Maquillarse, cortar el pan, tocar la guitarra: una nueva prótesis modular de brazo impresa en 3D en Alicante facilita tareas cotidianas

La Unidad Mixta de Investigación en Diseño y Fabricación Biomédica (BioFab), compuesta por investigadores de la Universidad de Alicante (UA) y del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), ha desarrollado una nueva prótesis multifuncional y personalizable de miembro superior destinada a personas con ausencia total del brazo o de la articulación del codo.

La innovación, que ya ha sido validada por usuarios, permite realizar tareas cotidianas de forma autónoma. En concreto, el equipo ha apostado por un diseño modular fabricado mediante impresión 3D que busca mejorar la autonomía y la comodidad a un bajo coste.

El dispositivo permite intercambiar diferentes accesorios o gadgets según la actividad que vaya a realizar, por lo que facilita tareas básicas de la vida diaria como comer, vestirse, escribir o sujetar objetos, o cuestiones como cortar el pan, maquillarse o tocar la guitarra. El sistema también tiene una estructura telescópica ajustable y una cazoleta personalizada adaptada a la anatomía de cada paciente.

El dispositivo está elaborado con material flexible, lavable, biocompatible y confortable para el contacto directo con el usuario

El prototipo también ayuda a maquillarse / INFORMACIÓN

Complejidad

Uno de los principales problemas de las prótesis avanzadas actuales es su elevado coste y complejidad tecnológica. Muchos modelos incorporan sensores, motores o software específicos que elevan el precio y limitan la autonomía de los propios usuarios por la necesidad de recargas frecuentes.

Frente a ello, la solución desarrollada por el equipo de BioFab, en colaboración con la asociación universitaria Artefactos, apuesta por un sistema mecánico simple, ligero y funcional, sin tornillería externa y con módulos fácilmente intercambiables que no requieren herramientas adicionales, según informan tanto la UA como Isabial.

“Nuestro objetivo es ofrecer una prótesis más versátil, adaptable y asequible, que realmente facilite la autonomía en el día a día y priorice las necesidades reales de los usuarios”, explica el director científico de BioFab e ingeniero de la UA, Javier Esclapés.

Cortando pan con la ayuda del prototipo / INFORMACIÓN

Lavable

Entre las ventajas de este innovador diseño, la cazoleta está fabricada con un material flexible, lavable, biocompatible y confortable para el contacto directo con el usuario, aspecto que garantiza un ajuste ergonómico y adecuado durante su uso prolongado.

El cuerpo del dispositivo se imprime del material que más se ajusta a la funcionalidad que va a desarrollar. Por ejemplo, en el caso del módulo para cocinar de manera autónoma, es de un material rígido, resistente al impacto y con alta tolerancia al calor para facilitar la limpieza y mantener unas medidas higiénicas adecuadas.

Nuestro objetivo es ofrecer una prótesis más versátil, adaptable y asequible, que priorice las necesidades reales de los usuarios Javier Esclapés — Director científico de BioFab e ingeniero de la UA

Por otro lado, el uso de impresión 3D permite acelerar la personalización y adaptación a diferentes usuarios rápidamente, sin necesidad de moldes y con un menor coste de fabricación.

La nueva prótesis multifuncional y personalizable de miembro superior se encuentra protegida mediante solicitud de patente. El Servicio de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Alicante busca empresas del sector de los productos de apoyo y rehabilitación interesadas en colaborar en su validación industrial y futura explotación comercial mediante acuerdos de licencia.

Talleres con usuarios

Este miércoles, a las 17 horas, en el Laboratorio 3D del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de la Escuela Politécnica Superior de la UA, tendrá lugar la última sesión de un taller colaborativo en el que usuarios, familias, terapeutas e ingenieros valoran, evalúan y prueban los primeros prototipos de la prótesis. Esta iniciativa ha sido promovida por la asociación universitaria Artefactos en colaboración con BioFab, Isabial y Cocemfe Alicante.

“Para nosotros es fundamental que el usuario maneje cada componente para lograr productos realmente funcionales. Gracias a esta iniciativa seguimos impulsando el diseño de soluciones óptimas que permitan ampliar las posibilidades de una prótesis, como tocar la guitarra, comer con autonomía bimanual o manejar una moto cuidando la salud postural y psicosocial”, detalla la presidenta de Artefactos, Mercedes Llorens.