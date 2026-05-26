Educación
Profesores amenazan ahora con negarse a corregir los exámenes de Selectividad
Una asamblea de 250 docentes acusa a la conselleria de ser incapaz de atender las necesidades de la educación pública y a las cinco universidades de la falta de apoyo a la huelga
La tensión y el malestar de una parte de los docentes ha vuelto a dispararse en el décimo segundo día de huelga educativa. Primero fueron los equipos directivos de los colegios e institutos los que renunciaron. Ahora una asamblea de Profesorado Corrector de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), formada por más de 250 especialistas de la Comunidad Valenciana y constituida ante el estancamiento de las negociaciones, amenaza con no presentarse a los tribunales, lo que, podría acabar derivando en que se nieguen a corregir los exámenes de Selectividad.
El acuerdo salarial firmado entre la Conselleria de Educación y dos de los tres sindicatos, ANPE y CSIF, este lunes, ha sido el detonante que ha llevado a este colectivo a anunciar su plantón. "Hay mucha desmotivación y furia por lo sucedido", explican docentes de Secundaria que se habían inscrito de manera voluntaria en la correción de unos exámenes convocados para la próxima semana (2,3 y 4 de junio) a los que están llamados más de 8.200 alumnos de la provincia de Alicante.
"El profesorado nombrado para la corrección de las pruebas de las PAU considera no presentarse a la constitución de los tribunales, muchos de ellos programados para el mismo día 2, presentar una renuncia en bloque el mismo día de la constitución y contemplar la posibilidad de llevar a cabo otras acciones más contundentes en relación con las calificaciones llegado el momento", reza el comunicado difundido este martes.
Los motivos de su decisión
Para justificar sus motivos, acusan a la conselleria de ser "incapaz" de atender las necesidades de la educación pública valenciana, dentro de las cuales se incluyen el alumnado actual y el futuro de las PAU; "su negativa a acceder o mostrar una mínima flexibilidad respecto a las mejoras propuestas por la gran mayoría del profesorado representado por los sindicatos; y su falta de verdadera preocupación por las demandas necesarias relacionadas con el Bachillerato, entre las que se incluyen ratios desorbitadas incluso en sus propuestas de mejora; la supresión de grupos en la modalidad Artística; aulas no acondicionadas; desprecio hacia el valenciano y el currículo, tutorías no remuneradas y con menos horas; y un profesorado agotado por las exigencias burocráticas".
Asimismo, este colectivo de docentes ha hecho un llamamiento contra el "silencio y la escasa solidaridad" que consideran que están teniendo las cinco universidades públicas valencianas (UJI, UPV, UA, UV y UMH), que, aunque a nivel departamental o desde algunas facultades de manera aislada han manifestado un apoyo, que califican como "tibio", consideran necesario reclamarles un "verdadero respaldo institucional al profesorado corrector y un sincero apoyo al alumnado actual y futuro". En las universidades públicas de la provincia, por ahora, solo han hecho público su apoyo a las reivindicaciones de los docentes las facultades de Filosofía y Letras y la de Educación, ambas de la Universidad de Alicante.
Por todo ello, la Asamblea de Profesorado Corrector de las PAU, desde el anonimato y con más de 250 especialistas, ha transmitido su profundo malestar y enfado ante la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y ha defendido el aprecio y el respeto hacia el alumnado que se presenta a estas pruebas.
Pese a la renuncia en bloque que sopesan, han negado que en ningún caso quieran "perjudicar ni el futuro de su alumnado ni a sus familias, pero, se escudan en que dadas las circunstancias y "la tibia respuesta de las universidades", se ven obligados a tomar estas medidas.
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