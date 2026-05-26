Recetas de entidades sociales para plantar cara a la pobreza, un fenómeno creciente en Alicante

La pobreza en Alicante requiere soluciones que no se demoren más. Así, al menos, lo consideran las entidades que este lunes participaron en la jornada “Voces por la inclusión”, organizada por la Plataforma contra la Pobreza, la Exclusión y la Desigualdad Social en Alicante y celebrada en la Sede Universitaria de la calle Ramón y Cajal.

A raíz de las conclusiones sacadas de entrevistas mantenidas por parte de la plataforma con diferentes asociaciones que trabajan sobre el terreno para erradicar este fenómeno adverso, que se ha multiplicado hasta ubicar a casi la mitad de los ciudadanos de Alicante en los barrios más desfavorecidos, Arquitectura Sin Fronteras, la Asociación de Vecinos de las Carolinas Bajas, la Fundación Cepaim (Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes) o la Red de Entidades para la Atención a Personas sin Hogar de Alicante (Reapsha), entre otras entidades, han hecho propuestas para plantar cara a la situación después de haber mantenido diversos encuentros.

En Alicante la pobreza acabará siendo, si no lo es ya, el principal problema estructural de la ciudad Kike Romá — Plataforma contra la Pobreza

Además, las entidades denuncian que Alicante “atraviesa un proceso de transformación por la especulación inmobiliaria, la gentrificación y un modelo económico excesivamente dependiente del turismo estacional y precario”, que repercutiría en aspectos como “el aumento descontrolado del precio del alquiler y la vivienda”, la “expulsión de jóvenes y familias de sus barrios”, la “proliferación de infraviviendas y situaciones de hacinamiento”, la “falta de vivienda pública y social”, el “aumento de personas en situación de sinhogarismo” o “las dificultades de acceso al empadronamiento para personas vulnerables”.

Hay que estar al servicio de la ciudadanía para construir respuestas desde los propios barrios Daniel Millor — Arquitectura sin Fronteras

Más voces

Uno los participantes en la mesa, Daniel Millor, coordinador del programa Asertos y miembro de Arquitectura sin Fronteras, se refería a “la magnitud de la vulnerabilidad urbana en Alicante” a partir de datos recientes. Tras reflejar datos de los principales indicadores relacionados con renta, desempleo, calidad de la vivienda y desigualdad territorial, concluía que “la vulnerabilidad urbana no es solo una cuestión urbanística o económica: es también una cuestión de salud pública, de derechos y de dignidad”.

Hace falta más coordinación entre administraciones y entidades sociales María Núñez — Cáritas

En este aspecto, defendía “abordar esta realidad como un reto sistémico”, que según él “no puede resolverse desde miradas sectoriales ni desde soluciones diseñadas exclusivamente desde los despachos”. Por tanto, se necesitarían “enfoques intersectoriales e interdisciplinares, capaces de conectar urbanismo, salud, educación, empleo, vivienda y acción comunitaria”.

Con una idea similar asistía al acto María Núñez, educadora social de Cáritas, entidad integrada en Reapsha, que pedía “coordinación entre administraciones y entidades sociales” y ha anunciado la propuesta de “una mesa de trabajo sobre la exclusión residencial”.

Desde Cáritas alertan de realidades “preocupantes” como “el aumento del número de personas durmiendo en la calle o en alojamientos inestables”, la “dificultad extrema de acceso a una vivienda asequible”, la “cronificación de situaciones de exclusión social”, la “mayor presencia de jóvenes, mujeres y familias en situación de vulnerabilidad”, el “incremento de problemas de salud mental y adicciones asociados a procesos de exclusión”, la “sobrecarga de los recursos sociales y habitacionales existentes” o la “excesiva burocratización” de los procesos para hacer frente a la pobreza de la mano con la administración.

Es necesario dar alojamiento con perfil bajo y sin grandes requisitos de supervisión Vanesa de la Cueva — ASTI

Otra de las entidades integradas en Reapsha, ASTI, la Asociación de Solidaridad con los Trabajadores Migrantes, también participó a través de Vanesa de la Cueva, que apostó por el modelo “housing first” para “dar alojamiento con perfil bajo y sin grandes requisitos de supervisión” con la finalidad de que las personas sin hogar dispongan de uno sin grandes trabas y, “a partir de ahí, que puedan acceder a recursos, al empadronamiento”.

Por último, Joaquín Graciá, de la Asociación de Vecinos Carolinas Bajas-Palmeretes, ha aportado una mirada desde su barrio y ha apostado por “combatir el discurso que convierte la pobreza en algo pernicioso” y proponer, de esta manera, que la pobreza “se acompañe con recursos y medidas adecuadas” desde la administración y desde la sociedad.

Faltan centros públicos de día con gestión directa y centros sociales en general Joaquín Gracía — AVV Carolinas Bajas-Palmeretes

Por último, Kike Romá, portavoz de la Plataforma contra la Pobreza, relata que “en el último tiempo están apareciendo indicadores en publicaciones sociológicas y urbanísticas que apuntan a que en Alicante la pobreza acabará siendo, si no lo es ya, el principal problema estructural de la ciudad”.