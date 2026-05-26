Profesores amenazan ahora con negarse a corregir los exámenes de Selectividad

La tensión y el malestar de una parte de los docentes ha vuelto a dispararse en el décimo segundo día de huelga educativa. Primero fueron los equipos directivos de los colegios e institutos los que renunciaron. Ahora una asamblea de Profesorado Corrector de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), formada por más de 250 especialistas de la Comunidad Valenciana y constituida ante el estancamiento de las negociaciones, amenaza con no presentarse a los tribunales, lo que, podría acabar derivando en que se nieguen a corregir los exámenes de Selectividad.

El acuerdo salarial firmado entre la Conselleria de Educación y dos de los tres sindicatos, ANPE y CSIF, este lunes, ha sido el detonante que ha llevado a este colectivo a anunciar su plantón. "Hay mucha desmotivación y furia por lo sucedido", explican docentes de Secundaria que se habían inscrito de manera voluntaria en la correción de unos exámenes convocados para la próxima semana (2,3 y 4 de junio) a los que están llamados más de 8.200 alumnos de la provincia de Alicante.

"El profesorado nombrado para la corrección de las pruebas de las PAU considera no presentarse a la constitución de los tribunales, muchos de ellos programados para el mismo día 2, presentar una renuncia en bloque el mismo día de la constitución y contemplar la posibilidad de llevar a cabo otras acciones más contundentes en relación con las calificaciones llegado el momento", reza el comunicado difundido este martes.

Estudiantes en la Universidad Miguel Hernández de Elx, durante el primer día de la selectividad de este junio. / Axel Álvarez

Los motivos de su decisión

Para justificar sus motivos, acusan a la conselleria de ser "incapaz" de atender las necesidades de la educación pública valenciana, dentro de las cuales se incluyen el alumnado actual y el futuro de las PAU; "su negativa a acceder o mostrar una mínima flexibilidad respecto a las mejoras propuestas por la gran mayoría del profesorado representado por los sindicatos; y su falta de verdadera preocupación por las demandas necesarias relacionadas con el Bachillerato, entre las que se incluyen ratios desorbitadas incluso en sus propuestas de mejora; la supresión de grupos en la modalidad Artística; aulas no acondicionadas; desprecio hacia el valenciano y el currículo, tutorías no remuneradas y con menos horas; y un profesorado agotado por las exigencias burocráticas".

Asimismo, este colectivo de docentes ha hecho un llamamiento contra el "silencio y la escasa solidaridad" que consideran que están teniendo las cinco universidades públicas valencianas (UJI, UPV, UA, UV y UMH), que, aunque a nivel departamental o desde algunas facultades de manera aislada han manifestado un apoyo, que califican como "tibio", consideran necesario reclamarles un "verdadero respaldo institucional al profesorado corrector y un sincero apoyo al alumnado actual y futuro". En las universidades públicas de la provincia, por ahora, solo han hecho público su apoyo a las reivindicaciones de los docentes las facultades de Filosofía y Letras y la de Educación, ambas de la Universidad de Alicante.

Por todo ello, la Asamblea de Profesorado Corrector de las PAU, desde el anonimato y con más de 250 especialistas, ha transmitido su profundo malestar y enfado ante la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y ha defendido el aprecio y el respeto hacia el alumnado que se presenta a estas pruebas.

Pese a la renuncia en bloque que sopesan, han negado que en ningún caso quieran "perjudicar ni el futuro de su alumnado ni a sus familias, pero, se escudan en que dadas las circunstancias y "la tibia respuesta de las universidades", se ven obligados a tomar estas medidas.