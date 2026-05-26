EE UU premia al doctor Enrique de Madaria por los resultados de su investigación que cambia el tratamiento de la pancreatitis

El doctor Enrique de Madaria, especialista en Aparato Digestivo en el Hospital General de Alicante, subdirector científico del Instituto de Investigación Sanitaria Isabial y nuevo premio Balmis del Rotary Club Alicante por sus investigaciones sobre páncreas, acaba de recibir en Estados Unidos un galardón por los resultados de su investigación Waterland, que ha durado cuatro años, y que cambia el tratamiento de la pancreatitis.

La distinción recibida en EE UU por De Madaria, que en 2024 se convirtió en el primer español elegido mejor investigador en Digestivo de Europa, es el equivalente al Nobel en Medicina Gástrica. El especialista ha presentado los resultados del ensayo Waterland en el congreso norteamericano de gastroenterología "Digestive Disease Week 2026", celebrado en Chicago. Este congreso, considerado el encuentro científico más importante a nivel mundial en el ámbito digestivo, ha reconocido su estudio como uno de los seis trabajos más relevantes a nivel internacional en gastroenterología.

El doctor Enrique de Madaria, con sueros que se utilizan para el tratamiento de la pancreatitis / INFORMACIÓN

El citado ensayo clínico internacional, liderado por Isabial, es el que mayor número de pacientes y países participantes ha reclutado hasta la fecha sobre pancreatitis aguda. La investigación se ha centrado en la fluidoterapia, uno de los tratamientos fundamentales durante las primeras horas de ingreso de estos pacientes, basado en la administración de líquidos intravenosos para mantener una buena hidratación y que los órganos funcionen correctamente.

El congreso celebrado en Chicago es considerado el encuentro científico más importante a nivel mundial en el ámbito digestivo

Fluidoterapia

El ensayo clínico ha comparado la eficacia de los dos fluidos más utilizados en hospitales de todo el mundo para el manejo de la citada patología: el suero salino fisiológico y el ringer lactato, una solución intravenosa isotónica que se utiliza habitualmente en Medicina para reponer líquidos y restaurar el equilibrio electrolítico. Los resultados de Waterland han demostrado que no existen diferencias clínicas relevantes entre ambos fluidos para el tratamiento de esta patología, en aspectos como la intensidad del dolor, la duración del ingreso hospitalario, la aparición de complicaciones locales, el fallo orgánico o la mortalidad.

Según ha señalado De Madaria, “aunque el estudio sí ha observado pequeñas ventajas biológicas asociadas al uso de ringer lactato, como una menor acidosis en sangre y una reducción de marcadores inflamatorios, estas diferencias no se traducen en una mejora significativa de la evolución clínica de los pacientes”. Por lo tanto, los resultados han demostrado que no existen diferencias clínicas relevantes entre ambos fluidos, lo que obligará a reconsiderar las recomendaciones actuales de las guías clínicas internacionales sobre fluidoterapia en pancreatitis aguda, que sitúan al citado fármaco como el fluido de elección por su potencial capacidad para mejorar la evolución de los pacientes, así como la práctica clínica.

Es el ensayo clínico internacional con mayor número de participantes realizado en pancreatitis aguda hasta la fecha y el más internacional Enrique de Madaria — Médico

47 países

El ensayo, coordinado por el doctor, subdirector científico para proyectos de Isabial y gastroenterólogo del servicio de Aparato Digestivo del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, ha implicado a cerca de 800 pacientes de 47 centros hospitalarios de 18 países de los cinco continentes, entre ellos Australia, China, India, Pakistán, Estados Unidos y distintos países europeos, africanos y latinoamericanos. "Con cerca de 800 pacientes reclutados, es el ensayo clínico internacional con mayor número de participantes realizado en pancreatitis aguda hasta la fecha y el más internacional”, destaca el doctor.

Iniciado en 2022, ha supuesto cuatro años de trabajo continuado desde su diseño y puesta en marcha hasta la actual fase de publicación científica. Uno de los principales hitos del proyecto ha sido completar el reclutamiento de tantos pacientes en año y medio, "un logro sin precedentes en pancreatitis aguda en un ensayo clínico internacional de estas características y dimensión”.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

240.000 euros recaudados en la Carrera contra el Cáncer de Páncreas para financiar investigaciones nacionales Ya se conocen los proyectos ganadores de la beca Carmen Delgado-Miguel Pérez-Mateo en su undécima edición, gracias a lo que se recauda en la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, que nació hace una década impulsada por el doctor De Madaria y que ha dado el salto nacional e internacional. El jurado, compuesto por investigadores y doctores expertos en pancreatología y miembros de la Asociación Española de Pancreatología, la de Gastroenterología y de la Asociación Cáncer de Pancreas, han seleccionado los proyectos ganadores de esta edición entre 27 propuestas. La beca clínica, que obtiene 120.000 euros, es para Jesús María Urman Fernández, del Hospital Universitario de Navarra, por su proyecto "Utilidad de la biopsia líquida en bilis (BIOLIBI) como nueva herramienta para el diagnóstico molecular y manejo de pacientes con cáncer de páncreas con estenosis biliar.” La beca de investigación básica, dotada con la misma cantidad, es para Juan Dubrot Armendáriz, de Cima – Universidad de Navarra, por su proyecto "Inmunoterapia génica personalizada basada en AAVs para el tratamiento del cáncer de páncreas". El jurado destaca la calidad de los trabajos presentados que "refleja el enorme compromiso de la comunidad investigadora con el avance" frente al tumor.

Reclutamiento

El investigador ha subrayado la implicación del equipo multidisciplinar que trabaja en el Hospital de Alicante. Especialmente ha resultado fundamental la implicación de los residentes, el personal de enfermería y profesionales de la Unidad Biliopancreática, cuya colaboración ha sido esencial para el reclutamiento y seguimiento clínico de los enfermos.

La coordinación internacional del proyecto ha estado liderada por la farmacéutica Alicia Vaillo, responsable de la gestión, seguimiento y comunicación entre todos los centros colaboradores, que ha garantizado la homogeneidad del protocolo y el ritmo de inclusión de pacientes que ha permitido culminar con éxito este ensayo internacional.