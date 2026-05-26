El interventor urge a Barcala a cubrir los puestos vacantes de secretario y contable en el Ayuntamiento de Alicante

Las carencias del Ayuntamiento de Alicante se han visto reflejadas en el informe que ha emitido el departamento de Intervención, encargado de supervisar la gestión económica, financiera y presupuestaria del Consistorio. El responsable municipal ha subrayado, un año más, aspectos que considera mejorables o que cuyo funcionamiento directamente pone en duda desde una perspectiva crítica, poniendo el foco en los déficits de la plantilla y en la gestión de las cuentas. El informe pasará por el pleno municipal de este jueves.

Uno de los puntos tratados es la continuidad de la condición vacante en dos puestos clave del Ayuntamiento, de los cinco existentes en esta categoría: el del responsable de Contabilidad y el del secretario municipal. Ambos deben ser cubiertos por funcionarios con habilitación de carácter nacional. Especialmente llamativa es la situación del vicesecretario, Germán Pascual, autor de informes clave (y polémicos) en el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus, que ocupa de manera accidental el cargo desde 2008 pese a que la normativa vigente otorga a los alcaldes un plazo máximo de tres meses para ofertar el puesto y cubrirlo por la vía de libre designación.

La otra plaza pendiente de cubrir es la del responsable de Contabilidad, creada en 2024, y el informe también alerta de “la limitación en la cualificación del personal que merma la capacidad de gestión del Ayuntamiento”, refiriéndose concretamente a los servicios de la Policía Local y de Bomberos, que “no cuentan con ningún funcionario de administración general con un nivel superior al C”.

"No puede olvidarse..."

De hecho, el informe subraya "que no puede olvidarse el déficit de personal cualificado que se manifiesta con la acumulación de funciones tales como la Secretaría del Pleno y el Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno, la lntervención General y la Contabilidad, la Tesorería y el Servicio de Recogida y Tratamiento de Residuos, la Oficina Presupuestaria y Economía y Hacienda sirve, en parte, para dar explicación al volumen de servicios que se prestan con los contratos vencidos".

De hecho, el interventor urge implementar "procedimientos de planificación y" gestión que "garanticen" el inicio de la tramitación de los expedientes de contratación con antelación suficiente (al menos seis meses) a la finalización de los contratos, con el "fin de evitar la ejecución de gastos sin cobertura contractural".

Y es que el interventor va más allá y señala problemas generalizados en otras áreas. Por ejemplo, hace hincapié en la situación de la Tesorería “por las bajas de su titular y del técnico medio jefe de caja, ambos por enfermedad”, resuelta con el nombramiento como “tesorero accidental” a un funcionario “que acumula las funciones de jefe del Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos”, según recoge el informe de 2025.

También preocupa “la pérdida de personal cualificado” que “ha obligado a redirigir recursos a la elaboración de la liquidación del presupuesto” y, en consecuencia, a “abandonar o restringir proyectos como la contabilidad de costes y el control del registro de facturas”. En este sentido, advierte de que “no podría estar lejos el momento en el que el Ayuntamiento de Alicante pueda incumplir el deber de rendir cuentas en plazo”.

Ni plan de subvenciones ni transparencia

Otro de los problemas puestos de manifiesto (y recurrente en los últimos años) tiene relación con la ausencia de un plan estratégico de subvenciones, que repercute en la disconformidad en la totalidad de los expedientes de fiscalización, es decir, los que tienen como objetivo garantizar la legalidad de los trámites.

Este aspecto ha sido abordado en el Ayuntamiento a través de un proyecto de ordenanza que fue a pleno el pasado 26 de marzo por exigencia de Vox a cambio de apoyar los presupuestos de esta anualidad. El argumento de los ultras para justificar esta iniciativa fue el de impedir que los fondos públicos “acaben en manos de chiringuitos”.

A su vez, el interventor critica que el Ayuntamiento “no sigue la recomendación del Tribunal de Cuentas” sobre “la conveniencia de aprobación de los reconocimientos extrajudiciales del crédito” por el pleno aprobándolos, en su lugar, en Junta de Gobierno Local y, en algunos casos, fuera del orden del día, es decir, por vía de urgencia. Este procedimiento permite pagar facturas o deudas a proveedores que se quedaron fuera del presupuesto, y abordarlo en espacios ajenos al pleno desembocaría en “una limitación al principio de transparencia”.

El interventor advierte de que "no podría estar lejos el momento en el que el Ayuntamiento de Alicante pueda incumplir el deber de rendir cuentas en plazo"

También en el ámbito de la fiscalización, los expedientes que tienen que ver con la asesoría jurídica para defensa en tribunales tienen en su mayor parte (52,17 %) resultado de disconformidad por incumplimiento legal en relación con el fraccionamiento de los contratos de defensa legal en tribunales.

Aun en materia de fraccionamiento, en el caso de los informes sobre resoluciones contrarias a reparos, que detallan las decisiones políticas que esquivan las advertencias de posibles irregularidades por parte de intervención, el Ayuntamiento no resolvió las discrepancias, lo que también generó perjuicios a la máxima institución municipal, según el alto funcionario.

Más control financiero

No acaban aquí los reproches sobre contratación, ya que en el ámbito del control financiero, a la hora de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y de las directrices internas que rigen la tramitación de los expedientes de estos contratos, se detectan diversos problemas técnicos que repercuten en el control interno para cumplir con la normativa, en la ausencia de un procedimiento interno de tramitación unificado para todo el Ayuntamiento o en el hecho de que no se registre la totalidad de estos contratos en la plataforma de contratación.

A ello se suma la “deficiente planificación de los ingresos y gastos”, que deriva en “un elevado número e importe de modificaciones de crédito y en un bajo porcentaje de ejecución”. En cuanto a la ejecución del gasto, 2025 fue el mejor año de Luis Barcala desde que es alcalde, con una ejecución del 76,42 %, la más elevada de su carrera si se exceptúa la de 2018 (83,59 %), teniendo en cuenta que aquel año el actual alcalde ocupó el cargo en el mes de abril. Los datos, eso sí, son provisionales, según el propio interventor.

Falta de medios y de planificación

Por otra parte, ante la “falta de medios técnicos” constantemente citada por el interventor, el informe recoge ejemplos como “la necesidad de recurrir al jefe de Informática para elaborar el presupuesto” en la oficina presupuestaria, mientras que también se lamenta que el 15 % de los funcionarios son interinos y el 14,2 % vacantes cuando la ley establece que debe estar por debajo del 8 %.

Noticias relacionadas

La ausencia de planificación es otro aspecto a destacar, y el alto funcionario pide iniciar trámites de formación del presupuesto con antelación para que las cuentas entren en vigor el 1 de enero del año correspondiente, lo que no sucede desde 2015. Por último, y en relación con la situación generalizada en el Consistorio, en el informe también se critica que la máxima institución municipal asuma competencias de la Generalitat “en materia de enseñanza y servicios sociales”, en relación con el plan Edificant o con el Contrato Programa de Servicios Sociales. En ambos casos el Ayuntamiento “obtiene recursos que cubren solo los costes directos y consecuentemente inclinan la gestión financiera al déficit”, ya que la institución local “tiene que soportar los costes directos que la comunidad autónoma ahorra”.