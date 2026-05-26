Munilla, obispo de Orihuela-Alicante: "El actual escándalo de corrupción política no se blanquea ni con la aparición de la Virgen María"

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha entrado de lleno en el debate sobre la próxima visita del Papa a España con una publicación en redes en la que responde a quienes consideran que el viaje podría servir para “blanquear” al Gobierno en un momento marcado por las acusaciones de corrupción.

Munilla no esquiva el tono político. Al contrario, lo eleva con una frase especialmente llamativa: “El actual escándalo de corrupción política no se blanquea —no digo ya con una visita del Papa—, sino ni siquiera con una aparición de la Virgen María”.

Una respuesta a quienes ven la visita como “inoportuna”

El obispo parte de una crítica que, según recoge en su publicación, circula entre algunos sectores: que la visita del Papa a España será inoportuna porque podría ser utilizada por el Ejecutivo como una forma de lavado de imagen.

Frente a esa lectura, Munilla enumera varios reproches. A su juicio, quienes piensan así “no conocen la obra del Espíritu Santo”, “no tienen confianza en el Papa” y esconden una falta de disposición a ser corregidos también ellos cuando su ideología se aleja del Evangelio.

El mensaje combina una defensa de la autoridad espiritual del Papa con una advertencia hacia quienes interpretan la visita únicamente en clave partidista.

“Toman por tontos a los españoles”

La parte más dura de la publicación llega cuando Munilla sostiene que quienes temen ese supuesto blanqueamiento “toman por tontos a los españoles”. Para el obispo, la visita papal no tendría capacidad para borrar un escándalo político ni para alterar la percepción pública sobre la corrupción.

Con esa idea, Munilla intenta separar dos planos: el religioso y el político. La visita del Papa, defiende, no debería leerse como un aval al Gobierno, sino como un acontecimiento eclesial con sentido propio.

Munilla anuncia que ampliará su reflexión

El obispo también avanzaba que abordaría hoy el asunto en su podcast Sexto Continente, donde previsiblemente desarrollará su postura sobre el papel del Papa, la lectura política de su visita y la relación entre fe e ideología.

La publicación vuelve a situar a Munilla en el centro de un debate público donde suele moverse con comodidad: mensajes directos, referencias religiosas claras y una lectura crítica tanto de la política como de quienes, desde dentro o fuera de la Iglesia, interpretan cada gesto en clave partidista.