Óbito
Fallece en Alicante el doctor José López Gálvez a los 77 años de edad
La provincia pierde al investigador, ginecólogo y un referente a nivel nacional en reproducción asistida
El doctor José López Gálvez, referente en reproducción asistida en Alicante, ha fallecido a los 77 años de edad. La capilla ardiente se abrirá en el Tanatorio La Siempreviva a partir de esta tarde. Este médico era titulado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia, y durante su carrera profesional destacó como uno de los referentes de la reproducción asistida y ocupó diversos puestos de responsabilidad.
A lo largo de los años fue director de la Unidad de Reproducción en la Clínica Vistahermosa; director del Programa de Conferencias Especiales en Biomedicina Reproductiva de la Clínica Vistahermosa; y director Gerente del Grupo de Unidades de Reproducción formado por 16 centros de reproducción asistida en diferentes puntos de España, y dos más en México y Nicaragua.
Química
El doctor también fue miembro colaborador del Centro de Investigación Operativa en la Universidad Miguel Hernández, Elche y del Departamento de Química Física de la Universidad de Alicante.
López Gálvez, nacido el 22 de abril de 1949, combinó su actividad profesional con labores docentes para futuros médicos, así pues, fue el director del Curso de Especialista Universitario en Reproducción Humana y Biología en la Universidad Miguel Hernández.
Congresos
Además, participó en la organización de numerosos congresos y cursos de reproducción, además de aportar su saber y experiencia al sector médico a través de artículos y publicaciones sobre ginecología y reproducción.
Deja viuda, María Jesús Arias, vicepresidenta del grupo Vectalia, y era padre de tres hijos.
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