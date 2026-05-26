Un nuevo retraso en la rehabilitación de bloques de Virgen del Remedio, en Alicante, inquieta a los vecinos

Desconfianza. Es lo que expresan los vecinos de los bloques a reformar en Virgen del Remedio, ante la solicitud que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, dirigida por Antonio Peral, ha hecho a la Conselleria de Vivienda, que dirige Susana Camarero, para ampliar el plazo para la rehabilitación de bloques en el barrio, uno de los más vulnerables de Alicante.

La solicitud llega después de meses en los que los vecinos del barrio hayan expresado su “malestar” ante el “silencio” del Ayuntamiento tras el fracaso en la adjudicación de tres de los cuatro lotes para reformar diferentes bloques de pisos que se encuentran en estado de degradación. El proyecto, promocionado por el Consistorio, cuenta con la participación de la Generalitat y con la aportación de fondos europeos, y tiene su origen en febrero de 2023, cuando se firmó el acuerdo.

Sin embargo, tres de los cuatro lotes del contrato para las obras de rehabilitación, quedaron desiertos ante la falta de interés de las empresas a convertirse en adjudicatarias, por lo que en noviembre se solicitó al Ministerio de Vivienda la ampliación del plazo de ejecución de las actuaciones, posibilidad que se contempla de manera excepcional tras una modificación reciente (del 21 de abril) del Real Decreto 853/2011.

De esta manera, la Junta de Gobierno ha solicitado a la Conselleria de Vivienda un periodo adicional de 16 meses desde el inicio de las obras para poder llevarlas a cabo, lo que sitúa la finalización de las actuaciones en mayo de 2026. A su vez, piden al Ministerio de Vivienda mantener las ayudas para la realización del proyecto tras justificar los trámites y los retrasos, aclarando que la ampliación del plazo “no altera el objeto, la finalidad, el presupuesto total máximo ni los compromisos de ahorro energético asumidos” y de los que dependen la concesión.

La actuación requiere una inversión de 6.894.590 euros para reformar 262 viviendas de 22 edificios. El argumento es la previsión de “posibles demoras” para acceder a materiales necesarios y la necesidad de establecer nuevos plazos para la modificación de contratos. Los trabajos se dividen en cuatro lotes repartidos de la siguiente manera: los edificios ubicados en las calles Ávila 1 y 3, Pintor Gastón Castellón 27 y Sierra de Bernia 2 y 4 en el lote 1; los de calle Castilla 2 y 4, Sierra de Bernia 1 y 3, Villa de Chiva 16 y Pintor Gastón Castelló 25 en el lote 2; Canónigo Giner 2, Pintor Gastón Castelló 21, Prebístero Gisbert 2, Aragón 3, Sierra de Aitana 2 y Villa de Chiva 6 en el lote 3; y Pino Santo 2 y 3 y Villa de Chiva 2 en el lote 4.

El proyecto incluye también actuaciones de urbanización del entorno residencial, que también se retrasará, aunque menos tiempo: tres meses y medio si se concede el plazo solicitado por el Ayuntamiento. De esta manera, los trabajos concluirían el 7 de noviembre de 2026

Desconfianza

Los vecinos de Virgen del Remedio no confían en la culminación de los trabajos. Óscar Casado, tesorero de una de las comunidades a reformar, muestra su “alegría” por la prórroga, que según él justifica “un resquicio de esperanza”. “Pero nuestra esperanza es nula”, afirma, ya que asegura que han estado “cuatro años escuchando promesas, con reuniones e informes, para que nos acaben diciendo que todo se acaba paralizando”.

Aunque celebra la solicitud de prórroga, reconoce que “hay más incertidumbres que certezas”, ya que “habrá que modificar el proyecto conforme a las condiciones actuales del mercado, sacar una nueva convocatoria, nuevas licitaciones para que las empresas se acojan y que estén dispuestas a hacerlo”. Por ello, “empezar de cero no es esperanzador, pero la prórroga es necesaria para que el proyecto salga adelante”.

Desde el PSOE también han expresado su rechazo a la actuación del Ayuntamiento. Trini Amorós, portavoz adjunta del grupo municipal más mayoritario de la oposición, ha recordado que el gobierno local del alcalde Luis Barcala “inyectó cinco millones de euros en el Ayuntamiento en diciembre de 2022 para que comenzara el proyecto, pero en todo este tiempo no se ha ejecutado ninguna obra en los edificios y sólo un 16% de la reurbanización”, y cree que el alcalde “carece de credibilidad cuando promete la construcción de nuevos barrios en Alicante con hasta 6.000 viviendas cuando no ha sido capaz de ejecutar este proyecto en Virgen del Remedio”.