado voluntarios es de obligado cumplimiento. En caso contrario, se podrían expedir sanciones que impedirían volver a formar parte del tribunal, al tratarse de una cuestión voluntaria", ha dejado claro el departamento de Carmen Ortí, tras el comunicado emitido a primera hora de este martes por parte del profesorado y tras la incertidumbre generada en el alumnado.
Los exámenes se celebrarán, en su primera convocatoria ordinaria, del 2 al 4 de junio en las cinco universidades públicas. El cuerpo de 1.500 profesores voluntarios correctores de las pruebas se encargará de la correcta evaluación de los documentos, según Educación, que ha apuntado a que en caso de que la plantilla de correctores se vea afectada por cuestiones derivadas de la huelga educativa, será cumplimentada con profesores suplentes o profesores universitarios.
La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha hecho un llamamiento a la calma a cada familia que en las próximas semanas afrontará una prueba clave para el desarrollo profesional de sus hijos: "Esta conselleria va a estar al lado de cada familia valenciana que pueda verse afectada. Lo hemos hecho desde el principio, asegurando unos servicios mínimos avalados por el TSJCV que garantizaban una evaluación objetiva, y vamos a seguir haciéndolo". Esos servicios mínimos obligaron al profesorado de segundo de Bachillerato en su totalidad a estar presente en las evaluaciones, pese a la huelga, con tal de no perjudicar a los estudiantes que se presentan a Selectividad.
Medidas preventivas
Como medida preventiva, y en la línea de garantizar la evaluación de los estudiantes que afrontan las pruebas, la comisión gestora de la PAU anticipará la constitución de los tribunales, como máximo, para este viernes, 29 de mayo. Una medida similar a la que ya se adoptó con anterioridad por las circunstancias sobrevenidas por el covid, según la conselleria.
La secretaria autonómica de Universidades y presidenta de la Comisión Gestora de la PAU ha subrayado que la administración dispone de todos los mecanismos necesarios para garantizar una evaluación justa, con los criterios de equidad, y con la integridad que merece el alumnado valenciano: "El futuro de los hijos no puede quedar supeditado a ningún conflicto sindical. Las familias valencianas tienen derecho a que esas pruebas se celebren en condiciones de equidad. Y así va a ser".
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